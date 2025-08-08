조경태 "윤석열에게 목매는 김문수, 사퇴·정계 은퇴하라"

큰사진보기 ▲조경태 국민의힘 당 대표 후보가 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열어 김문수 후보의 계엄 관련 발언을 규탄하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 당 대표에 도전하는 조경태 의원이 상대 후보인 김문수 전 고용노동부 장관의 후보직 사퇴와 정계 은퇴를 촉구했다. 김 후보가 최근 전한길씨 등이 중계하는 유튜브 토론회에 출연해 계엄 및 윤석열씨 복당 문제 등을 두고 밝힌 의견을 문제 삼으며 맹공에 나선 것이다.조 의원은 8일 오전 10시 서울 여의도 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "파면된 윤석열 전 대통령에게 목매달고 있는 김문수 후보는 당장 후보직을 사퇴하라. 정계 은퇴도 정중히 요청드린다"라고 말했다. 대구에서 열리는 후보 간 첫 합동연설회 시작까지 4시간이 채 안 남은 시점이었다.조 의원은 김 후보를 향해 "계엄으로 죽은 사람이 없다니, 다친 사람이 없다니? 얼마나 많은 사람들이 숨죽였으며, 얼마나 많은 사람이 마음에 상처를 입었는지 모르는가?"라고 따져 물었다. 이어 "우리는 1980년 전두환 정권의 쿠데타로 많은 국민의 희생을 목도했다"라면서 "훗날 성공한 쿠데타도 처벌받는다는 선례를 남겼다. 당연히 실패한 쿠데타도 그에 상응하는 처벌을 받아야 한다"라고 강조했다.그러면서 "하물며 위헌적이고, 불법적이며, 요건도 갖추지 못한, 비상계엄 선포로 인해 얼마나 많은 사람들이 고통 속에서 힘들어하고 있는가?"라며 "그럼에도 불구하고 '계엄으로 죽은 사람이 있느냐'며, 윤 전 대통령의 복당을 입에 담는다는 것은 도저히 용납될 수 없는 발언이다. 금도를 넘었다"라고 질타했다.조 의원은 기자회견 직후 취재진과 만나 '장동혁 후보 역시 오전 라디오에서 윤 전 대통령 입당이 도움이 되는 시기에는 입당을 받겠다는 입장을 밝혔다. 그에 대한 입장은 무엇인가'라는 질문에 "그분들(김문수·장동혁)이 우리 당에서 더 이상 설치게 하지 않겠다"라고 답했다.김 후보와 장 후보를 "극우 세력"으로 규정하기도 했다. 조 의원은 "우리 당은 정통 보수 정당이고 헌법을 수호하고 법치주의를 실현하는 정당"이라며 "헌법을 무시하고 법치주의를 무시하는 자들은 극우 세력이다. 그들은 정통 보수 국민의힘에 남아 있을 자격이 없다"라고 강하게 비판했다.조 의원은 '향후 당 대표가 된다면 김 후보 등 징계 계획이 있는가'라는 질문엔 "그분들은 제가 얘기하고 있는 인적 쇄신의 대상자가 될 것"이라면서 "국민에게 제대로 된 평가와 단죄를 받게 하겠다"라고 말했다. 한편 또 다른 상대 후보인 안철수 의원을 향해서는 '단일화'를 거듭 강조했다.그는 "우리가 함께 뜻을 모을 필요가 있다. 그 힘은 바로 후보 단일화에 있다"라면서 "지금이라도 안 후보는 혁신 후보 간 단일화에 적극 응해달라. 그분(안철수)이 바라는 룰이 있다면 그대로 다 수용하겠다"라고 말했다.앞서 김 후보는 하루 전인 지난 7일 전한길·고성국씨 등 유튜버들이 합동으로 진행한 토론회에 출연했다. 이 자리에서 '윤석열씨가 만약 국민의힘에 다시 입당하려고 한다면 어찌할 것이냐'는 질문에 "당연히 받아준다"라고 답했으며, "그분(윤석열)이 계엄 해서 누가 죽었거나 다쳤는가?"라는 발언을 하기도 했다.한편 이번 전당대회에서 최고위원으로 도전하는 김재원 전 국민의힘 최고위원은 이날 오전 YTN 라디오 <뉴스파이팅>에 출연해 김 후보를 두둔했다. 그는 지난 대선 당시 김 후보의 비서실장을 맡은 바 있다.김 전 최고위원은 "김 후보가 그렇게 말씀하신 것은 우리 당의 문호를 개방하고 누구든 우리 당의 정강 정책이나 우리 당의 정견을 따르는 사람들이라면 널리 문을 개방해야 한다는 원론적인 입장일 것"이라고 주장했다.또 "(탈당) 당시 우리 당 비상대책위원장이 '사실상 출당'이라는 표현을 썼고, 윤 (전) 대통령이 탈당했다. 그에 대해서 '더 이상 당 근처에 얼씬도 하지 마라'라는 말까지 언론에 공개가 됐다"라면서 "윤석열 대통령이 과연 우리 당에 복당하려고 하겠느냐. 저는 그럴 가능성은 전혀 없다고 본다"라고 주장했다.그러면서 "어제 보수 유튜버들의 토론회에서 나온 이야기는 원론적인 이야기일 것인데, 그것(김 후보 발언)이 마치 윤 (전) 대통령을 입당시켜야 한다는 쪽으로 와전되고 과도하게 해석된 것은 사실과 좀 다르지 않나"라고 덧붙였다.