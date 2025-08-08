연극 무대 오른 40년 전 '그곳'..."이재명 대통령이 약속해줘야"

▲지난 7일 서울 대학로 연우소극장에서 열린 공연 <집으로 돌아가는 길: 형제복지원의 기억> 무대에 형제복지원 피해생존자 한종선씨가 제작한 형제복지원 모형이 올랐다. 형제복지원에 있던 한씨가 아침 점호를 받고 식당으로 이동하기 전 상황이다. ⓒ 복건우 관련사진보기