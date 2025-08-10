천문학적 비용 들더라도, 무조건 보존해야 할 '땅 속 고대도시'

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲대홍수 이전의 풍납토성아차산에서 바라 본 을축(1925)년 대홍수 이전의 풍납토성과 몽촌토성. 당시 행정구역은 경기도 광주군 중부면 풍납리와 몽촌리였다. ⓒ 이영천(풍납토성지하보도_안내_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍납토성(1960년대)비교적 성벽 윤곽이 뚜렷하고, 성안 마을과 농경지가 가지런하다. 북성벽 옆으로 광진교가 보인다. ⓒ 이영천(풍납토성지하보도_안내_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍납리(1930년대)부리도가 한강의 흐름을 가르는 동측 가장자리에 토성의 흔적이 보인다. 1925년 대홍수에 쓸린 서벽은 지도에도 표시되지 않았다. ⓒ 국토정보플랫폼_부분 관련사진보기

큰사진보기 ▲경당연립 터재개발을 진행하려던 경당연립 터가 긴 시간 우여곡절을 겪고, 공원으로 남았다. 몇백 년이, 천문학적 비용이 들더라도 보존해야 할 하나의 사례를 보여 주었다. 우물 터 위에 재현된 우물 모양 수도시설이 인상적이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래마을 터경당연립과 유사한 시기에 재개발을 시행하다, 비슷한 곡절을 겪고 공원으로 남았다. 백제 건물지에서 본 모습이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲성벽(단면 실사)몽촌토성 인근 '한성백제박물관'에 전시되어 있는 풍납토성 동측 성벽의 단면 실사 모습이다. 높이 11m, 꼭대기 너비 13m, 바닥 너비는 40~50m로 들쭉날쭉하다. 판축공법으로 성을 쌓는 모습이 재현되어 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲동측 성벽 안쪽풍납토성의 동측 성벽 안쪽의 모습이다. 주변에 퇴적된 흙과 마모된 성벽으로 인해 낮아 보이나, 실측 결과는 11m의 높이를 보여 주었다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍납토성 모형몽촌토성 인근 '한성백제박물관'에 재현한 풍납토성의 모형. 하남위례성 전체를 재현해 놓은 부분 중 풍납토성이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍납토성엇각으로 빗겨간 올림픽대교와 천호대교 사이에 풍납토성 모습이 정연하다. 강 건너로 아차산의 모습이 또렷하다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍납토성남측 성벽과 동측 성벽이 모서리 진 아래 '풍납동토성'이라는 상징을 세웠다. ⓒ 이영천 관련사진보기

100년, 아니 70년이나 50년 전으로 되돌아갈 수 없나? 이 토성에서 갖는 아쉬움이다. 풍납(風納)이니, 글자 그대로 '바람 드리'다. 드리는 들판이니 '바람 벌'인 셈이다. 혹자는 사성(蛇城)의 배암이 바람으로 변환했다고 하나 글쎄다. 사성은 봉은사 부근 토성이란 설이 타당해 보인다.풍납토성에선 주목해야 할 광경 셋이 있다. 우연과 무지, 억지와 욕망으로 분칠했어도 풍납토성이 백제의 도읍이라는 증거를 연속해서 보여 주었기 때문이다.처음은 을축(1925)년 대홍수다. 당시 한강은 변변한 제방조차 없었다. 그해 7월은 무서웠다. 11일부터 1주일간 1000mm 비를 뿌린다. 