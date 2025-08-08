"윤석열과 절연 못하는 국힘 전당대회, 폭삭 망할 각이죠"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 신임 대표가 4일 서울 동작구 국립서울현충원에서 참배를 마친 뒤 이동하고 있다. [공동취재] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 이재명 정부 첫 여당 대표로 정청래 의원이 선출되었어요. 민주당 전당대회 어떻게 보셨어요?

- 박찬대 의원의 선출을 예측한 평론가들이 적지 않았던 것 같은데요. 왜 예상이 빗나갔을까요?

- 그런데 이재명 대통령의 의중이 있으니 강선우 장관 후보자가 물러난 거 아닌가요?

- 정청래 대표 취임 후 행보는 어떻게 보세요?

- 활발한 논의를 통해 의견을 모을 수도 있지 않았겠냐는 의견도 있는데요, 왜 함구령을 택했을까요.

- 맨 처음 메시지가 강선우 의원에 대한 이야기였습니다. 어떻게 보셨어요.

- 4일 현충원을 방문한 정청래 대표가 김대중 대통령만 참배한 건 어떻게 보세요?

큰사진보기 ▲8일 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구경북 합동연설회에서 당대표 후보들이 양손을 들어 당원들에게 인사하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

- 국민의힘도 전당대회가 진행 중입니다. 어떻게 보고 계세요?

- 국민의힘은 전직 대통령 왜 윤석열씨와 절연하지 못 할까요?

- 한동훈 전 대표는 당대표 선거에 불출마 했습니다. 어떻게 보세요?

