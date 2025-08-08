메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"민생 위한 정치 계속" 문정복 의원, 하반기 지역예산 244억 확보

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.08.08 14:40최종 업데이트 25.08.08 14:40

"민생 위한 정치 계속" 문정복 의원, 하반기 지역예산 244억 확보

8일 의정보고 통해 밝혀

원고료로 응원하기
문정복 의원 더불어민주당 시흥갑 문정복 국회의원
문정복 의원더불어민주당 시흥갑 문정복 국회의원 ⓒ 시흥타임즈 우동완

더불어민주당 시흥(갑) 문정복 국회의원이 2025년 하반기 지역 현안 해결을 위해 국·도비와 경기도 특별조정교부금 등 총 244억 원의 예산을 확보했다. 교육 인프라 확충, 생활환경 개선, 안전망 강화 등 전방위적 성과다.

문정복 의원은 8일 의정보고를 통해 "민생을 위한 정치의 본분을 잊지 않고, 시민과의 약속을 지키기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"며 하반기 예산 성과를 발표했다.

이번 확보 예산은 국·도비 등 190억 원과 경기도 특별조정교부금 54억 원으로 구성됐다.

AD
확보한 주요 예산은 ▲ 시흥시 과학고 학교복합시설 건립 178억 원 ▲ 경기자동차과학고 협약형 특성화고 지원 12억 원(2025년 분)이다.

여기에 특별조정교부금으로 ▲ 양달천 하천개선 10억 원 ▲ 위험도로 관리시스템 구축 10억 원 ▲ 관내 체육시설 개선 9억 원 ▲ 안전 방범 CCTV 설치 5억 원 ▲ 하수관로 유분제거 준설 5억 원 ▲ 비둘기공원 야외무대 개선 4억 원(추가) ▲ 장곡동 경로당 리모델링 4억 원 ▲ 청사 시설 개선 3억 원 ▲ 솔숲공원 산책로·노후시설 정비 3억 원 ▲ 북부권 신중년센터 신축 1억 원 등도 추가됐다.

예산 확보뿐 아니라 다양한 의정성과도 이어졌다.

최근 더불어민주당 중책인 '조직사무부총장'으로 임명되면서 사무총장과 함께 내년 지방선거 공천 실무 등을 진두지휘할 것으로 보인다. 문 의원은 "당원과 국민의 뜻을 무겁게 받들어 승리하는 민주당을 만들겠다"는 포부를 밝혔다.

또 시흥시 은계지구에 설립 예정인 '경기형 과학고'가 교육부 중앙투자심사를 최종 통과해 2029년 개교가 확정됐고, 지방교육재정교부금법 개정안 통과로 고교 무상교육을 2027년까지 연장하며 올해 국비 4667억 원을 확보했다.

아동·보육 분야에서는 0~2세 보육료 5% 인상분 1131억 원의 추경예산과 만 5세 무상교육·보육을 위한 목적예비비 1289억 원 집행이 확정됐다. 문 의원은 "아이들이 더 좋은 환경에서 생활하고, 학부모 부담이 줄어들도록 노력하겠다"고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.


#시흥시#문정복#의정보고#예산

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

우동완 (wooisaac) 내방

'眞光不煇, 眞水無香' 참된 빛은 번쩍이지 않고, 참된 물엔 향기가 없다. 시흥타임즈 대표/편집장

이 기자의 최신기사감사원, 시흥 배곧 R&D 부지 '저가 매각·허위계획' 적발

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초