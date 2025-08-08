"갇힌 이"들을 위한 평화 인문학

AD

처음 인권연대로부터 강의 제안을 받았을 때, 다소 당황스러웠다. 인권연대가 올해 6월부터 9월까지 서울 남부구치소, 안양교도소, 의정부교도소, 인천구치소, 화성 직업훈련교도소 5개 교정기관에서 진행하는, "교정기관 수용자를 위한 평화인문학" 과정에 강의를 요청받았기 때문이다."아니 교도소에 있는 사람들한테 무슨 강의를 해?"평소 이런저런 강의를 하러 다니기는 했지만 그건 대개 대학이나 대학원 학생들 대상 강의, 또는 시민단체가 주최하는, 일반 시민을 대상으로 하는 대중강연이 대부분이었다. 수강자들 성격이 대략 동질적이었기 때문에 수강 대상자들 성격에 맞추어 강의를 준비하기가 수월했다.그런데 "죄를 짓고 갇혀 있는" 사람들을 위한 강의라니.... 연령대도 제각각이고, 아마 관심사도 다 다른 사람들, 유일한 공통점이라면 행동의 자유를 잃고 같은 곳에 갇혀 있을 뿐인 사람들. 더군다나 이 찌는 듯한 한여름 무더위에 곱징역을 살고 있을 재소자들에게 "한가한" 인문학 이야기가 귀에나 들어올 것인가?이런저런 걱정을 하면서 강의를 준비하고 강의실(?)에 들어섰다. 내가 맡은 강의 제목은 '통일이 되면 뭐가 달라질까?-독일 통일의 교훈"이었다. "이 사람들에게 통일 이야기며 독일 통일 이야기가 먹힐까?" 하는 질문을 여전히 스스로에게 던지면서 들어선 강의실이었다.지금까지 모두 세 차례 교도소·구치소 강의를 진행하였다. 무엇보다도 무더운 여름날, 점심 식사 후 나른해지는 오후 시간이라 '졸음과의 전쟁'을 각오했는데, 놀랍게도 세 번의 강의 동안 조는 사람들이 단 한 명도 없었다. 매번 20명 정도의 수강생들을 대상으로 했는데, 수업 태도가 매우 진지했다. 통일에 대한 관심도나 북한에 대한 이해도도 "일반 시민"들과 별반 다를 바 없었다.잠깐! 일반 시민들이라니.... 나도 모르게 이들을 '범법자'라고, 일반 시민과 차별하고 구분 짓고 있는 내 모습을 돌아보았다. 이런저런 실정법을 위반하여 일시적으로 구금된 이들은 굳이 분류한다면 '갇혀 있는 시민'이라고 불러야 옳을 것이다. 이들은 '격리되어야 할 자'가 아니라 '다시 통합되어야 할 자'인 것이다. 수용자들을 '교정·교화' 시킨다고 교정시설에 가두어 놓고는 우리는 그들을 까맣게 잊고 있다. 그들은 거기에서 '썩어야 할' 사람들이 아니라 다시 우리 곁으로 돌아와야 할 사람들임에도 불구하고 말이다.재소자들과 같이 고생하고 있기에는 교도관들도 마찬가지였다. 무엇보다 포화 상태에 이른 교정시설들의 열악한 환경은 교도관들의 근무조건에도 악영향을 끼친다. 남부구치소에서 만났던 한 교도관은 여름철이 제일 힘들다고 말했다. 여름에 분쟁이 제일 많이 발생한다고 한다. 한 방에 성인 남자 7~8명이 생활하고 있는데, 비좁은 데다 덥고, 게다가 화장실 하나를 함께 사용하다 보니 사소한 일에도 신경들이 날카로워져서 싸움이 일어난다는 것이다.문득 오래전에 읽었던 신영복 선생의 책이 생각난다. <감옥으로부터의 사색>이었던가? 여름철 감방에서는 바로 옆의 재소자가 원수처럼 느껴진다는.... 