- 국민의힘에 대한 위헌정당심판을 청구해야 한다는 이야기도 나오는데 어떻게 보세요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난 2일 더불어민주당은 전당대회에서 정청래 의원을 당 대표로 선출했다. 개표 결과 대의원들은 박찬대 후보를 더 많이 지지했지만(박찬대 53.09%), 당원들은 정청래 대표를 더 많이 지지했다(정청래 66.48%). 민주당 전당대회 결과와 함께 국민의힘 전당대회에 대해서도 짚어보고자 지난 6일 시사평론가 박영식씨를 전화로 인터뷰했다. 다음은 일문일답."1년짜리 보궐 전당대회였기 때문에 상대적으로 다른 때보다 치열하지 않았다고 보고요. 다만 이 자리의 무게 자체는 그렇게 가볍지 않은 것 같아요. 민주당 당원분들의 열기는 매우 뜨거웠던 것 같아요. 역할을 보자면 정청래 대표가 지방선거 공천권까지 가져가죠. 두 번째로 당연히 집권 초반의 여당 대표이기 때문에 이재명 대통령의 공약이나 여러 정책 예산 관련된 뒷받침을 해야 합니다. 그에 가장 걸맞은 러닝메이트를 고르는 선거였던지라 아무래도 당내에서 경쟁이 훨씬 더 뜨겁게 달아올랐던 것 같습니다.""대부분 평론가 하시는 선배님들 만나서 얘기 들어보면 이 분들은 민주당 중진급 의원들하고 의견 교류를 주로 많이 하죠. 즉 '의원들의 마음'은 아무래도 박찬대 의원 쪽으로 쏠려 있었던 게 사실인 것 같아요. 근데 시간이 지남에 따라 당원들의 마음이 또 다르게 작용할 수 있다는 걸 현업 평론가들이 뒤늦게 깨우쳤던 것 같습니다.전당대회 일정 잡히고 당대표 출마 선언을 정청래 후보가 하시고 그다음에 박찬대 후보가 하셨잖아요. 그때까지만 하더라도 제 주변에서 박찬대 후보가 더 안정감 있다는 평가를 평론가들도 많이 하긴 했었던 게 사실이에요. 근데 평론가들 사이에서 의견 차이가 나기 시작한 계기는 강선우 여가부 장관 후보자 자진 사퇴 이슈가 있고 나서 정청래 후보가 강선우 후보자 끌어안으면서 당원들의 마음이 훨씬 더 많이 정 후보 쪽으로 쏠렸다고 보거든요.""여러 언론을 종합해서 보자면, 대통령이 인사청문 경과 보고서를 국회에 재요구했어요. 강선우 후보자 임명을 대통령도 고려했던 것 같아요. 대통령이 강선우 후보자에 대한 청문 경과 보고서 재송부해 달라고 하면서 시간을 이틀 줬거든요. 임명하겠다라는 메시지로 읽었었죠. 그런 가운데 박찬대 후보는 강선우 당시 후보자가 입장을 정리해 줬으면 좋겠다고 SNS에 올렸죠. 정청래 후보는 또 앞서서 강선우 후보자 버티시라 응원한다고 얘기하니, 이게 강선우 후보자를 응원하냐(안 하냐)에 따라서 당대표 후보 누굴 지지하는 것인지 알 수 있을 정도로 굉장히 뜨거운 감자였거든요. 권리 당원들의 상당수가 강선우 의원을 지지하는 여론이 강했고 그러다 보니 정청래 후보가 당원들의 마음을 보듬는 차원에서 응원의 메시지를 낸 게 마음을 얻는 데 한 몫했다고 봐요.""정청래 대표 행보가 첫날부터 쉴 틈 없이 돌아가고 있는데 저희가 인터뷰하고 있는 6일까지의 행보를 보면 굉장히 전격적인 조치들이 있는 것 같아요. 첫 번째가 세제 개편안과 관련된 당내 논란을 일단락 시키기 위해서 일단 함구령을 내린 건데요. 그건 적절했다고 봅니다. 물론 1일에 있었던 양대 증시 폭락 사태가 세제 개편안이 100%(영향을 끼친 것은)는 아니라고 볼 수 있겠지만 영향이 없었다고 보기도 어렵거든요. 함구령 내리기 이전에 여당 내부에서 진성준 의원과 이소영 의원과 김한규 의원 등 갈등이 있었잖아요.당 대표가 되고 나서 첫 최고위원회의에서 공개적으로 '세제 개편안에 관해 자중했으면 좋겠다. 일단 당내 논의가 좀 더 모아질 때까지 함구해 달라'고 정청래 대표가 얘기 하더라고요.""지금 대통령이 가고자 하고 하는 방향, '금융 선진화'라든지 '자본시장 활성화' 측면에서 보자면 증시의 흐름이 굉장히 중요한 타이밍이잖아요. 야당에서도 비판하고 있고요. 그러다 보니 여당 입장에서는 일단 한 템포를 쉬어갈 수 있게끔 여당 의원들 스피커의 볼륨을 잠시 좀 낮춰달라고 요구한 것이라고 봐요.""강선우 의원은 자진 사퇴했어요. 당 대표가 된 사람으로서 어려운 결정 감행한 동료 의원에 대해서 의리를 지킨 것이라고 보고요. 두 번째로는 그 문제로 갈등이 많았었던 것도 사실이니 강선우 후보자를 한 번 더 보듬어 안으면서 과거에 있었던 당원들의 갈등을 치유하는 과정으로 나아가 보겠다란 생각이 있었을 수 있다고 봅니다. ""당원들을 고려했다고 봐야 하겠죠. 저는 김영삼 대통령이 민주화 시대의 큰 거목이라고 생각합니다. 다만 국민의힘이 현재 김영삼 대통령을 계승하고 있는 것 아닙니까? 