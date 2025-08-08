광양신활력센터 개장…매실산업 '제2의 전성기' 기대

큰사진보기 ▲전남 광양시 다압면에서 8일 열린 광양신활력센터 개장식에서 정인화 광양시장이 축사를 하고 있다. ⓒ 광양시 관련사진보기

전남 광양시는 매실산업의 지속 가능한 성장과 농촌 활력 제고를 위한 '광양신활력센터'가 공식 개장했다고 8일 밝혔다.광양신활력센터는 2019년 2월 농림축산식품부 공모사업에 신청해 같은 해 12월 최종 선정됐다. 이후 2020년부터 2022년까지 기본계획 수립과 실시설계 등 행정절차를 거쳐, 2023년 5월 공사에 착공했다. 2024년 12월 건축공사와 내부 인테리어를 완료한 뒤 이날 개장식을 열고 본격 운영에 들어갔다.광양시 농촌 신활력플러스사업로 국비 49억 원과 시비 21억 원, 총 70억 원이 투입된 프로젝트다.연면적 400㎡ 규모로 조성된 광양신활력센터는 1층에 매실 공동판매장, 매실제빵 체험장, 추진단 사무실을 갖췄다. 2층에는 매실아카데미실과 매실와인·디저트 체험장을 마련해 방문객에게 다채로운 체험 기회를 제공한다.고병기 광양시 농촌개발팀장은 "지역 특산물인 매실 가공산업을 활성화하고 문화·예술을 접목한 융·복합 콘텐츠를 발굴해 나가겠다"며 "청년 일자리 창출과 사회적 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.