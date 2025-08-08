광복80년 기념 '대구 독립운동유적 120곳' 사진전

큰사진보기 ▲사진전 개막식, 전시장 일부 ⓒ 김명희 관련사진보기

"우리나라 독립운동은 일제에 맞선 동학혁명부터 시작되어 구한말 의병으로 이어지고, 의병들은 경술국치 이후 독립지사가 됩니다. 최초의 본격 독립운동은 1915년 창립된 광복회부터 펼쳐지고, 광복회의 활약은 1919년 만세운동과 의열단의 밑거름으로 이어집니다. 120점의 사진은 독립운동사의 흐름을 알 수 있도록 하기 위해 시기순으로 배치했습니다."

큰사진보기 ▲우현서루, 박정우 전 대구YMCA총장과 정만진 작가, 남산교회 '광복의 종' ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲광복 80년 기념 대구 독립운동유적 120곳 사진전 ⓒ 김명희 관련사진보기

대구 수성구 범어2동 커뮤니티센터(달구벌대로 489안길 7) 전시실을 방문하면 사진 120점을 관람할 수 있다. 지난 6일부터 열리고 있는 광복 80년 기념 '대구 독립운동유적 120곳 사진전'은 동학 유적, 의병과 국권회복운동, 구국계몽운동, 국채보상운동, 망국 직전의 풍경, 신민회와 조선국권회복단, 광복회, 3.1운동, 의열단, 장진홍과 이육사, 1940년대 학생운동 등 14개 주제로 분류되어 있다.정만진 작가의 안내에 따라 사진을 감상했다. 사진전은 오는 8월 13일까지 계속된다. 8월 13일은 1936년 일장기 말소 의거가 처음 일어났던 날이다. 사진전 폐막일을 8월 13일로 정한 까닭은 그날 오후 5시 전시장에서 '일장기 말소 의거 89주년 기념 세미나'를 가지려는 계획에 따른 것이다.외세에 맞서 민족 자주와 평등을 추구했던 동학혁명은 1대 교조 최제우의 "사람이 곧 하늘"이라는 사상을 출발 기점으로 한다. 최제우(1824~1864)는 "좌도난정(잘못된 도로 올바른 철학을 어지럽힌다)"는 죄목으로 대구 중구 관덕당에서 처형되었다. 현장에 초라한 안내판이 세워져 있고, 그 옆에 2017년 건립된 순도비, 그리고 달성토성에 1964년 세워진 동상이 있다. 사진전은 이 세 곳을 순서대로 보여준다.동학에 이어 의병 관련 사진들이 전시되어 있다. 달성군 현풍면에 있는 '문석봉(1851~1896) 생가터' 사진은 그가 을미사변 이후 최초 의병장이라는 사실을 다시 한번 상기하게 해준다. 이어서 산남의진 도총장 임용상 의사 흉상(앞산 큰골), 역시 산남의진 선봉장 우재룡 지사 활동 근거지(팔공산 동화사), 예천 의병장 장윤덕 지사 기념비(경북대 교정), 허위 13도 연합의진 제2대 의병대장 순국 기념비(달성토성) 등이 시기 순서에 따라 전시되어 있다.1895년부터 1910년까지는 의병 활동 시기이기도 했지만 망국 직전의 암울한 풍경도 흔하게 펼쳐진 때였다. 대구에는 순종이 이토 히로부미에게 강제로 끌려와 경상감영에서 북성로를 거쳐 달성토성 안으로 들어갔다. 이 여정을 '순종 어가길'이라 한다. 사진전은 순종이 경상감영에서 나온 '공북문 터' 사진부터 달성토성 앞 '순종 동상' 사진까지 길을 따라가며 보여준다.순종은 한 나라의 임금다운 면모를 보여주지 못했지만 당대 지식인들과 민중은 국가를 지키기 위해 모든 노력을 다했다. 대구광학회 이일우는 1905년 우리나라 최초 사립 도서관 우현서루를 세웠고, 1907년 대구광문사 김광제와 서상돈은 국채보상운동을 주도했다. 1906-7년 친일파 대구군수 박중양은 고종의 불허에도 아랑곳없이 대구읍성을 부수었다. 일본인 상인들의 장사에 도움을 주기 위해서였다.달성토성에 기념비가 건립된 이상룡은 만주로 망명해 신흥무관학교를 세웠고, 서상일 등 우국지사들은 앞산 안일사에서 조선국권회복단 중앙총부를 결성했다. 김진만, 이시영 등 조선국권회복단 단원들은 부호들로부터 독립운동자금을 거두는 과정에 '대구 권총 사건'을 일으키기도 했다. 사진전은 대구권총사건 현장도 보여주고, 앞산 큰골의 '이시영 선생 순국 기념탑'과 반월당 삼성빌딩 앞의 '김진만 집터'도 보여준다.이윽고 1915년 8월 25일 "1910년대에 가장 활발하게 활동한 독립운동단체(제5차 교육과정 고등학교 국사 국정 교과서)"가 대구 달성토성에서 창립된다. 흔히 "대한광복회"라 하는데 실제로는 "광복회"가 맞다. 해방 이후 독립운동가와 그 후손들로 구성된 광복회가 활동하면서 혼동을 피하기 위해 1910년대의 광복회를 "대한광복회"로 바꾸어 부르게 된 것이다.달성토성은 민족시인 이상화가 동지들과 함께 독립운동단체 'ㄱ당'을 결성했던 곳이기도 하다. 손양윤 지사도 이곳에서 동지들과 독립운동 방략 회의를 가졌다. 달성토성에는 최제우 동상, 허위 순국비, 이상룡 기념비도 있고, '서동균 예술비'도 있다. 서예가 서동균을 기리는 예술비는 이름이 독립운동과 무관한 듯싶지만, 비문을 유심히 살펴보면 그가 1919년 만세운동에 적극 참여했다는 사실을 알 수 있다.사진이 120점이나 있고 하나하나 해설문이 붙어 있어 전시장이 마치 학습공간 같은 분위기를 풍겨준다. 사진으로 찍어가서 다시 알아보고 공부를 하려 해도 그마저 벅찬 느낌이다. 정만진 작가는 "저의 블로그에 사진과 해설문을 모두 올려 두었습니다. 네이버에 '현진건학교 광복80년 사진전'으로 검색하면 전체를 볼 수 있습니다"라고 안내했다.사진전 개막일인 8월 6일에는 전시장에서 '대구 독립운동유적 120곳 답사여행 1, 2, 3, 4' 출간 기념회도 열렸다. 제1권은 달서구와 남구, 제2권은 동구, 북구, 수성구, 달성군, 제3권은 중구와 군위군 소재 독립운동유적을 해설하고, 제4권은 책 제목 그대로 "시기순으로 답사하는 대구 독립운동 유적"을 보여준다. 이 네 권은 대구시가 2019년 '올해의 책'으로 선정했던 "대구 독립운동유적 100곳 답사여행"의 전정 증보판이다.오는 9일 오전 10시 30분 정만진 작가의 사진전 공식 해설 시간도 준비되어 있다. 사진마다 설명이 붙어 있지만 작가의 육성 해설을 들으면 더 실감을 맛볼 수 있을 터이다. 정만진 작가는 "독립운동유적이 대구에 굉장히 많다는 사실을 아는 것 자체가 중요합니다. 그래야 시민으로서 자긍심이 생깁니다. 특히 현장 답사를 하면 더할 나위없는 교육이 됩니다. 학교와 학부모들의 많은 관심을 기대합니다. 이 사진전은 그 일환이자 첫 걸음마라 할 수 있겠습니다"라고 말했다.