그리고 민주당에서는 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령 그리고 문재인 전 대통령까지 계승할 수 있는 과거 대통령이 3명이 있잖아요. 과거 민주당 대표가 김영삼을 참배한 적이 있다고 하더라도, 정청래 대표는 선명성과 투쟁력을 강조하고 있어요. 당내 계보 상 당연히 할 일을 했을 뿐이라고 생각이 들고요. 여당 대표가 지금 시기에 당장 모든 국민들을 통합하는 자리는 아니거든요. 그런 관점에서 정청래 대표는 노선을 정한 것 같아요.""'폭망각'(폭삭 망할 각)이라고 봅니다. 앞으로 국민의힘은 자연적 소멸 위기에 봉착할 것이라고 생각합니다. 현재 이들이 제일 못하는 것은 과거와의 손절이죠. 일단은 전직 대통령 윤석열씨에 대한 손절을 너무 늦게 했어요. 심지어 신동욱 국민의힘 최고위원 후보의 경우, 4일 방송3법 개정안 통과 저지를 위한 필리버스터를 하면서 '내란이라는 얘기가 지겹다'고 말했어요. 그걸 보면서 깜짝 놀라 할 말이 없었죠. 신동욱 의원이 비록 친윤계에 속해 있는 사람이지만 장동혁, 김문수와 비교했을 때 그동안 강경한 태도로 내란을 옹호한 건 아니라고 봤거든요. 가면 갈수록 오히려 더 뻔뻔하게 잘못을 인정하지 않고 당시 여당으로서 반성하지 않고, 치부를 드러내고 있어요. 반성하는 태도를 보이는 것보다는 오히려 바깥으로 화살을 돌려서 이재명의 독재를 막아내겠다고 이야기 하는 것이 시대에 걸맞은 메시지인지 이해하기 어렵고요. 희망이 없어 보입니다.""윤석열씨와의 절연이 안 되는 이유는, 여전히 불법 비상계엄을 일으킨 게 대통령의 고유 권한이라고 여기는 당원들의 비중이 크기 때문이라고 생각합니다. 국민의힘 당 대표 주자들로서는 지금 자신들을 당 대표로 만들어줄 일종의 메시아가 없다고 봐야 되겠죠. 보통 전당대회에서 선거를 치를 때 내세울 수 있는 슬로건들이 있지 않습니까? 그게 현안 혹은 우리가 계승해야 할 집권 대통령의 역사, 가치, 비전 이런 것들을 다시 끄집어 오기 마련이거든요. 그렇지만 국민의힘에서는 그 소재 자체가 너무 없어요. 당을 혁신하고 추스르는 작업이 필요한데 지금 혁신의 지점을 전혀 깨닫지 못하고 있습니다.윤석열과의 절연을 못하는 또 하나의 구심점은 전한길이죠. 이외에도 외부에서 들어온 극우 스피커들이 이 당을 잠식하고 있고 당원들은 거기에 부화뇌동 하고 있는 추세예요. 그 기류와 정서를 당 대표들이 고스란히 반영하고 있죠. 그래서 혁신해야 한다는 이야기를 못한다고 봐요. 내가 얻을 수 있는 표가 전한길과 윤석열로부터 나온다는 생각에서 못 벗어나고 있기 때문에 절연 자체가 불가능하죠.""저는 한동훈 전 대표가 이번 전당대회에 나와도 죽고 안 나와도 죽는 길이라고 봤습니다. 성적표를 받는 걸 포기함으로 인해 우아하게 죽는 길을 택했다고 보거든요. 지금 (펜타포트) 락 페스티벌에 가시고 유튜브 라이브 방송도 하시면서 지지 당원들을 모으는 작업을 하고 있던데, 그렇다고 해서 현실 정치가 바뀌는 건 아니거든요. 정작 바꿀 마음이 있다면, 부딪혀서 깨진다고 하더라도 내가 어떻게든 결과 받아보겠다는 마음으로 전당대회에 나왔어야 했습니다. 그럼에도 (당대표 선거에) 나오지 않았다는 건 어차피 안 되는 게임이라고 스스로 인지한 것 같아요.누가 당 대표가 되건 간에 국민의힘이라는 정당은 특검 수사로 인해서 커다란 어려움에 봉착할 가능성이 높아요. 수사 전문가인 한동훈 전 대표도 그 점을 제대로 알고 있는 것 같아요. 지금 지도부를 충분히 흔들 수 있는 여러 시도가 있을 것이라고 봐요. 그 작업이 가동될 때 한 전 대표가 다시 한번 정치적인 활동을 본격적으로 재개하지 않을까 합니다.""위헌정당 심판청구는 정부에서 하는 것입니다. 이재명 정부의 의지가 실제로 있는진 잘 모르겠어요. 다만 이미 대통령께서는 보수의 목소리도 경청하고 보수 측 원로 인사도 만나서 식사하고 이야기를 듣는 걸 보면 직접적으로 국민의힘 정당해산 심판 청구에 나서지는 않을 것 같다고 생각합니다. 이유는 이미 특검 수사만으로도 충분해 보이거든요. 특히 공천농단 의혹은 깊숙이 들어가 보면 단순히 드러나 있는 의원들뿐만 아니라 각 지자체장들까지 어마어마하게 많은 사람들이 연루돼 있거든요. 만약 특검이 공천 게이트를 작심하고 수사한다면 윤석열이 본선 후보로 뽑혔던 대선 경선 내지는, 지방선거 공천이 전부 선거법 위반 소지가 있을 겁니다. 그렇게 되면 정당 보조금도 뱉어내야 할 가능성도 있는데 금액 자체가 어마어마 합니다. 굳이 정치적 부담을 대통령이나 정부가 짊어지면서 위헌정당 심판을 청구할 이유는 없다고 저는 생각해요. 특검 수사가 법과 원칙대로만 이루어진다면 국민의힘은 해산 가능성이 높아 보여요."