특검 출석하는 '키맨' 면전에 해병대 예비역들 "진실 말하라"

▲해병대예비역연대 회원들이 8일 오전 9시 20분께 채해병 특검에 참고인 조사를 위해 출석하는 임기훈 국방대학교 총장(채해병 사망사건 및 수사외압 의혹 당시 국가안보실 국방비서관)을 향해 "진실을 말하라"고 목소리를 높이고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기