"10분 만에 물이 허리까지..." 침수, 갑자기 물이 넘치는 이유

덧붙이는 글 | 우리 도시는 매년 같은 질문 앞에 선다.

“왜 또 물에 잠겼을까?”

그리고 해마다 같은 대답이 돌아온다.

“기후변화 때문이었다.”



물론 기후변화는 중요한 변수다.

하지만 그 안에 숨어 있는 흐름의 법칙,

**‘더 이상 흐르지 못하는 순간’**을 놓치면

어떤 정책도, 어떤 설계도 반복을 막지 못한다.



이 글은 한 병의 맥주를 통해,

도시 침수를 새로운 눈으로 바라보자는 제안이다.

정답은 거대한 구조물이 아니라,

흐름을 이해하고, 넘치기 전에 덜어내는 작은 선택에 있다.



도시의 흐름도, 인간의 삶도 마찬가지다.

꽉 채우기보다, 비워 두는 지혜가 더 큰 안전을 만든다.



그 첫걸음은

질문을 바꾸는 것, 그리고 흐름을 설계하는 것이다.