"고준위 특별법과 시행령은 비민주적, 전면 개정해야"

큰사진보기 ▲탈핵울산시민공동행동이 3월 11일 시청 프레스센터에서 14년 일본 후쿠시마에서 발생한 핵발전소 사고와 관련한 기자회견을 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

고준위핵폐기물을 기존 원전에 저장토록 하는 고준위 방사성 폐기물 관리에 관한 특별법(고준위 특별법)이 지난 2월 27일 통과돼 산업통상자원부 시행령으로 7월 1일부터 8월 11일까지 입법예고 의견수렴 절차를 거치고 있다. 산업부는 시행령을 마련해 올해 9월 26일부터 고준위 특별법을 시행할 계획이다.하지만 주변에 16기의 원전이 있는 울산의 55개 시민단체로 구성된 탈핵울산시민공동행동이 '주민 의견수렴 범위를 5km로 한정한 시행령을 전면 수정할 것'과 '이재명 정부가 고준위 특별법을 전면 개정할 것'을 요구하고 나섰다.탈핵울산시민공동행동은 고준위 특별법의 문제점과 함께 "시행령(대통령령) 제정안도 여러 가지 문제점을 가지고 있다"고 지적했다. "기본적으로 '부지 내 저장시설 건설'을 주민 동의 없이 일방적으로 추진하는 고준위 특별법을 수용할 수 없는데도 현재 산업부가 시행령 의견수렴 절차를 진행 중"이라는 지적이다.탈핵울산시민공동행동은 8일 이같은 내용을 담은 성명서를 발표하고 해당 의견서를 산업부에 제출했다.성명의 요지는 '고준위 특별법 시행령의 주민 의견수렴 범위를 방사선비상계획구역(반경 30km)로 정정할 것'과 '이재명 정부와 국회는 일방적으로 핵발전소 지역에 부지내저장시설을 건설하는 것을 명문화한 고준위 특별법을 전면 개정할 것'을 요구하는 것이다.또 '고준위 특별법은 방폐물 관리 최종 결정을 원자력진흥위원회가 하게끔 하고 있어 독립성을 보장하기 어려우며, 핵재처리 연구까지도 용인하는 내용을 담고 있으므로 전면 재검토가 필요하기에 이재명 정부와 국회는 고준위 특별법 재검토에 속히 착수하라'는 요구다.시민단체들은 특별법으로 추진하는 것이 고준위핵폐기물 영구처분시설로 보고 이는 경주에 있는 중저준위 방폐물 처리장과는 비교할 수 없을 만큼의 위험 요소를 가졌다고 판단했다.이들은 "이 시설은 인간 생활과 완전히 분리하여야 하며, 10만 년이 지나도 그 독성이 다 사라지지 않는 특징 때문에 지금까지 한국에서 어떤 지역도 고준위 핵폐기장을 받아들이지 않았다"며 "그뿐만 아니라 세계적으로도 고준위 핵폐기물 영구처분장을 운영하는 곳은 아직 한 곳도 없고, 유일하게 핀란드가 그 시설을 짓고 있을 뿐 아직 운영을 시작하지 않았다"고 지적했다.탈핵울산시민공동행동은 성명에서 "시행령은 고준위 핵폐기장과 부지내저장시설 모두 주민 의견수렴 범위를 방사선비상계획구역(시설 반경 30km)이 아닌 5km로 한정했다"며 "이는 민주성과 투명성 등을 담아내지 못하는 시행령이므로 반드시 수정해야 할 조항"이라고 밝혔다.또한 "특별법 36조의 '부지내저장시설에는 다른 원자력발전소에서 발생하는 사용후핵연료를 반입할 수 없다'는 조문에 대해 시행령에 '다른 원자력발전소'란 부지별이 아닌 '호기간 이송을 할 수 없음'을 명확히 해야 한다"고 요구했다.이어 "그동안 시민사회와 종교계, 지역사회는 일관되게 고준위 특별법의 올바른 방향을 제시하였으나 이는 특별법과 시행령에 반영되지 않았다"며 "고준위 핵폐기장의 사고 위험, 사고 시 그 영향은 시설 반경 5km 내에 국한되지 않으며 30km에 머물지도 않기에 주민 의견수렴 범위를 방사선비상계획구역으로 하자는 우리의 주장은 최소한의 요구였다"고 상기했다.시민단체들은 또 심각한 문제점 중 또 하나로 시행령에 '부지내저장시설이 설치될 지점으로부터 반지름 5km 이내의 시/군/구'라고 규정한 것을 문제 삼았다. "이것은 사고 시 방사선 영향이 미치는 방사선비상계획구역의 주민 의견을 배제하는 것으로 문제가 있는 규정"이라는 지적이다.또한 "그동안 고준위 특별법과 관련해 부지내저장시설을 중간저장시설로 규정하면서 '안전성을 강화한다'거나, '방사선비상계획구역(30km) 내 주민투표로 결정하자'는 논의도 있었다"며 "그러나 특별법과 시행령은 이런 논의조차 모두 무시하고 의견수렴 방식도 '설명회'나 '공청회'로 한정해 주민들의 권리를 침해하고 있다"고 덧붙였다.