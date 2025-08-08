멸종위기종 붉은여우 30마리 방사, 로드킬-밀렵이 위험하다

큰사진보기 ▲붉은 여우 ⓒ 환경부 국립공원공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀엽두구에 잡힌 여우 ⓒ 환경부 관련사진보기

6일 국립공원공단이 1급 멸종위기 야생생물 붉은여우 30마리를 복원해 소백산 일대에 방사했다고 밝혔다. 환경부 산하 국립공원공단이 추진하는 붉은여우 복원사업이 한반도 생태계에 새로운 희망을 불어넣고 있다.1970년대까지만 해도 어렵지 않게 볼 수 있었던 여우는 당시 '쥐 잡기 운동'으로 인한 독극물 중독으로 자취를 감췄다. 수십년간 보이지 않았던 붉은여우는 현재 소백산 국립공원에서 복원 중이다. 복원사업의 시작은 2004년 강원도 양구에서 발견된 여우 사체였다. 이를 계기로 여우 복원의 필요성이 대두되었고, 국립공원공단은 2012년 경북 영주 소백산에 복원센터를 설립하며 본격적인 복원사업을 시작했다.국립공원공단은 다년간의 시행착오 끝에 자연교미를 유도하는 증식 기술을 안정화시켰다. 이런 노력의 결과는 놀라웠다. 2019년 이후 매년 30마리 이상의 새끼 여우가 태어나는 쾌거를 이루었다. 그 끝에 지난 2024년에 태어난 30마리의 붉은여우를 소백산 일원에 방사한 것이다. 복원 목표 달성에 한 걸음 더 다가선 셈이다.국립공원관리공단은 2027년까지 소백산에 100마리 이상의 여우 개체군을 형성하고, 3대 이상 번식하는 안정적인 소집단 5개 이상을 만드는 것을 목표로 복원사업에 매진하고 있다. 붉은여우의 성공적인 복원은 단순히 하나의 생물종을 되살리는 것을 넘어, 한반도 생태계 전체의 건강성을 회복하는 중요한 모멘텀이 될 수 있다.붉은여우 복원사업은 매우 체계적인 방식으로 진행되고 있다. 복원센터에서 태어난 여우들은 야생적응 훈련을 거쳐 방사된다. 출입문을 개방하여 여우가 스스로 야생으로 이동하도록 유도하는 '연방사(Soft release)' 방식이 주로 사용된다. 여우의 스트레스를 최소화하고 스스로 야생에 적응할 시간을 주는 효과적인 방법이다. 소백산 일원에서는 방사된 여우들이 성공적으로 자연 번식하는 모습이 꾸준히 확인되고 있으며, 이는 복원사업의 긍정적인 미래를 예상하게 하는 결과다.그러나 이처럼 희망적인 전망 뒤에는 붉은여우의 생존을 위협하는 장애물이 도사리고 있다. 야생 여우의 최대 수명은 9년으로 알려져 있지만, 복원사업 중 폐사한 여우의 약 28%는 로드킬, 불법 엽구, 농약 등 인간에 의한 위협 때문이다. 단순히 복원 개체군을 늘리는 것 이상의 노력이 필요하다.특히 로드킬은 야생동물에게 가장 치명적인 위협 중 하나다. 무분별한 도로 건설로 인해 야생동물의 서식지는 파편화되고 단절되었다. 서식처 자체를 위협하는 데서 그치지 않는다. 먹이 활동과 서식지 확장을 위해 이동하는 야생동물들이 도로를 건너다 사고를 당하는 경우도 수없이 발생한다.현재 야생 생태계 최상위 포식자인 여우 등은 넓은 활동 영역을 가지고 있어 '로드킬' 위험에 더욱 취약하다. 