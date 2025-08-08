"민생 위한 정치 계속" 문정복 의원, 하반기 지역예산 244억 확보

큰사진보기 ▲문정복 의원더불어민주당 시흥갑 문정복 국회의원 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

더불어민주당 시흥(갑) 문정복 국회의원이 2025년 하반기 지역 현안 해결을 위해 국·도비와 경기도 특별조정교부금 등 총 244억 원의 예산을 확보했다. 교육 인프라 확충, 생활환경 개선, 안전망 강화 등 전방위적 성과다.문정복 의원은 8일 의정보고를 통해 "민생을 위한 정치의 본분을 잊지 않고, 시민과의 약속을 지키기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"며 하반기 예산 성과를 발표했다.이번 확보 예산은 국·도비 등 190억 원과 경기도 특별조정교부금 54억 원으로 구성됐다.확보한 주요 예산은 ▲ 시흥시 과학고 학교복합시설 건립 178억 원 ▲ 경기자동차과학고 협약형 특성화고 지원 12억 원(2025년 분)이다.여기에 특별조정교부금으로 ▲ 양달천 하천개선 10억 원 ▲ 위험도로 관리시스템 구축 10억 원 ▲ 관내 체육시설 개선 9억 원 ▲ 안전 방범 CCTV 설치 5억 원 ▲ 하수관로 유분제거 준설 5억 원 ▲ 비둘기공원 야외무대 개선 4억 원(추가) ▲ 장곡동 경로당 리모델링 4억 원 ▲ 청사 시설 개선 3억 원 ▲ 솔숲공원 산책로·노후시설 정비 3억 원 ▲ 북부권 신중년센터 신축 1억 원 등도 추가됐다.예산 확보뿐 아니라 다양한 의정성과도 이어졌다.최근 더불어민주당 중책인 '조직사무부총장'으로 임명되면서 사무총장과 함께 내년 지방선거 공천 실무 등을 진두지휘할 것으로 보인다. 문 의원은 "당원과 국민의 뜻을 무겁게 받들어 승리하는 민주당을 만들겠다"는 포부를 밝혔다.또 시흥시 은계지구에 설립 예정인 '경기형 과학고'가 교육부 중앙투자심사를 최종 통과해 2029년 개교가 확정됐고, 지방교육재정교부금법 개정안 통과로 고교 무상교육을 2027년까지 연장하며 올해 국비 4667억 원을 확보했다.아동·보육 분야에서는 0~2세 보육료 5% 인상분 1131억 원의 추경예산과 만 5세 무상교육·보육을 위한 목적예비비 1289억 원 집행이 확정됐다. 문 의원은 "아이들이 더 좋은 환경에서 생활하고, 학부모 부담이 줄어들도록 노력하겠다"고 말했다.