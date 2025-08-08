정명근 시장의 화옹지구 개발계획에 우리가 질문해야 할 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

정명근 화성시장이 지난 8월 7일, 화옹지구와 대송지구를 서부권 개발의 핵심 거점으로 삼아 세계에서 가장 살기 좋은 도시를 만들겠다는 구상을 밝혔다. 그러나 이 개발 계획 앞에서 우리는 반드시 다시 질문해야 한다. 지금 이 땅에 정말 필요한 것이 무엇인지, 누구를 위한 개발인지, 그리고 그 개발이 과연 지속가능한지 말이다.화옹지구는 단순한 미개발지가 아니다. 이곳은 EAAFP(동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십) 네트워크 사이트이며, 람사르습지 등재 기준에도 부합하는 국제적으로 중요한 습지다. 또한 세계자연유산 등재를 추진 중인 매향리 갯벌의 배후지로, 함께 보호받아야 할 핵심 생태 지역이다. 최근에는 유엔 유네스코 산하 자문기구로부터 화성습지(화옹지구·화성호·매향리갯벌)에 대한 세계자연유산 등재 권고도 받은 바 있다. 이는 화성습지가 단지 지역 차원이 아니라, 국제사회가 함께 보전해야 할 자연유산으로 인정받았다는 의미다.이러한 땅을 개발 여부의 대상으로만 판단해서는 안 된다. 만약 불가피하게 개발을 추진한다면, 그것은 생태와 공존하는 '좋은 개발', 즉 지속가능한 발전이어야 한다.지속가능한 발전은 경제적 이익만을 추구하는 것이 아니다. 그것은 대한민국 정부가 국제협약을 통해 약속한 생물다양성 보전과 기후위기 대응, 탄소흡수와 저장 기능의 회복을 핵심에 두는 발전이어야 한다. 그리고 그 위에 시민의 삶의 질, 곧 인간의 쾌적한 삶이 놓여야 한다.지금 이 순간에도 갯벌과 바다는 고통을 겪고 있다. 해마다 수온이 상승하면서 생물들이 폐사하고 있다. 이는 생태계의 붕괴를 넘어, 어민들의 생존 기반까지 무너뜨리고 있다. 어촌에 후계자는 사라지고 있으며, 지속가능한 소득 기반 또한 점점 희미해지고 있다.농업도 마찬가지 상황이다. 화성시는 인구 105만의 대도시로 성장했지만, 서부지역은 고령화와 인구 감소라는 이중의 문제를 겪고 있다. 흙을 일구며 식량을 생산하는 농민은 단순한 직업군이 아니라, 이 사회의 근간을 지탱하는 필수적인 존재이다. 이들을 외면한 도시화는 결코 지속가능할 수 없다.화성시의 진정한 힘은 농어업에 있다. 인간은 반도체를 먹고 살 수 없으며, 전기를 에너지로 섭취하지 않는다. 인간이 살아가기 위해 반드시 필요한 것은 여전히 땅과 바다, 식물과 동물이다. 농어업이 건강해야 도시도 건강할 수 있다.화성시는 농어민의 목소리를 들어야 한다. 그들과 공존하는 땅과 바다, 그 속에서 살아가는 비인간 존재들의 신음에도 귀를 기울여야 한다. 그것이 지속가능한 공존의 출발점이기 때문이다.서부지역의 발전은 콘크리트를 붓는 데 있지 않다. 동탄 등 동부 도시권은 인프라를 확충하되, 서부의 농어촌 지역은 그 특성에 맞는 개발 방식을 선택해야 한다. 예를 들어 세계자연유산 등재를 통한 생태관광 활성화, 농어업 기반 회복, 하천과 갯벌의 청정 보전, 안전하고 지속가능한 생활환경 조성 등이 그러하다.현재도 화성 서부는 시화호 사태의 연장선에 놓여 있다. 개발과 오염이 반복되고 있다. 화성시에 필요한 폐기물처리시설이 있다면, 그 부담이 언제까지 서부지역에만 집중되어야 하는지 되묻지 않을 수 없다. 이 땅을 자본의 투입처이자 콘크리트를 포장하는 대상으로만 여겨서는 안 된다.자연의 땅은 비가 오면 스며든다. 그러나 도시는 다르다. 콘크리트 위에 내린 비는 대부분 빗물받이를 따라 하천으로 유입되고, 지하수는 점점 고갈된다. 도시개발을 위해 지하를 파면 지하수는 더 빠르게 줄어든다. 건물과 지하 시설들은 지하수를 퍼올리지 않으면 유지될 수 없게 되고, 이는 싱크홀과 포트홀 등 도시 안전을 위협하는 결과로 이어진다. 도시개발은 생태 문제를 넘어, 시민의 생명과 안전의 문제이기도 하다.화옹지구나 화성호에 군공항 또는 국제공항이 들어서는 것에 반대하는 이유도 여기에 있다. 환경 파괴는 물론이고, 조류 충돌로 인한 인명 피해 위험이 매우 크기 때문이다.화옹지구와 대송지구의 개발은 지금이라도 늦지 않았다. 이제라도 신중해야 한다. 단지 행정계획에 따른 일방적인 추진이 아니라, 이곳에서 수십 년을 살아온 어민과 농민들의 기다림과 아픔을 반드시 고려해야 한다. 안정적인 소득을 잃은 채 농지를 기다리다 세상을 떠난 이들의 한(恨) 또한 잊어서는 안 된다.우리는 지구를 여행하며 이곳—화성습지와 시화호, 대송습지에 반드시 머물러야 하는 도요물떼새와 멸종위기 물새들의 존재를 기억해야 한다. 그리고 유엔 유네스코의 세계자연유산 등재 권고를 받은 이 땅의 국제적 가치를 되새겨야 한다. 기후위기 시대, 자연 그대로의 회복력과 생명의 존엄을 다시 발견해야 한다.화성시가 진정한 미래를 바란다면, 그 시작은 콘크리트와 아스팔트 위가 아니라, 흙과 갯벌과 생명들의 숨결 위에서부터 시작되어야 한다. 만약 화성시가 군공항 이전에는 반대하면서도, 정작 화옹지구와 대송지구에 대해 지속가능하지 않은 방식으로 개발을 일방적으로 추진한다면, 이는 시민들에게 이율배반적인 모습으로 비춰질 수 있다.화성시가 이 지역의 생태 가치와 농어민의 삶, 시민사회의 목소리를 충분히 고려하지 않고 개발을 강행한다면, 그 과정은 상당한 사회적 반발과 비판에 직면하게 될 것이다. 이제는 일방적 속도전이 아니라, 사회적 합의와 생태적 책임을 바탕으로 한 신중하고 성숙한 접근이 요구된다.