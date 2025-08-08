김건희 특검 "윤석열 측 특검 고발? 하면 그때 대처"

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 직권남용 등 혐의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 이동하기 위해 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)이 두 번째 체포영장 집행 과정을 "납치"라고 표현한 윤석열 측 주장을 "사정이 다르다"고 일축했다. 또 "구속 피의자 강제 인치는 가혹행위"라는 윤석열 측 논리에도 "동의하지 않는다"고 선을 그었다.문홍주 특검보는 8일 오후 서울 종로구 특검팀 사무실에서 진행한 정례브리핑에서 "(특검이 변호인을 만나게 해준다며 납치했다는 윤석열 측) 입장은 사정이 좀 다르다"며 "변호인을 만나게 해달라고 요구한 건 윤(석열) 측"이라고 밝혔다. 이어 문 특검보는 "어제 브리핑에서도 (말했듯) 원래 거기가 변호인을 접견할 수 있는 장소가 아니다"라고 덧붙였다.특검팀은 윤석열 측이 내세우는 "가혹행위" 주장에 "저희들은 그 의견에 동의하지 않는다"라고 답하기도 했다. 더해 윤석열 측이 "특검과 구치소 관계자들을 고발하겠다"고 밝힌 것을 두고는 "고발 여부를 나중에 지켜보고 그런 일이 발생하면 그때 대처할 것"이라고 말했다.서울구치소에 수감 중인 윤석열의 변호인단은 7일 기자회견에 이어 이날 특검 브리핑 직전 입장문을 내고 "(7일 체포영장 집행 과정에서) 구치소 측과 특검이 윤 전 대통령에게 '출정소장에게 가면 변호인들을 만나게 해주겠다'고 거짓말을 하고 중간에 차에 억지로 태우려고 했다"며 "(이는) 명백히 납치"라고 주장한 바 있다.또한 변호인단은 같은 입장문에서 "강제로 끌어내 조사하려 한 시도는 진술을 강요하기 위한 폭력이자 수사기관의 가혹행위"라며 "법률대리인단은 향후 형사고발 및 헌법소원 등 모든 법적 수단을 동원하여 (특검에) 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.특검팀은 명태균 공천개입 의혹 관련 소환 요구에 윤석열이 응하지 않자 법원으로부터 체포영장을 발부받아 지난 1일, 7일 집행에 나섰다. 그러나 두 차례의 집행 모두 윤석열의 "완강한 거부"로 실패했으며, 특히 체포영장 시한 만료일이었던 7일 2차 체포 시도 때는 교도관 10여 명이 직접 물리력을 행사했으나 윤석열의 저항으로 2시간 만에 무산됐다.오정희 특검보는 2차 체포 시도에 실패한 7일 예정에 없던 브리핑을 열고 "서울구치소 기동순찰팀(CRPT) 교도관 10여 명이 최소한의 물리력을 사용했으나 부상의 위험이 있다고 해서 중단했다"며 "오전 8시 25분경 서울구치소에서 피의자 윤석열에 체포영장 집행을 지휘했으나 피해자의 부상 등이 우려된다는 현장의 보고를 받고 9시 40분 집행 중단했다"고 밝힌 바 있다.특검팀은 향후 체포영장 재청구를 포함한 대응책을 고심하고 있다. 문 특검보는 "집행 불능으로 체포영장 시한은 어제 끝났다"며 "다시 체포영장을 청구할 것인지 고민 중에 있다"고 밝혔다. 이어 "(윤석열을) 소환해서 조사해야 한다는 것이 원칙적인 입장"이라면서도 "(추가 체포·조사 없는 구속기소도) 여러 가지 방법 중 하나로 고려하고 있다"고 전했다.