겨울철에는 상대방의 온기가 필요해 동료 재소자가 난로같이 느껴지지만, 여름철에는 서로가 서로에게 지글지글 끓는 37도짜리 화로가 되는 것이 현실이다.윤석열 구금 이후 그의 변호인들에 의해 교도소 에어컨 설치 요구가 나왔지만, 그에 대한 국민 정서상 에어컨 설치는 무망한 일이다. 전국 교도소 어디에도 수용자를 위해 에어컨이 설치된 곳은 없다. 그의 육중한 몸매를 생각하면(속옷 입고 누워서 발버둥 치는 모습까지는 상상하고 싶지 않지만) 이 여름 안된 일이기는 하지만 그는 그래도 일반 재소자에 비해서는 엄청난 특혜를 누리고 있는 셈이다. 1인당 0.4 평 정도의 생활 공간만 허락되는 일반 재소자들에 비하면 3.2평 규모에 수세식 변기까지 갖춰진 그의 독방은 엄청난 특혜 아니겠는가?교도소 과밀 수용 문제는 어제오늘의 일이 아니지만 지난 윤석열 정권 3년 동안 더 악화됐다(지난해 8월 기준 전국 교정시설의 수용률은 124.5%, 서울 구치소는 152.9%에 달했다). '검사 독재정권'의 폐해가 드리운 그림자가 단기간에 과밀 수용의 정도를 극단적으로 악화하고 있다.게다가 벌금을 내지 못해서 노역장으로 유치되는 '환형 유치' 건수도 지난 정권에서 급등하였다. 전문가들은 과밀 수용 문제를 해결하기 위해 시설을 확장하는 것도 중요하지만 근본적인 대책으로 가석방의 확대, 불구속 수사 원칙의 정착 등을 지적하고 있다. 의정부 교도소에서 만난 한 교도관은 재소자들을 가족의 품으로 돌려보내는 것이 가장 효과적인 '교정·교화'라면서 가석방 제도 확대가 필요하다고 말했다.감옥은 우리 사회의 가장 아픈 곳이다. 최근 통계를 보면 교도소에는 마약 사범과 경제 사범 그리고 특히 여성 재소자가 증가하고 있다고 한다. 우리 사회의 아픈 현실을 축약적으로 보여주고 있다.의정부교도소 강의를 나가서 대기하던 중 한 무리의 여성 재소자들이 지나가는 모습을 보았다. 아, 그런데 거기에서 아주 가슴 아픈 장면을 보게 되었다. 무리 맨 끝에 한 젊은 여성이 지나가는데, 그녀의 품에는 어린 아기가 안겨 있었다. 엄마와 함께 아기도 같이 '징역을 살고' 있는 것이다. 엄마와 떨어져 있는 것보다는 그나마 같이 있어서 다행이라고 생각해야 할지, 그 아이가 나중에 기억하게 될 유년 시절의 풍경은 어떤 것이 될지, 강의실에 들어서기 전부터 내 마음은 착잡하다.80여 분에 걸친 강의가 끝났다. 수강생들은 매우 진지하게 내 강의를 들었다. 통일이 되면 무엇이 달라질까? 라는 나의 질문에 다양한 대답이 나온다. 지하자원이 풍부해질 것이라든지, 군사 강국이 될 것이라든지 하는 대답에서부터, 빈부 격차가 심해질 것이라든가 싼 북한 노동력으로 인해 노동 시장이 안 좋아질 것이라는 사회학적 답변까지 나온다.80분간의 만남을 뒤로 하고 우리는 헤어졌다. 나는 오후의 태양이 이글거리는 바깥세상으로, 그들은 다시 몇 개의 철문을 지나 서로가 서로에게 '화로'가 되는 감방으로 돌아갈 것이다. 그들은 오늘 강의에서 무엇을 얻었을까?어려운 현실에서도 재소자들의 사회 복귀를 위해 노력하는 교도관들의 노고에 감사드린다. 일도 많은 그들에게 이런 '평화인문학'은 분명 번거로운 '가외의 일'이었을 것이다. 그럼에도 매번 성심성의껏 임하던 그들의 모습에 경의를 표한다./ 장발장은행장