홍수위가 12m를 넘는다. 이후 9월까지 두 차례 더 휩쓸린다. 이때 1500년간 묻혀 있던 서쪽 성벽이 물살에 사라진다. 3.5km 성벽이 2.7km로 짧아진 순간이다.성벽과 함께 퇴적된 흙도 같이 벗겨진다. 토성 윤곽이 드러난다. 파헤쳐진 터에서 청동제 자루솥을 비롯한 유물이 대량 발견된다. 무시무시한 자연재해가 1500년 비밀을 세상에 들춰낸 셈이다. 1936년 고적 제27호로 지정됨으로써 하남위례성이란 가설을 학계에 던진다.첫 유적조사가 1963년에 이뤄진다. 두 번째 광경이다. 서울대 시굴 조사팀이 최초로 성안 유물포함층을 조사한다. 백제문화면 2개 층과 풍납리식무문토기를 비롯한 기원전부터 5세기까지의 유물을 확인, 하남위례성과 같은 시기에 축조된 성곽이라 규명한다.이때 통한의 실책이 저질러진다. 성벽만 사적(제11호)으로 지정했을 뿐 성안을 문화재보호구역에서 빠뜨린다. 의식적이건 아니건 무척 안타까운 지점이다. 이 결정이 풍납동 시민의 한숨으로 남았다.이런 곳에 보존과 개발의 조화란 있을 수 없다. 무조건 보존이다. 몇백 년이 걸리더라도, 천문학적 비용이 들더라도 말이다. 부디 슬기로운 해결 방안이 마련되길 바란다.세 번째는 한 역사학자의 집념이다. 1997년 1월 3일이다. 1960~1980년대 사이 성안이 시가지로 변모한다. 성벽을 절개해 가면서까지 토지불하를 했던 모양이다. 저급한 인식의 소산이다. 문화재 위에 단독과 연립주택이 우후죽순 들어선다.선문대 학술조사단이 1996년 여름부터 토성을 실측 중이었다. 궂은 날씨인 1997년 첫날도 쉬지 않았다. 그러는 와중 터파기가 한창인 성안 재건축 현장이 목격된다. 뭘 그리 감추려 했는지 5m가 넘는 철판 담장을 두르고 있었다.그 학자가 무단 진입을 시도한다. 그러기를 사흘째, 마침내 공사 현장에 잠입한다. 파낸 4~5m 아래 토층에, 불에 탄 목탄과 백제 토기 파편들이 수없이 박혀 있다. 풍납리식무문토기와 기와 편, 토기 파편들이다. 문화재가 나오면 아파트를 짓지 못할 두려움에 감춘 현장이 드러난 것이다. 한성백제 유적이 빛을 본 역사적 순간이기도 하다.그럼에도 그 자리엔 결국 아파트가 들어섰다. 지독한 아이러니다. 올림픽대교가 그나마 엇각으로 빗겨 간 걸 다행으로 여겨야 하나?왕성이라면 기본적으로 왕궁, 신전, 관청의 흔적 정도는 보여야 한다. 그게 어려우면 기와 편이나 토기, 무기 등에서 동시대 다른 유물과 비교할 수 없을 정도의 격을 갖춰야만 최소한의 단초라도 될 수 있다. 풍납토성이나 몽촌토성에서 왕궁 유적이 발굴되진 않았다.성안이 도시화하여 발굴이 요원해졌다. 성안에서 4차례 큰 개발이 있었다. 첫 번째는 인지하지도 못하고 아파트가 들어섰다. 토성 안 남쪽과 북쪽의 아파트다. 두 번째는 앞서 보았다.세 번째와 네 번째가 거의 동시에 일어난다. 경당 연립과 미래 마을 재건축이다. 이 두 곳은 오랜 갈등과 우여곡절을 겪고 공원으로 변모하였다. 미래를 위한 공간 유보다. 이 두 사례는 성안에서 계속 이어질 갈등의 서곡이자, 문제해결의 실마리이기도 하다.경당 연립 터에선, 신전으로 추정되는 전실과 본당을 갖춘 呂(여)자 모양의 거대 건물지가 발굴되었다. 그 남쪽에서 나무틀로 짠 우물이 드러난다. 신전의 정화수를 길어 올리던 우물로 보인다.우물 안엔 목 잘린 도자기 220여 점이 무더기로 묻혀 있었다. 신전에서 쓰던 신성한 도기들이다. 고구려군 말발굽에 짓밟히는 참화를 모면하려는 의도된 폐기였다. 이외에도 엄청난 유물이 쏟아져 나왔다. 신전을 복원하진 않았으나, 이로써 근처를 왕궁터로 추정하는 근거로 되었다.미래 마을 터에서는 더욱 다양한 유적과 유물이 발굴되었다. 1700년 전의 도로 흔적이 나타났다. 폭 5~8m의 포장된 당시의 대가로다. 