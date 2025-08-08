특검 출석하는 '키맨' 면전에 해병대 예비역들 "진실 말하라"

순직해병 사건 수사외압 의혹의 '키맨' 임기훈 전 국가안보실 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 '수사기관에 진술하겠다'는 취지의 말을 남긴 채 8일 오전 채해병 특검팀(이명현 특검)에 출석했다.
'VIP 격노' 전후로 윤석열 등 이 사건 관계자와 수십 차례 통화한 임 전 비서관은 지난달 25일 비공개 조사를 받은 뒤 이날 처음 공개 소환됐는데, 해병대예비역연대가 그의 출석 현장을 찾아 "진실을 말하라"고 목소리를 높였다.
참고인 신분의 임 전 비서관은 군복 대신 정장을 입은 채 이날 오전 9시 20분께 서울 서초구 특검 사무실에 입장했다. 그는 연이은 취재진의 질문에 답하지 않고 엘리베이터에 탑승했다. 다만 거듭된 질의와 "한 말씀 부탁드린다"는 요청이 이어지자 그는 "수사기관에서..."라고 짧게 말했다.
- 윤 전 대통령의 격노가 있었다고 특검에 진술한 게 맞나.
"..."
- 사건 기록의 이첩 사실을 알게 됐을 때 윤 전 대통령이 전화로 화낸 것 맞나. 질책했었나.
"..."
- 한 말씀 부탁드린다.
"수사기관에..."
"진실을 말하라"라는 피켓을 든 해병대예비역연대 회원들은 건물로 들어서는 임 전 비서관에게 "임기훈은 진실을 말하라"고 거듭 외쳤다.
대통령실·국방부 이었던 핵심 라인
임 전 비서관은 지난달 25일 비공개 조사에서 ▲ 격노한 윤석열이 통화로 이종섭 당시 국방부 장관을 질책한 것을 목격했다는 점과 ▲ 해병대 수사단(단장 박정훈 대령)의 수사기록이 경북경찰청에 이첩된 날 윤석열이 개인 휴대전화로 연락해 와 이를 질책한 점을 진술한 것으로 알려졌다.
특검팀은 이번 조사에서 윤석열으로부터 '수사기록 회수' 지시가 내려온 정황을 자세히 확인할 계획이다. 정민영 특검보는 이날 오전 10시 45분 정례 브리핑에서 "(VIP 격노) 당시 상황보다도 이후 상황들에 대해서 조사가 필요하다고 판단 중"이라며 "언론 브리핑 취소, 수사기록 이첩 및 회수, 당시 논란이 됐던 국방부의 입장 발표 등 과정에서 임 전 비서관이 관여했는지 확인 중이다"라고 설명했다.
임 전 비서관은 이 사건 관련 인물들과 수십 차례 통화한 인물로, 특히 이 전 장관의 비서실장 역할을 했던 박진희 국방부 군사보좌관(현 육군 56사단장)과 함께 대통령실과 국방부를 이었던 핵심 라인이었다.
임 전 비서관과 박 전 보좌관은 문제의 기간인 지난해 7월 28일~8월 9일 총 28회, 43분 39초에 걸쳐 통화했다. 특검팀은 지난달 28일 박 전 보좌관도 소환해 참고인 신분으로 조사한 바 있다(관련기사 : 특검 출석한 '키맨', 채해병 질문에 "국군장병 자랑스럽다" 동문서답 https://omn.kr/2epwe)
.
사건 당시 소장이었던 임 전 비서관은 이후 중장으로 진급한 후 2023년 11월부터 국방대학교 총장을 맡고 있다(관련기사 : [단독] '키맨' 임기훈 포착, 채상병 잠든 현충원서 'VIP 격노' 물었더니 https://omn.kr/28x0h)
.