금호타이어 화재 70일…박병규 광산구청장 역할론 '주목'

큰사진보기 ▲박병규 광주광역시 광산구청장(왼쪽)이 지난 6월 구징치(顧景奇) 중화인민공화국 주광주총영사를 만나 금호타이어 화재 수습 대책과 관련한 광산구의 입장을 전달했다. ⓒ 광주광역시 광산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲금호타이어 광주공장 화재에 대한 모기업 더블스타의 책임 있는 대응을 촉구하며 1인 시위에 나선 박병규 광주광역시 광산구청장. ⓒ 광주광역시 광산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병규 광주광역시 광산구청장이 지난 16일 오전 구청장실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'1인 시위에 중국주광주총영사 면담까지'금호타이어가 광주공장 화재 70여 일 만에 공장 재가동 계획을 포함한 수습 로드맵을 발표한 가운데 박병규 광주광역시 광산구청장의 역할론이 주목받고 있다.8일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지난달 30일 금호타이어는 노사가 광주공장 재가동과 신공장 이전에 대한 최종 합의안을 도출했다고 발표했다.계획안에 현재 고용을 유지하고, 광주공장의 생산 능력을 새로운 공장이 승계한다는 내용이 담기면서 광주 정치권과 시민사회가 환영의 뜻을 나타냈다.박병규 광주광역시 광산구청장도 "금호타이어 재건을 향한 노사 합의를 환영한다"고 밝혔지만 "반가운 소식이 진정한 '시민의 경사'로 이어지기 위해, 반드시 함께 풀어야 할 과제들이 남아 있다"며 긴장의 끈을 놓지 않았다.광산구는 이번 화재로 가장 큰 피해를 당한 지역이다. 접수된 주민 피해만 2만여 건에 달한다.그는 "화재로 인해 재산과 건강에 피해를 당한 시민들이 있다. 이분들의 손해에 대해 금호타이어와 대주주 더블스타가 성실하고 책임 있게 나서 주실 것을 다시 한번 강력히 촉구한다. 아울러 함평 빛그린산단에서 새로운 공장을 가동할 때까지 노동자들의 고용 안정과 생활 보전에 대한 세부적인 계획을 수립해 실천하길 당부한다"고 다시 목소리를 높였다.박 구청장은 대형 화재가 발생한 이후 70여 일 동안 누구보다 바쁘게 움직였다.지난 6월 9일부터 한 달 넘게 금호타이어 광주공장 인근인 광주송정역 등지에서 '금호타이어 대주주 더블스타는 노동자 고용보장과 공장 이전 약속하라'는 피켓을 들고 1인 시위를 벌였다.사실상 가장 먼저 금호타이어는 물론 대주주인 더블스타에 "숨지 말고 나오라"며 책임 있는 대책을 요구했다.최근에는 구징치(顧景奇) 중화인민공화국 주광주총영사를 만나, 이 같은 내용의 광산구 입장을 전달하는 등 전방위적인 노력을 기울였다.피해 회복 지원, 안전 투자 확대, 노동자 고용보장은 물론 금호타이어 광주공장 정상화가 수습 로드맵에 반드시 담겨야 한다고 촉구했다.공장 이전과 관련해서도 더블스타가 전남 함평 빛그린산단 부지 매입 계약을 맺으며 약속했던, 투자 규모 1조2500억원, 근무 인원 3800명 등의 계획을 반드시 지켜야 한다고 공개적으로 밝히며 금호타이어와 더블스타 측을 압박했다.화재 이후 두 달 넘도록 아무런 대책을 내놓지 않던 금호타이어와 더블스타는 사실상 박 구청장의 요구가 담긴 로드맵을 마련해 발표했다.박 구청장은 이날 "화재 발생 직후부터 모든 가용 자원을 동원해 주민 안전을 지키고, 선제적 임시대피소 운영, 황룡강 오염물질 유입 차단, 화재 현장 인근 지역 마스크 배부, 의료상담 창구를 통한 건강 서비스 지원 등을 통해 피해 확산을 최소화하는 데 힘썼다"며 "화재로 인한 건강, 재산 등 주민 피해에 대해서도 피해 현황 조사 접수처를 운영해 금호타이어의 신속한 조치를 끌어내는 등 발 빠르게 대응했다"고 지난 70여 일을 돌아봤다.그러면서 "무엇보다 공직자들의 적극적인 노력과 헌신은 이번 화재를 슬기롭게 대처한 원동력이었다"며 감사의 마음을 전했다.박 구청장은 "주민들의 신속한 피해 보상과 일상 회복을 위해 행정적 지원에 최선을 다하겠다"며 "또한 금호타이어가 화재를 딛고 다시 도약하도록 그리고 새로운 터전에서 세계로 뻗어가도록, 시민의 사랑을 회복하도록 광산구는 할 수 있는 모든 협조를 다 하겠다"고 덧붙였다.