여우와 같은 최상위 포식자가 사라지면 먹이사슬의 균형이 무너져 하위 생물군인 초식동물의 개체 수가 급증한다. 고라니 등의 특정 포유류의 증가는 이런 상위 포식자인 맹수의 감소가 주요한 원인이라고 볼 수 있다. 결국 생태계 전반의 건강성을 해치는 결과를 초래한다.국립공원공단은 '로드킬' 문제를 해결하기 위해 저감 대책을 추진하고 있다. 야생동물의 이동이 잦은 구간에 생태통로를 설치하고, 도로 진입을 막는 유도 울타리를 세우는 방식이다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 활용한 예방 시스템도 도입됐다. 도로에 출현한 야생동물을 실시간으로 감지하고 운전자에게 경고를 보내서 예방하는 것이다. 하지만 도로의 길이와 면적에 비하면 예방은 턱없이 미미한 수준이다. 더욱 적극적인 제도적, 기술적 노력이 필요한 상황이다. 야생동물 출현 예상 지역에서 서행하고 주의를 기울이는 등 시민들의 인식 개선과 자발적인 실천도 필요하다.로드킬과 더불어 야생동물에게 가장 큰 위협은 바로 불법 밀렵과 그에 사용되는 잔인한 엽구이다. 밀렵꾼들은 주로 멧돼지나 고라니 등 경제적 가치가 있는 동물을 잡기 위해 올무나 덫을 설치한다. 이러한 불법 엽구는 동물을 가리지 않고 무차별적으로 위협한다. 멸종위기종인 삵, 담비, 심지어 천연기념물인 수달까지도 올무에 걸려 고통스럽게 죽거나 치명적인 부상을 입는다.밀렵에 사용되는 엽구는 한 번 걸리면 스스로 빠져나오기 어려우며 발버둥 칠수록 몸을 더욱 조이게 된다. 야생동물은 극심한 고통을 겪다 결국 폐사하거나, 구조되어도 절단이나 장기 손상으로 인해 재활이 불가능하다. 환경부 자료에 따르면 밀렵, 밀거래 등 야생동물 불법 행위가 적발된 사례는 2018년부터 2022년까지 902건이었다. 수거된 덫, 올무 등 불법 엽구(사냥도구)는 총 3만 4679개에 달했다.현장 단속의 어려움과 교묘해진 밀렵 수법을 고려하면 실제로는 훨씬 더 많은 불법 행위가 발생하고 있을 것으로 추정된다. 현행법상 멸종위기 야생생물 1급을 불법 포획할 경우 5년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 하지만 이러한 강력한 처벌 규정에도 불구하고 불법 밀렵은 끊이지 않고 있다.최상위 포식자 복원 프로젝트를 통해 생태계를 성공적으로 회복시킨 해외 사례도 있다. 바로 미국의 옐로스톤 국립공원 늑대 복원 사업이다.20세기 초, 옐로스톤 국립공원에서는 가축을 보호하고 사냥을 용이하게 하기 위해 늑대를 박멸했다. 1926년 마지막 늑대가 사살되자, 공원에서 늑대는 완전히 사라졌다. 늑대가 사라진 이후 공원에는 엘크(사슴의 일종)와 같은 초식동물의 수가 급격히 증가 했다. 급증한 엘크는 공원 곳곳의 어린 나무와 풀을 무분별하게 뜯어먹었고, 이로 인해 버드나무와 사시나무 등 강가 식물들이 사라지기 시작했다. 식물이 사라지자 흙이 쓸려나가면서 강둑이 무너지고 강물이 탁해졌다. 강의 생태계가 망가지고, 비버나 물고기 같은 다른 동물들의 서식지도 위협받는 상황에 처하게 되었다.미국 국립공원 관리청은 다양한 인위적 시도를 시행했지만 실패를 겪어야 했다. 결국 1995년부터 1997년까지 14마리의 늑대를 캐나다에서 들여와 옐로스톤 국립공원에 방사했다. 