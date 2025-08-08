50년지기가 동영상 하나로 등을 진다니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲SNS에서 자기주장과 표현은 매우 신중해야 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

고등학교 동창회 SNS가 한동안 조용하더니 갑자기 시끄럽다. 며칠 전 한 친구가 올린 '한미동맹'을 강조하는 동영상 때문이다. 이에 대해 다른 친구가 반대하고 나선 것이다.친구는 '유튜브 영상'이 허물없는 동창들이 공감할 것으로 예상했지만 오판이었다. 결국 두 친구는 서로 자신의 논리를 보태 논란을 키웠다.이를 지켜보는 동창들은 어땠을까. 마치 링 위의 두 선수의 결투를 보는 것 같았다. 이에 한 친구가 나서서 둘 다 일리 있는 주장이라며 수습했지만 이 또한 눈살을 찌푸리게 했다.사실 동창 SNS가 늘 조심스러운 것은 이렇게 호불호 가치 판단이 따르는 예민한 주제가 올라올 때이다. 그 점에서 한미동맹 동영상은 매우 부적절한 내용이다.옳던 그르던 정치적인 문제는 생각과 의견이 첨예하게 다를 수 있다. 동창 중에는 이러한 소모적인 논쟁이 싫어 커뮤니티를 탈퇴하기도 한다.실제 이 문제로 대여섯명이 순식간에 커뮤니티를 나갔다. 사실 이러한 헤프닝이 한 두번이 아니다.비대면 소통이 대세라지만 동창회라는 커뮤니티에서의 표현은 늘 신중해야 한다. 이곳에서 현명한 친구들은 대부분 자기의 생각과 말을 아끼는 편이다.고등학교 졸업 후 50여 년 동안의 배경은 달라도 너무도 다르다. 그런데도 과거 우정을 빌미로 자기 생각을 무심코 주입하는 것이야말로 얼마나 유치한 것인가.70세를 맞은 동창들 중에 SNS에서 떠도는 주장과 의견에 경도돼 상대방을 고려하지 않는 행위가 가끔 눈에 띈다. 이는 자칫 친구와 우정 모두 잃을 수 있다.실제로 필자는 5년 전 한자를 보급하는 커뮤니티에 참여했는데 처음에는 공부에 열중하다가 1년 정도 지날 무렵 처음 의도와 달리 SNS에 정치와 선동하는 내용이 올라오고 회원들이 탈퇴하면서 커뮤니티가 사라진 적이 있다.동창 커뮤니티에서 경조사 때 빠짐없이 등장해 덕담을 건네는 친구들이 있는데 이들은 SNS에서 소통하는 것과 별도로 네트워크를 관리하고 있다.커뮤니티를 이끄는 리더의 덕목 또한 역설적으로 자기주장이 거의 없다는 것이다. 설령 의견을 말하고 싶으면 직접 만나 이야기하거나 뜻을 모은다고 한다. 그만큼 비대면 공간에서의 표현을 자제한다는 의미다.동창 SNS에서 인기 있는 이야기는 의외로 단순하다. 연초에 '노인일자리'에 취업한 친구가 밥을 사맛있게 먹었다는 동창의 후일담이다. 우리 세대에서 일하면서 번 돈으로 친구에게 밥 한 끼 한턱내는 미담이 다수로부터 공감을 얻었다.또한 동네에서 자원봉사를 하면서 알게 된 지인들의 모임은 10년이 지나도 한결같은 마음이다. 지금은 각자 다른 분야에서 활동하지만 어쩌다 한 번씩 건네는 자원봉사 보람을 접하면 삶의 의미를 다시금 되새기게 한다.온라인과 오프라인의 소통하는 방법과 표현이 비슷해도 반응과 뉘앙스는 전혀 다르다. 특히 정치적인 이슈를 바탕으로 각자의 주장과 토론이 필요하면 그러한 곳에 가입해 얼마든지 활동할 수 있다. 그럼에도 이를 친목단체에 끌어들이는 것은 요즘 하는 말로 자칫 '가스라이팅'이 될 수 있다.'초고령사회'를 맞아 같은 베이비부머라도 아집에 사로잡히지 않고 자원봉사와 기부 등 멋진 활동을 하는 커뮤니티가 많다. 여기서도 비결은 상대를 배려하는 자세이다.처음으로 돌아가 50년 이상 사귄 동창들이 동영상 하나로 등지고 헤어진다는 것이 말이 되는가. 우정을 진정 생각하는 친구들은 자기주장을 하기보다 상대를 기쁘게 하는 일을 먼저 고려한다는 사실을 강조하고 싶다.