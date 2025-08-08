기록적 폭우에 인명 구한 광주시민 '포스코히어로즈' 선정

큰사진보기 ▲포스코청암재단의 포스코히어로즈로 선정된 (좌부터)이장복, 정수연, 김인중, 최승일 씨가 시상식을 마친 후 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 포스코청암재단 관련사진보기

포스코청암재단은 지난달 17일, 광주시 동구 소태동에서 발생한 기록적 폭우 당시 위험에 처한 시민을 구한 4명을 포스코히어로즈로 선정하고 상패와 상금을 전달했다고 8일 밝혔다.이번에 선정된 포스코히어로즈는 최승일 씨(49), 김인중 씨(44), 정수연 씨(50), 이장복 씨(32) 등으로 폭우로 인해 위험에 처한 시민의 상가 이웃 주민이다.이들은 인근 하천 둑이 무너지면서 거센 물살이 도로로 밀려오는 가운데 도로 틈 사이에 다리가 끼어 대피하지 못한 이웃을 발견해 함께 구조했다.구조는 약 20분간 이어졌으며 이들의 침착하고 용기 있는 행동이 생명을 살리는 데 결정적 역할을 했다.포스코히어로즈로 선정된 최승일 씨는 "워낙 물살이 거세서 저 자신도 위험할 수 있겠다는 생각이 들었지만 시민 분을 꼭 구해야겠다는 마음뿐이었다"며 "함께 고생해 준 이웃들이 너무 고맙다"고 소감을 밝혔다.포스코청암재단은 지난 2019년 제정된 '포스코히어로즈펠로십'을 통해 사회적 귀감이 되는 일반 시민들을 발굴하고 있다.