늑대 복원 이후 놀라운 변화가 일어났다. 늑대들의 사냥으로 엘크의 개체 수가 조절되었고, 늑대를 피해 이동하며 한 곳에 머물지 않게 되었다. 그 결과 버드나무, 사시나무 등의 식물이 다시 무성하게 자라기 시작했다.식물이 풍부해지면서 물길이 돌아오고 비버가 돌아왔다. 하천에는 물고기, 수달, 양서류 등이 모여들어 풍요로운 습지 생태계를 형성하였다. 또한, 늑대가 코요테를 사냥하여 그 수가 줄어들자, 코요테의 먹이가 되었던 토끼와 쥐의 수가 늘어났고, 이는 다시 여우, 오소리, 독수리 등 다양한 동물들의 개체 수 증가로 이어졌다. 늑대 복원이 가져온 이러한 연쇄적인 생태계 회복 효과를 트로픽 캐스케이드(Trophic Cascade)라고 부른다. 이처럼 옐로스톤의 사례는 최상위 포식자의 복원이 단순히 한 종을 되살리는 것을 넘어, 생태계 전체를 건강하게 회복시키는 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다. 이는 한국의 붉은여우 복원 사업이 궁극적으로 추구하는 목표가 되어야 한다.붉은여우 복원사업은 단순히 사라진 동물을 되돌리는 것을 넘어, 인간과 야생동물이 공존하는 건강한 생태계를 회복하는 중요한 과정이다.기후위기로 대멸종의 시대가 도래했다. 현재 인류가 직면한 가장 심각한 위협 중 하나다. 인간의 무분별한 개발과 자원 남용이 초래한 기후변화는 생태계의 급격한 변화를 가져왔다. 수많은 생물종을 멸종의 위기로 내몰고 있다. 이러한 상황에서 멸종위기종 복원은 단순히 사라진 생물을 되돌리는 인도주의적 행위를 넘어, 기후위기 시대의 생태계 파괴를 되돌리기 위한 필수적인 해법으로 부상하고 있다.특히, 여우와 같은 상위 포식자의 복원은 생태계의 복원력을 강화하는 데 매우 중요하다. 옐로우스톤 사례에서 볼 수 있듯이 상위 포식자는 생태계 먹이사슬의 최상단에 위치하며, 이들이 건강하게 생존해야만 하위 생물들의 개체 수가 조절되고, 생태계 전체의 균형이 유지될 수 있다.멸종된 상위 포식자를 되살리는 것은 무너진 생태계 구조를 재건하고, 기후변화로 인해 교란된 자연의 균형을 되찾는 첫걸음이다. 이는 자연 스스로가 환경 변화에 적응하고 회복할 수 있는 능력을 키워주는 일이다. 결론적으로, 기후위기 시대에 멸종위기종 복원은 과거의 실수를 바로잡는 동시에, 지속 가능한 미래를 위한 가장 확실하고 효과적인 투자다.한편 국립공원공단은 공존협의체를 구성하고 명예보호원 제도를 운영하는 등 지역사회와 협력하여 불법 엽구 수거 및 주민 홍보 활동을 강화하고 있다. 그러나 이러한 노력만으로는 부족하다. 로드킬을 예방하기 위한 운전자의 주의와, 불법 엽구를 발견했을 때 신고하는 시민의 적극적인 참여가 절실하다.시민들의 참여는 복원사업 성공의 핵심적인 부분이다. 야생동물 출현 지역에서 서행 운전하는 습관을 들이는 것이 가장 중요하며, 작은 실천이 야생동물의 소중한 생명을 지키는 큰 힘이 된다. 또한, 불법 엽구를 발견했을 때 직접 제거하려 하지 말고 국립공원공단 또는 가까운 지자체에 신고하려 전문적인 도움을 받는 것이 가장 안전하고 효과적인 방법이다. 야생동물이 더 이상 인간이 만든 위협 앞에서 희생되지 않고, 우리와 함께 살아가기 위해서는 모두의 지속적인 관심과 노력이 필요하다.