이 밖에도 백제 건물지 유구와 서쪽 성벽, 백성의 집 자리도 여럿이 발굴되었다. 영어 마을이던 터의 발굴도 무척 기대된다.성문은 북쪽과 남쪽에 하나씩, 동쪽에 셋이고 서쪽은 불확실하다. 북쪽과 동쪽 성벽 밖으로 인공 해자를 두었다. 왕성이었다면 궁궐은 동쪽보다는 한강 쪽에 치우쳤을 개연성이 높아 보인다.대대적인 성벽 조사가 2011년에 시작된다. 2014년의 결과발표는 놀라움 그 자체다. 성벽은 최소 3차례 이상 덧대어 축조하였다. 기원후 3세기 중후반에 동쪽 성벽 공사를 시작으로 4세기 중반쯤에 완공했고 4세기 말과 5세기 중반 두 차례 증축을 거친다. 처음 8.5m가 최종 11.0m로 높아진다. 꼭대기 폭은 13m다.중국 자료를 토대로 투입 연인원을 산정해 보면 138만 명으로 추산된다. 성벽엔 잔자갈 하나 없다. 이는 흙을 채에 걸러 고운 흙만 사용했다는 증거다. 이를 일정 규격의 틀에 넣어 막대나 절구로 다지는 판축공법을 적용했다.흙 성분도 주변 퇴적토와 뚜렷한 차이를 보인다. 이는 지반 특성과 성벽 하중을 정확히 계산했다는 증거다. 성벽이 침하하지 않도록 성질이 다른 흙을 혼합해 사용했기 때문이다. 백제 토목 기술의 수준을 보여 주는 실체다.한강 변임에도 지반이 가라앉는 걸 막는 부엽토공법은 발견되지 않았다. 이는 동쪽벽에 한정되었을 개연성도 있다. 한강에 접한 서쪽벽은 사라져 미지가 되었으니 말이다.소요된 흙을 계산하면 80만㎥~100만㎥이다. 평균 높이 11.0m와 상하부의 너비, 3.5km 둘레를 고려한 계산이다. 80만㎥는 25톤 트럭 4만 7000대 분량이다. 이를 인력으로 쌓았다니, 그 경제력은 물론 정치기반과 통치 범위가 어디까지였는지 가늠이 어렵다.미지의 세계는 드러나지 않아 더 흥미롭다. 꿈꾸듯 상상할 수 있기 때문이다. 이상향으로 그려보던 발굴되기 전의 폼페이를 떠올려 보라. 모든 게 미지수이니, 이제껏 밝혀진 사실에 크게 얽매일 필요도 없다. 학자가 아닌 이상, 묻혀 있는 도시에 대해 펼치는 상상의 나래는 그래서 자유롭다.상상해 본다. 북성인 풍납토성과 남성인 몽촌토성이 상호 보완적으로 왕도의 기능을 수행했을 개연성을 말이다. 풍납토성이 제례와 정치·행정 중심이라면, 몽촌토성은 군사와 상업일 수도 있다. 삼국사기에 기록된 개로왕의 최후 행적이 간접 증거다.그렇다면 위아래로 나란한, 크지 않은 두 왕성의 방어는 어땠을까. 이 또한 개연성과 기록, 유적을 통해 유추할 수밖에 없다. 성 주변으로 좁혀 살펴보자. 강 건너 북쪽은, 132년 개루왕이 쌓았다는 북한산성이다. 지금의 아차산성으로 보는 견해도 있다. 사성으로 추정하는 봉은사 부근 토성이 서쪽으로 한강을 낀 최후 방어선이다.남동쪽은 현재 남한산성을 빠뜨릴 수 없다. 고려와 조선은 이곳을 하남위례성으로 보기도 했다. 병자호란의 위급에도 인조가 온조왕에게 제사를 올려 안위를 빌 정도였다. 동쪽 이성산성에선 한강과 아차산 조망이 자유롭다. 유물은 6세기 말 통일신라를 가리키나, 이런 산성을 한성백제가 500년간 가만두었을 리 만무하다.결국 한강이라는 대형 해자에 의존한 두 왕성을 중심으로, 사방에 군사 주둔과 왕조 대피가 가능한 산성이나 토성을 두었다고 추정할 수 있다. 백제의 지역방어체계다.지나간 60~70년 전의 실책을 되돌린 순 없다. 경주에 버금가는 고대도시를 깡그리 묻어버렸는지도 모른다. 그럼에도 누적된 문제를 해결할 지혜는 충분하다고 생각한다.도시 아래 묻혀 있는, 무조건 보존되어야 할 고대도시다. 풍납토성 거주민의 마음을 헤아리는 바탕에서, 보존과 복원방안을 그래서 찾아내야 한다. 그 대상이 물리적이건 심리적이건 가릴 필요조차 없다. 천문학적인 비용이 들더라도 말이다. 폼페이처럼, 2000년 전의 한성백제를 되찾고 어긋난 길을 바로잡는 참이기 때문이다. 얼마나 가슴 뛰는 일인가?