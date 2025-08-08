"10분 만에 물이 허리까지..." 침수, 갑자기 물이 넘치는 이유

"비는 전부터 오고 있었지만 괜찮았어요. 그런데 10분쯤 만에 물이 허리까지 차올랐어요."
"하수구에서 물이 솟구치고, 맨홀 뚜껑이 들썩이더니 차 문이 안 열리더라고요."
2025년 8월 초, 광주·대구·울산 등 여러 도시에서 도심 침수 피해가 잇따라 보도되었다. 각기 다른 도시, 다른 날씨 조건이었지만, 놀랍게도 시민들의 증언은 하나같이 비슷했다.
"순식간에 물이 차올랐다."
"비는 많이 오긴 했지만, 그 정도는 예전에도 왔다."
뉴스마다 지역은 달라도, '예고 없는 침수'라는 공통된 패턴이 드러났다. 이 반복되는 현상에 대한 해답은 다름 아닌, 우리 일상 속 한 병의 맥주가 알려준다.
더운 여름, 병에 든 사이다나 맥주를 컵에 따를 때를 떠올려 보자. 처음엔 시원하게 '콸콸' 잘 나오지만, 병을 더 기울이다 보면 어느 순간 '꿀럭꿀럭' 소리를 내며 흐름이 끊기고, 사이다가 잘 나오지 않는다.
왜일까? 공학적으로는 이렇게 설명할 수 있다. 액체가 병의 내부 면과 접촉하는 면적이 갑자기 늘어나면, 그만큼 마찰저항도 증가하여 액체의 흐름이 급격히 둔해지기 때문이다. 놀랍게도 이 원리는 도시 하수관에서도 그대로 적용된다.
하수관에도 '꿀럭'이 있다, 수리특성곡선의 경고
수리학에서는 관 속을 흐르는 물의 양을 '수리특성곡선(Hydraulic Characteristic Curve)'으로 설명한다. 이 곡선은 관의 수위에 따라 유량이 어떻게 변하는지를 보여준다. 하수관이 약 80% 정도 찼을 때 유량은 최대치에 도달한다. 하지만 수위가 더 높아지면, 관 벽과의 접촉 면적이 늘어나 마찰 저항이 커지고, 유속이 줄면서 흐름은 급격히 둔화된다. 즉, 하수관이 완전히 찼을 때는 오히려 물이 덜 흐른다. 상류에서 내려오는 빗물은 더 이상 들어갈 수 없고, 그 결과 급격하게 지하로 역류하거나 맨홀로 솟구치면서 도심 침수가 발생하는 것이다.
하천 위를 덮은 복개 구조물이나 교량 하부를 흐르는 물도 처음에는 잘 흘러간다.하지만 수위가 점점 올라가 복개 구조물의 하부 슬래브(상판 하단) 에 닿는 순간, 물의 흐름은 확연히 달라진다. 흐름은 개방형에서 폐쇄형으로 전환되고, 상부와 접촉하면서 마찰 면적이 증가하며, 흘릴 수 있는 유량이 급격히 줄어든다.
들어오는 물의 양은 그대로인데 흐를 수 있는 유량이 줄어들면, 남는 물은 수위 상승으로 이어지고, 복개하천이나 교량 주변의 수위가 급격히 올라가면서 인근 도로나 지하 공간으로 유입된다. 같은 비가 오더라도, 기후변화 때문이 아니더라도 이러한 현상은 발생할 수 있다.
이 모든 현상의 핵심은 단 하나다. 물이 흐르다가 더 이상 잘 흐르지 않는 '한계 유량'이 존재한다는 사실. 이 수량을 넘기면, 그 이후로는 더 이상 흘려보낼 수 없게 된다. 이 순간부터 도시는 잠기기 시작한다. 그렇다면 해법은 무엇일까?
해결책은 작고 단순하다... 빗물을 '덜어주는' 장치
맥주병에서 넘치지 않게 따르려면? 최대 유량을 넘지 않도록 '꿀럭' 거리기 전까지만 따르면 된다. 하수관도 마찬가지다. 빗물을 무조건 흘려보내지 말고, 일부를 미리 덜어두는 장치가 필요하다. 그 역할을 하는 것이 바로 소규모 빗물저류조다.
건물 옥상, 주차장, 공터 등에 설치하면 초기 강우를 저장해 하수관 유입량을 조절한다. 침수 시점을 지연하고 피해를 완화시킬 뿐만 아니라 조경용수, 세척용수, 폭염 시 물뿌리기 등 다양한 재이용도 가능하다. 소규모로 유지 관리도 쉽고 실용성도 높다.
서울 광진구 스타시티 빗물관리시설(관련기사: 상습 침수 지역의 빗물을 모았을 뿐인데, 이런 결과가
https://omn.kr/2eaqc), 서울대학교 39동(관련기사: 서울대 공대 39동 지하에 250톤 물 모아둔 이유
https://omn.kr/2dsdi)에는 이미 약 20년 전부터 이런 빗물저류조가 설치되어 지금까지 안정적으로 운영되고 있다.
"갑자기 물이 허리까지 차올랐다." 이 현상을 단순히 기후변화로 인한 폭우 탓이라고만 설명하면
해결책은 없다. 하지만 수리학적으로 보면, 그 '갑작스러움'은 이미 예고된 흐름의 정지였다. 하수관 속에서, 복개하천 속에서 '한계 유량'을 넘어섰기 때문에 발생한 것이다. 이제 우리는 그 한계에 도달하기 전에 빗물을 '조금 덜어내고 천천히 흐르게 하는 방식'으로도시의 물 관리를 바꿔야 한다.
병 하나에서 찾아낸 상식, 빗물을 덜어주는 저류조 하나가 골목을, 도시 전체를 지킬 수 있다.
덧붙이는 글 | 우리 도시는 매년 같은 질문 앞에 선다.
“왜 또 물에 잠겼을까?”
그리고 해마다 같은 대답이 돌아온다.
“기후변화 때문이었다.”
물론 기후변화는 중요한 변수다.
하지만 그 안에 숨어 있는 흐름의 법칙,
**‘더 이상 흐르지 못하는 순간’**을 놓치면
어떤 정책도, 어떤 설계도 반복을 막지 못한다.
이 글은 한 병의 맥주를 통해,
도시 침수를 새로운 눈으로 바라보자는 제안이다.
정답은 거대한 구조물이 아니라,
흐름을 이해하고, 넘치기 전에 덜어내는 작은 선택에 있다.
도시의 흐름도, 인간의 삶도 마찬가지다.
꽉 채우기보다, 비워 두는 지혜가 더 큰 안전을 만든다.
그 첫걸음은
질문을 바꾸는 것, 그리고 흐름을 설계하는 것이다.