메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
기록적 폭우에 인명 구한 광주시민 '포스코히어로즈' 선정

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.08.08 14:22최종 업데이트 25.08.08 14:22

기록적 폭우에 인명 구한 광주시민 '포스코히어로즈' 선정

최승일·김인중·정수연·이정복 씨 등 4명…급류에 대피 못한 이웃 구조

원고료로 응원하기
포스코청암재단의 포스코히어로즈로 선정된 (좌부터)이장복, 정수연, 김인중, 최승일 씨가 시상식을 마친 후 기념사진을 찍고 있다.
포스코청암재단의 포스코히어로즈로 선정된 (좌부터)이장복, 정수연, 김인중, 최승일 씨가 시상식을 마친 후 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 포스코청암재단

포스코청암재단은 지난달 17일, 광주시 동구 소태동에서 발생한 기록적 폭우 당시 위험에 처한 시민을 구한 4명을 포스코히어로즈로 선정하고 상패와 상금을 전달했다고 8일 밝혔다.

이번에 선정된 포스코히어로즈는 최승일 씨(49), 김인중 씨(44), 정수연 씨(50), 이장복 씨(32) 등으로 폭우로 인해 위험에 처한 시민의 상가 이웃 주민이다.

이들은 인근 하천 둑이 무너지면서 거센 물살이 도로로 밀려오는 가운데 도로 틈 사이에 다리가 끼어 대피하지 못한 이웃을 발견해 함께 구조했다.

AD
구조는 약 20분간 이어졌으며 이들의 침착하고 용기 있는 행동이 생명을 살리는 데 결정적 역할을 했다.

포스코히어로즈로 선정된 최승일 씨는 "워낙 물살이 거세서 저 자신도 위험할 수 있겠다는 생각이 들었지만 시민 분을 꼭 구해야겠다는 마음뿐이었다"며 "함께 고생해 준 이웃들이 너무 고맙다"고 소감을 밝혔다.

포스코청암재단은 지난 2019년 제정된 '포스코히어로즈펠로십'을 통해 사회적 귀감이 되는 일반 시민들을 발굴하고 있다.

#광주폭우#인명구조#포스코히어로즈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사광양신활력센터 개장…매실산업 '제2의 전성기' 기대

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초