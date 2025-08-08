민주당대전시당 "0시 축제로 시민 일상 파괴·희생 강요"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 0시 축제 개막에 따른 브리핑을 하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전시장의 역점 공약사업인 대전 0시 축제가 8일 개막해 16일까지 대전 중앙로 일원에서 진행되는 가운데, 민주당대전시당이 논평을 내 "시민의 일상을 파괴하고 희생을 강요하는 예산 낭비의 전형인 축제"라고 혹평하며 "도대체 누구를 위한 축제냐"고 꼬집었다.민주당은 특히 "연예인 공연과 먹거리 부스로 채워진 행사에 대전시 예산 100억 원을 쏟아붓고도 200만 명의 관광객이 찾을 것이라는 '자화자찬'에 빠져 있다"고 대전시를 비난한 뒤 "이제는 고통받고 있는 시민의 목소리를 들어야 한다"고 촉구했다.민주당대전광역시당은 8일 이날 오후 개막하는 대전 0시 축제와 관련, '일상파괴·희생강요 0시 축제는 누구를 위한 것인가'라는 제목의 논평을 발표했다.이들은 논평을 "시민의 일상을 파괴하고 희생을 강요하는 예산 낭비의 전형, '0시 축제'가 또다시 시작됐다"는 말로 시작했다.이어 "축제란 시민이 주인이 되고, 시민이 즐거워야 마땅하다. 그러나 현실은 그와는 정반대이며, 참담하기까지 하다"고 0시 축제를 평가한 뒤 "도대체 누구를 위해, 무엇을 위해 열리는지도 불분명한 0시 축제에 대한 시민들의 원성은 올해도 어김없이 폭주하고 있다"고 주장했다.해마다 거듭되고 있는 0시 축제에 대한 시민들의 가장 큰 불만은 교통통제다. 대전시는 0시 축제를 위해 대전역에서 옛 충남도청 구간의 중앙로 및 대종로 일부 구간의 차량 통행을 축제가 진행되는 무려 12일 동안 전면 통제한다.이 기간 동안 총 29개 시내버스 노선을 우회 운행하고, 임시 정류장 등을 마련하고 있지만 시민들의 불편은 불가피한 상황.이에 대해 민주당대전시당은 "12일간 이어지는 행사장 도로 통제는 시민의 일상을 마비시키고 있다"며 "일상적 이동은 원천 차단되고, 교통대란은 최악의 민원이 되었다. 우회도로는 출퇴근길마다 주차장을 방불케 하고, 병원을 향하는 환자의 발길과 생계를 이어가는 소상공인의 삶은 가로막힌다"고 주장했다.그러면서 "화려한 '축제'라는 이름 뒤에서 시민의 고통은 철저히 외면당하고 있다"며 "시민에게 강요된 불편과 고통이 결코 축제의 성공 지표가 될 수는 없다"고 강조했다.민주당대전시당은 또 0시 축제의 정체성에 대해서도 의문을 제기했다. 대전 0시 축제는 '잘 있거라 나는 간다~ 대전발 0시 50분'이라는 추억의 대중가요 '대전 부르스'를 모티브로 한 축제다. 이와 관련 민주당대전시당은 "정체성과 차별성이 완전히 실종된 축제의 내용은 더욱 실망스럽다. 유명 가수 공연과 먹거리 부스로 채워진 행사는, 100억 원대에 달하는 예산이 투입됐다고는 믿기 어려울 정도로 공허하다"며 "명확한 콘텐츠는 실종됐고, 폭염 속 시간 때우기식, 구색 맞추기식 프로그램만 나열돼 있을 뿐"이라고 지적했다.계속해서 "더 이상 시민을 위한 문화행사가 아니라, 막대한 예산이 소모된 거대한 '전시 행정'일 뿐이다. 0시 축제에는 콘텐츠도, 정체성도, 시민도 없는 3무(三無) 축제"라고 평가절하했다.민주당대전시당은 아울러 "그럼에도 대전시는 막대한 예산을 퍼붓고, 200만 명의 방문객이 찾을 것이라며 자화자찬을 멈추지 않는다. 여기에 더해, 시민이 외면하는 축제를 위해 공무원과 산하기관까지 대거 동원하는 행정력 낭비의 극치를 보여주고 있다"며 "단순한 불편을 넘어, 시민의 일상을 파괴하고 희생을 강요하는 행사는 결코 축제가 아니"라고 강조해다.민주당대전시당은 끝으로 "대전시는 지금 당장 공허한 자화자찬을 멈추고, 고통받는 시민의 목소리에 정직하게 귀를 기울여야 한다"고 촉구했다.