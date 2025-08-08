윤석열이 법 위에 서 있는 이유, 2차 구인 실패가 드러낸 것

큰사진보기 ▲전 대통령 윤석열씨에 대한 체포영장 집행을 앞두고 있는 서울구치소김건희 여사 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행에 나선 1일 경기 의왕시 서울구치소 앞에 경찰이 경계근무를 서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

일주일 사이, 특검은 같은 문을 두 번 두드렸다. 그 문은 구치소의 철문이 아니라 법치주의라는 문이었다. 전직 대통령 윤석열씨를 법원의 적법한 구인영장에 따라 인치하기 위해서였지만, 두 번 모두 문은 열리지 않았다.현장의 설명은 "완강히 저항해, 혹여 몸을 다칠 우려가 있었다"는 말뿐이었다. 그러나 이는 법률적 근거가 아니라 정치적 심리의 발현이었고, 누구나 알 수 있듯 설명이 아니라 변명이었다. 이것은 '하지 않기 위한 이유 만들기'에 불과했다. 법은 존재했고, 권한도 부여되었으나 의지는 사라졌다.윤씨가 법 위에 서 있는 이유는 그가 초법적 존재여서가 아니다. 그를 둘러싼 공직사회가 움직이지 않기로 결단했기 때문이다. 법적으로 모든 요건이 갖춰졌지만, 아무도 끝까지 책임지고 실행하려 하지 않았고, 구인영장은 그 순간 종이조각이 되었다.공직자들의 두려움·보신주의·책임 회피가 법을 정지시켰다. 공직자는 공공의 이익을 위해 존재하지만, 오늘의 공직사회는 조직의 안위와 개인의 안전을 제1원칙으로 삼는다. 정의는 관념이 아니라 행동이며, 법의 권위는 서류와 판결문 속에서가 아니라 현장에서 실현될 때만 생명을 얻는다.우리의 관료제는 철저히 수직적 구조 속에 움직인다. 아랫사람은 윗사람이 먼저 움직이기 전까지는 절대 먼저 행동하지 않는다. 특히 그것이 불이익이 예상되는 일이라면 더더욱 그렇다. 윗선이 판단을 미루고, 실무진은 눈치만 보며, 모두가 책임을 피한 결과, 아무도 책임을 감당하려 하지 않는다. 그 사이 법 집행자는 방관자로 변하고, 국가기관은 생기를 잃는다.사회학자 막스 베버가 말한 '합리적-법적 권위'는 규칙과 절차의 실행을 전제로 한다. 실행 없는 규칙은 장식물에 불과하다. 이번 사태에서 공직사회는 법을 장식물로 만들었고, 법치주의는 보여주기식 무대 장치로 전락했다. 정성호 법무부 장관은 법 집행기관의 수장으로서 사법질서를 유지·감독하고, 법 집행이 정치적 이해관계에 흔들리지 않도록 보장해야 한다.그러나 이번 사태에서 장관은 모호한 발언과 소극적 태도로 일관했고, 그 결과 구인 시도는 연속으로 무산되었으며 법무행정의 신뢰는 땅에 떨어졌다. 이제 장관은 국민 앞에 서야 한다. 무엇이 문제였는지, 어떤 책임을 지고, 앞으로 어떻게 법치주의를 회복할 것인지 명확히 밝혀야 한다. 국민을 설득하지 못한다면 즉시 물러나는 것이 맞다. 지금 필요한 것은 구차한 변명이나 정치적 수사가 아니라 책임지는 자세와 개혁 의지다.이번 사태는 한 개인의 문제가 아니다. 내란 혐의의 당사자가 법 집행을 두려워하지 않는 현실은 과거 권력의 잔재와 영향력이 여전히 공직사회에 뿌리 깊게 남아 있음을 보여준다. 내란 세력이 새 정부를 두려워하지 않는 이유는 무엇인가? 왜 법의 이름으로 그들을 제압하지 못하는가? 이 질문에 답하지 않는 한, 어떤 정권도 다시 흔들릴 수 있다.구조적 무기력은 단순한 복지부동이 아니라 집행 권력이 결정·실행 능력을 상실한 것이 본질적 문제다. 구인 실패라는 단일 사건은 정권 전체의 리더십과 통제력에 대한 회의를 폭발적으로 키우고 있으며, 이는 국가 능력의 약화이자 정권의 정당성에 대한 위협이다.윤씨 구인 실패는 법무 장관 한 명의 판단만으로 일어난 일은 아니다. 관료제의 침묵, 집행기관의 수동성, 그리고 최고 권력자의 부재한 리더십이 복합적으로 작용한 결과다. 이제는 결단이 필요하다. 장관을 교체하든, 집행 체계를 재정비하든, 공직사회에 명확한 기준과 강한 의지를 심어주든, 모두 '새 출발을 위한 준비'를 해야 할 때다.그렇지 않으면 이번 사건은 국가의 권위와 법치주의 회복 불능을 알리는 서막이 될 것이다. 정권은 국민의 침묵을 착각해서는 안 된다. 국민은 가만히 있는 것 같지만 '가마니'가 아니다. 지금 국민은 묻고 있다. 법치는 살아 있는가? 공직사회는 누구를 위해 존재하는가? 이제 답할 차례다. 그리고 행동할 시간이다. 법은 선언이 아니라 실천이며, 정의는 구호가 아니라 결단이다.