완도의 숨은 진주, 정도리 구계동 몽돌해변

7일 선배 목사님을 찾아 뵙고자 완도에 갔다가, 그동안 말로만 듣던 '명사십리해수욕장'에 잠시 들렀습니다. 제가 살고 있는 여수에도 해수욕장이 많지만, 완도 신지명사십리해수욕장은 이름 그대로 광활한 규모를 자랑했습니다. 곱고 고운 모래사장이 약 3.8km나 길게 펼쳐져 있었습니다.완도 신지 명사십리해수욕장은 남해안 일대에서 가장 큰 해수욕장으로, 연간 약 120만 명이 다녀간다고 합니다. 하지만 제가 방문한 날은 평일이라 그런지 비교적 한산한 모습이었습니다. 해수욕장 주변에는 울창한 송림이 조성돼 있어, 해수욕을 즐긴 후 그늘에서 휴식을 취하기에도 안성맞춤이었습니다.해수욕장을 둘러본 뒤 화장실에 들렀더니, 완도의 명소 사진들이 벽면을 장식하고 있었습니다. 그 중 제 눈길을 사로잡은 곳이 바로 '정도리 몽돌해변' 사진이었습니다. 생각보다 멀지 않아, 이왕 온 김에 들러 보기로 했습니다.이미 빠져나왔던 완도읍으로 다시 돌아가 약 15분 정도 차를 달리자, '정도리 구계동'이라는 안내판이 눈에 들어왔습니다. 이곳도 '명승지'로 지정된 지역이라 그런지 관리실과 주차장이 잘 갖추어져 있었습니다. 이곳도 많은 사람이 찾는 명소인데도 이날은 인적이 거의 없어 조용한 분위기였습니다.'완도읍 정도리'인 이곳을 왜 '정도리 구계동'이라 부르는지 궁금했는데, 집에 돌아와서야 인터넷 검색으로 알게 됐습니다. 이 지역이 명승지로 지정되면서, 누군가가 "아홉 개의 계단처럼 이뤄진 비탈"이라는 의미의 '구계동(九階洞)'이라는 이름을 붙였다고 합니다.정도리 구계동 몽돌해변은 매우 청결했습니다. 쓰레기 하나 보이지 않을 정도로 잘 관리되고 있었고, 수만 년 파도에 갈고닦인 크고 작은 몽돌들이 약 1km에 걸쳐 뻗어 있었습니다. 21세기 대한민국에 아직 이렇게 청정한 몽돌 해변이 있다는 사실이 놀라울 따름이었습니다.파도는 오랜 세월 이 몽돌들을 닦으며 연주하듯 소리를 냈을 겁니다. 내가 간 날도 그 유려한 실력으로 저를 반겨주었습니다. 정도리 구계동에 들르길 정말 잘했다는 생각이 들었습니다. 이곳을 보지 못하고 돌아갔다면 무척 아쉬웠을 것입니다. 개인적으로는 명사십리해수욕장보다 정도리 구계동의 풍경이 훨씬 더 깊은 인상에 남았습니다.