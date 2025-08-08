정태호 의원 "안중근 의사 유해 찾기, 평생의 업으로 삼겠다"

큰사진보기 ▲위부터 시계방향으로 황기철 이사장, 정태호 국회의원, 김진기 변호사, 황선익 이사 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲안중근의사 찾기와 과제 출판기념회 ⓒ 송정훈기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천에도 실립니다.

7일, 광복회관 3층 대강당이 뜨거운 애국심으로 가득 찼다. 안중근 의사 찾기 한중 민간 상설위원회(이사장 황기철)가 주최한 '안중근 의사 찾기와 과제' 출간 기념회는 안 의사 유해 발굴의 염원을 다지고, 그 뜻을 이어가자는 다짐의 장이었다.이날 행사에는 황기철 이사장을 비롯해 안중근 의사 유해 발굴 봉환 국회의원 모임 대표 정태호 국회의원, 김정수 전 해군 참모총장, 국민대학교 김병준 상임이사 등 정계와 학계, 군 관계자들이 참석해 안 의사에 대한 깊은 존경을 표했다. 특히 이 행사는 위원회 창립 2주년을 기념하는 자리이기도 해 의미를 더했다.기념회는 위원회의 연혁 소개로 시작됐다. 위원회는 안중근 의사의 유언(고국에 묻어달라)을 실현하고자 2023년 출범했으며, 2023년 11월 서울, 2024년 6월 상하이, 2024년 12월 다롄에서 국제 학술대회를 개최하는 등 유해 발굴을 위한 연구와 활동에 매진해 왔다.책의 저자들을 대표해 발표에 나선 김진기 변호사는 "안중근 의사만큼은 여야, 남북은 물론 중국, 일본, 러시아에서도 존경하는 모두의 영웅"이라며, "유해를 모시는 것을 계기로 우리 사회의 많은 문제를 해결하고 진정한 평화를 이루는 대한민국이 되기를 바란다"고 강조했다.황기철 이사장은 "안 의사께서는 아직도 중국 뤼순에 묻혀 고국으로 돌아갈 날을 기다리고 다"며 "유해 발굴은 개인이나 단체의 일이 아닌 국가와 국민의 책무"라고 목소리를 높였다. 그는 정부가 나서서 중국과 협조해 유해 발굴에 적극 나서줄 것을 촉구했다.이번 행사에 참석한 정태호 의원은 "순국 115주기인데 아직도 유해를 찾지 못한 것이 늘 창피하고 죄송하다"며 "이 문제를 평생의 업으로 삼겠다"고 다짐했다.그는 유해 발굴의 어려움을 토로하며 "중국과 일본의 협조를 끌어내고 민간 차원의 정보 수집도 병행해야 한다"고 말했다.특히 그는 국가보훈부가 APEC 정상회담을 통해 이 문제를 의제로 올리려 했던 계획을 언급하며, 외교적 노력의 필요성도 강조했다.정 의원은 최근 안중근 의사의 조카인 안원생 지사의 묘소가 미국 애리조나주에서 발견된 소식을 전하며 "이러한 기쁜 소식들은 우리가 노력한 결실"이라고 격려했다.