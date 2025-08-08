광주 찾은 정청래 "오월영령 뜻대로 내란 세력 척결"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 8일 오전 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 민주의 문 앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 8일 오전 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배하면서 작성한 방명록. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 당 지도부, 강기정 광주광역시장, 김영록 전라남도지사 등과 8일 오전 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

▲[현장] 당대표 되고 첫 광주행... 정청래의 일성 "노상원 수첩과 타협할 수 있나" 배동민 관련영상보기

정청래 더불어민주당 대표가 8일 광주 국립 5·18 민주묘지를 참배하고 "광주 영령들이 바라는 뜻대로, 대한민국의 법대로 내란 세력을 척결하겠다"고 밝혔다.정 대표는 이날 오전 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지를 찾아 헌화·참배했다.또 윤상원 열사, 한강 작가 소설 '소년이 온다'의 주인공 '동호'의 실존 인물인 문재학 열사, 무명 열사 묘역을 찾아 묵념했다.정 대표는 참배를 마치고 기자들과 만나 "명예도 이름도 남김없이 국립묘지에 누워 계시는 광주 영령들을 생각했다"며 "시간이 지났다고 분노가 사그라지는 것은 헌법과 민주주의를 흐릿하게 만드는 일이다. 지난해 12월 3일 비상계엄 내란 사태가 8개월이 지난 일이 아니라 바로 어제 일어난 일이라고 생각해보라"고 말했다.또한 "만약 윤석열 일당의 비상계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 정청래도 불귀(不歸)의 객(客)이 되어 어디에서 시신도 찾지 못하고, 아까 봤던 혼령만 모시는 처지가 됐을지도 모른다"고 강조했다.이어 "1980년 5월 광주에서 일어난 일도, 지난해 12월 3일 총을 들고 쳐들어온 계엄군들로부터 무참하게 짓밟힌 국회의사당, 민주주의, 헌법 유린이 바로 어제 일어난 일이라고 생생하게 기억하길 바란다"며 "비상계엄 내란을 철저하게 처벌하고 단죄하지 않는다면 또다시 이러한 참극이 벌어질 것"이라고 했다.정 대표는 또 "그들이 얼마나 많은 사람을 죽이려 했는지, 노상원(전 국군정보사령관)의 수첩을 똑똑하게 기억해야 한다"며 "노상원 수첩과 타협하고 악수할 수 있는가"라고 반문했다.그러면서 "12·3 비상계엄 내란의 책임자들에 대해서 철저하게 단죄하지 못한다면 언제 또다시 윤석열과 같은 참혹한 짐승과 같은 독재자가 다시 나타나서 대한민국 헌법과 민주주의 유린할지 모른다. 그래서 이 시점에서 끊어야 한다"고 덧붙였다.호남 지역 맞춤형 정책도 제시했다.정 대표는 "이재명 대통령의 국정 철학이 특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다는 원칙에 맞게 지난 전당대회 과정에서 '국가는 호남 발전에 무엇을 기여했는가'라는 질문을 저에게 던졌다"며 "이재명 정부와 민주당은 그 질문에 답해야 한다"고 말했다.이어 "그래서 제가 호남발전특위를 만들었고 특위에서 충분히 협의하고 논의해서 발전 방향을 내온다면 그것을 당의 사업으로 정부에 건의해 호남인들의 한이 조금이나마 풀릴 수 있도록 당 대표로서 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.