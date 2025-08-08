30년 넘게 한 화장인데... 훌라 공연 덕에 배운 '메이크업의 비밀'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲화장 원데이 클래스메이크업 원데이 클래스를 준비하고 있다. ⓒ 이영은 관련사진보기

큰사진보기 ▲메이크업 원데이 클래스에 참가해 '기초부터 튼튼히’, ‘장점 살리기‘ 등의 삶과 비슷한 포인트를 발견했다. ⓒ 이영은 관련사진보기

훌라를 배우면서 크고 작은 공연을 하게 된다. 연습하면서 한 곡 한 곡 완전히 몸에 익히고, 군무에서 튀는 동작을 수정받으면 움직임이 정교해진다. 함께 연습하고 무대에 오르면서 설렘과 떨림을 공유한 동료들과도 친해진다. 공연을 하나 마치면 성취감도 맛보고 실력도 느는데, 매번 걱정이 하나 있으니 바로 '화장'이다.나는 평소에 화장을 거의 하지 않는다. 쌍꺼풀 없이 부은 눈이라 20대에도 아이섀도는 생략했다. 마스카라도 잘 번져 하지 않는다. 입술만 튀어 보일까 봐 립스틱 색깔도 늘 누드톤. 그래서 화장대도 없다. 욕실 수납장 한 편에 기본적인 쿠션 하나, 눈썹 연필과 립스틱 한두 개, 볼연지(볼 터치) 하나 그리고 25년 전, 방송구성작가 시절 방송국 분장실 실장님이 권해 샀던 붓 한 개.조명 받는 무대에 서니 다들 평소보다 화사하게 하고 올 텐데 나만 너무 성의 없어 보일까 염려됐다. 공연을 앞두고 대학생 딸의 화장대를 기웃댔다. 세상에, 처음 들어본 화장품 브랜드도 많고, 화장 붓도 10개가 넘었다. 셰딩은 무엇이며, 하이라이트는 또 무엇이냐.30년 넘게 한 화장을 업데이트해야겠다 싶어 일단 유튜브를 찾아봤다. 일명 뷰튜버 (뷰티+유튜버)의 화장 콘텐츠는 셀 수 없이 많았다. 특히 중년을 대상으로 한 영상이 눈에 띄었다. '중년 화장 이렇게 하면 망해요', '중년, 화장할수록 촌스러운 이유', '똥손도 가능한 10살 어려 보이는 메이크업(make-up)'…….조금씩 화장 기초에 대해 알아갔다. 평소에 쿠션을 퍼프로 쿡쿡 눌러 얼굴에 발랐는데, 먼저 속 뚜껑에 문질러 퍼프에 골고루 스며들게 해야 고르게 발라진단다. 가루 제형으로 된 볼연지나 아이섀도 파우더 등은 손등에 살짝 털어서 해야 과하게 되지 않는다. 이런 방법으로 화장하는 딸에게 '왜 아깝게 털어버리냐?'라고 했던 일이 떠올라 겸연쩍었다.부작용은 화장품과 도구가 늘어난다는 점이다. 유튜버가 쓰는 화장품을 보면 사고 싶어진다. 그 제품만 있으면 똑같이 될 것 같기 때문이다. 유튜버가 쓰는 화장 도구도 그렇다. 그 제품만 쓰면 뭐든지 해결될 것 같다. 이성적으로는 그렇지 않다는 걸 알면서도 손은 이미 장바구니를 클릭하고 있다.지난 훌라 공연 때 동료 한 명이 커다란 메이크업 가방을 들고 왔다. 그가 한 번씩 손을 봐주면 화장이 고급스러워졌다. 알고 보니 메이크업 아티스트. 한 번 더 업데이트할 기회! 그가 진행하는 일일 강좌에 신청했다. 나와 비슷한 고민이 있는 훌라 동료 2명도 함께 했다.우리는 평소에 사용하는 화장품과 도구를 가져왔다. 강사는 우리 것을 살펴보더니 반 이상은 맞지 않은 색조거나 불필요한 도구라고 했다. 의외로 25년 넘는 화장 붓은 인조모이고 관리가 잘 되었다며 아직 써도 괜찮다고 했다. 먼저 '내 얼굴에서 가장 예쁘다고 생각하는 곳'을 물었다. 우리는 모두 쭈뼛쭈뼛. 내 얼굴을 찬찬히 들여다본 일이 없었구나 싶었다. 무작정 칠할 생각만 했다니.일단 기초부터 시작했다. 무조건 여러 가지 종류를 바를 필요가 없다. 그러나 한 가지를 바르더라도 충분히. 화장수를 과하다 싶은 정도로 화장솜에 적셔 발랐다. 기다렸다가 로션도 충분히. 그리고 자외선차단제. 강사는 기초 과정에서 얼굴에 충분히 수분을 주지 않으면, 화장이 건조해 들뜨거나 번진다며 기초를 강조하고 또 강조했다.색조 화장에 들어가 얼굴색에 맞는 컨실러를 찾아 얇게 펴 발랐다. 볼연지도 얼굴 형태에 따라 바르는 위치가 달랐다. 광대가 나온 사람은 엷게 감싸주듯이, 긴 얼굴은 시선을 바깥으로 보내도록. 입술 색깔도 피부색과 본래 가진 입술 색에 맞게 골랐다. 원래 진하고 예쁜 이는 오히려 색 없는 립글로스만 바르니 청순하게 보였다.'단점을 가리려고 하지 말고 장점을 부각해라'. 한 친구는 팔자주름을 가리려고 그 부분만 도톰하게 한 겹 더 발랐다고 하니, 잠시 가려질 뿐 시간이 지나면 주름을 따라 화장이 끼어 더 지저분해 보인다며 오히려 팔자주름은 최대한 얇게 바르라고 조언했다. '한 군데 포인트 주기'도 좋은 방법이다. 전체적으로 색이 들어가지 않는 나에게 입술을 강조하는 화장을 권했다. 나이 들수록 쪼그라드는 입술을 조금 위로 그리고 진한 색을 바르니 얼굴에 생기가 돌았다.우리는 화장을 배우면서 서로를 쳐다볼 때마다 '이게 누구야'라며 깔깔 웃었다. 강사는 마무리하면서 '오늘 화장은 하나의 예시일 뿐, 정답은 없다'라며 앞으로 꾸준히 연습하면서 나한테 맞는 화장 찾아가라고 조언했다. 무엇이든 한 번에 되는 것은 없구나. 그건 어쩌면 우리의 삶과도 닮았다. 반복과 연습만이 앞으로 나가게 하는구나 싶었다. 삶도, 글쓰기도, 훌라도, 화장도.'기초부터 튼튼히', '한 번에 말고 여러 번', '장점 살리기' 메모만 보면 육아 지침처럼 보여 웃음도 났다. 무엇보다 제일 중요한 화장 기술은 '나를 잘 아는 것'이었다. 지금 내 피부 상태가 어떤지 돌보고, 내 장점을 살려 자신감을 가지는 것. 오늘 배운 화장 기술을 열심히 연습해야겠다. 앞으로 훌라 공연이 잡히면 언제든 자신 있게 화장하고 가야지. 더 나이 들면 '노년'에 어울리는 화장으로 업데이트해야 할 날이 올지도 모르겠다. 그날엔 오늘처럼 예쁘게 화장한 날, 안타깝게도 약속이 없어서 그냥 집으로 돌아가는 일이 없기를!