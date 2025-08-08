연내 부지선정 앞두고 '제2중앙경찰학교' 유치 전북특별자치도·남원시 총력전

큰사진보기 ▲남원시 운봉읍 일대 제2중앙경찰학교 후보지전북특별자치도와 남원시가 남원시 운봉읍 일대에 제2중앙경찰학교 유치하기 위해 총력전을 펼치고 있다. ⓒ 김복산 관련사진보기

전북특별자치도와 남원시가 연내 부지 선정을 앞두고 제2중앙경찰학교 유치에 총력전을 펼친다.부지 선정을 위한 경찰청의 용역 추진 연기와 대통령 선거 등 여러 변수가 발생하면서 제2중앙경찰학교 유치 활동을 잠깐 멈췄다.8일 전북자치경찰위원회와 남원시에 따르면 경찰청에서 시행하고 있는 제2중앙경찰학교 설립을 위한 '후보지 분석 및 평가기준 마련 용역'을 올해 11월 중 마무리하고 연내까지 후보지 선정을 하게 될 것이라고 밝혔다.특히 2차 평가를 앞둔 평가위원회를 재구성을 앞둔 경찰청은 이달 중 경찰청에서 심사를 맡게 될 평가위원회 위원을 선정하게 된다.경찰청은 향후 전북특별자치도 남원시와 충남 예산군과 아산시 후보지에 대한 현지실사 등 2차 평가를 앞두고 있다.향후 설립될 제2중앙경찰학교는 충남 예산군과 아산시, 전북특별자치도 남원시가 유치전에 가세했다.이에 전북특별자치도와 남원시는 오는 9월 제2중앙경찰학교 설립을 위한 정책 세미나를 개최하고 오는 10월 서울역과 수서역, 그리고 KTX 객실 내 남원 운봉읍 용산리 일원 후보지에 대한 당위성을 담은 영상물 송출 준비에 총력을 쏟고 있다.전북도와 남원시는 그동안 지난 4월, 춘향제 기간 홍보부스 운영, 지난해 전북 출신 국회의원들과 영호남 의원들이 동참한 국회 대토론회와 영호남 경찰직장협의회 회원들이 참여한 결의대회 등 남원 운봉 유치에 총력을 쏟아왔다.남원시는 향우회원들과 시민들이 자발적으로 참여한 ▲10만 명 서명운동 ▲정치권과 협력한 유치활동 전개 ▲남원지역 시민단체들의 퍼포먼스 등 제2경찰종합학교 유치를 위한 적극적인 행보에 사력을 다했다.올 들어서도 지난 6월 전국경찰직장협의회 제2중경 남원유치 결의대회도 마쳤다.지난1일, 김철문 전북경찰청장은 남원시 운봉읍에 위치한 제2중앙경찰학교 후보지를 방문하고 현장 실사를 진행했다.현장 실사는 바래봉 전망데크에서 진행됐으며, 참석자들은 지리산과 초지를 조망하며 후보지 설명을 청취한 바 있다.특히 남원이 영호남을 잇는 국가균형발전의 중심지이며, 166만㎡ 규모의 100% 국유지를 보유한 경제성이 높은 부지다.자연친화적인 환경은 신임 경찰관들의 실무 역량 강화는 물론 정서적 안정과 수련 효과에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 높은 관심을 받았다.남원시는 최근 영호남경찰직장협의회와 함께 유치 결의대회를 열고 남원 유치에 대한 지역사회의 열기와 의지를 다시한번 확인했다.연내 최종 부지 선정까지 정부와 경찰청 등 관계기관과의 지속적인 소통과 대응에 나선다.제2중앙경찰학교는 매년 5천여 명의 신임 경찰관이 교육을 받는 핵심 기관이다.유치가 확정되면 지역 경제 활성화 효과가 상당할 것으로 기대된다.남원시는 유치 경쟁에서 국유지를 활용할 수 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다.이에 맞서는 충남은 경찰대학과 경찰인재개발원, 충북 중앙경찰학교 등 관련 기관과 시설이 밀집해 있어 시너지 효과를 강조하면서 전북도와 남원시가 제시한 당위성을 반박하고 있다.여기에 수도권 접근성이 우수하다는 점도 충남 지역의 유리한 점도 중점 부각시키고 있다.남원시청앞에서 만난 한 시민은 "경찰학교가 들어설 운봉읍 용산리 일원은 우리나라 최고의 명산으로 자연친환경적인 환경은 물론 국유지이기 때문에 따로 부지매입에 따른 에너지를 소비할 필요가 없다"며 "결국 남원 운봉읍으로 결정될 것"이라고 자신했다,또 다른 시민은 "평가위원들의 객관적이고 공정한 기준에 따라 국내 최적의 입지를 갖고 있는 남원 운봉으로 결정돼야 할 것"이라고 목소리를 높였다.한편, 전북도자치경찰위원회의 한 관계자는 "충남의 경우 경찰대학 등 경찰 관련 기관과 시설들이 밀집돼 있는 만큼 정부와 경찰청이 국토균형발전 차원에서도 남원 운봉읍 후보지에 확정해야 할 것"이라고 말했다.이어 그는 "이재명 정부 국정기조 또한 국토균형발전정책인 만큼 이 부분에 중점 부각하겠다"고 밝혔다.