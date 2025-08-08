밈센터-이화여대 특수교육연구소, 경계선지능인 맞춤형 평생교육 개발 협약 체결

큰사진보기 ▲서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터 김성아 센터장(왼쪽)과 이화여자대학교 특수교육연구소장 박지연 교수(오른쪽)가 협약 체결 이후 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터 관련사진보기

서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터(아래 밈센터, 센터장 김성아)가 지난 7일 이화여자대학교 교육관에서 이화여대 특수교육연구소(소장 박지연)와 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 경계선지능인을 위한 전문 맞춤형 평생교육 프로그램 공동 개발 및 연구 협력을 주요 내용으로 담고 있다.이날 협약식은 이화여대 특수교육연구소 주관으로 진행됐으며, 양 기관은 경계선지능인을 위한 포용적 교육 생태계 조성과 사회적 인식 개선을 위한 긴밀한 협력 체계를 구축하기로 약속했다.경계선지능인은 일반적으로 비장애인과 지적장애인 사이의 지능 수준, 즉 표준화된 지능검사에서 IQ 70~79에 해당하는 사람을 뜻한다. 이들은 평균 지능에 도달하지 못하는 인지적 특성으로 인해 학업, 정서, 대인관계 등 다양한 생활 영역에서 어려움을 겪는다. 이러한 어려움은 일상생활과 사회 적응에까지 영향을 미치므로 경계선지능인을 위한 지속적인 지원과 보호는 매우 중요하다.김성아 밈센터장은 "경계선지능 학생들은 느린 학습 속도와 인지적 특성으로 인해 정서적·사회적 지원이 절실하지만, 제도적 한계로 인해 적절한 도움을 받기 어려운 상황"이라며 "이번 협약을 통해 이들의 특성을 반영한 교육 프로그램이 실제 현장에서 구현될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.양 기관은 이번 협약을 계기로 경계선지능인 평생교육 활성화를 위한 프로그램을 공동 개발하고, 관련 연구를 수행하며, 사회적 인식 제고와 건강한 지원 생태계 조성을 위해 상호 협력할 예정이다.한편, 밈센터는 '서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원 조례'에 근거해 2022년 전국 최초로 설립된 경계선지능인 전문 지원기관이다. 센터는 경계선지능인의 선별·발굴부터 생애주기별 맞춤형 평생교육, 심리·정서지원까지 다양한 서비스를 제공하며 이들의 건강한 자립을 지원하고 있다.