한미 '동맹 현대화' 놓고 시민사회 반발, 정상회담 앞 토론회

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

이재명 정부가 미국 트럼프 행정부와의 정상회담을 앞두고 있는 가운데, 시민사회단체와 야당 의원들이 한미 '동맹 현대화'의 위험성을 경고하며 강력 반발에 나섰다.참여연대를 비롯한 16개 시민사회단체와 이용선 더불어민주당 의원(서울양천구을), 김준형 조국혁신당 의원(비례), 정혜경 진보당 의원(비례) 등은 6일 오후 1시 30분 국회의원회관 제3세미나실에서 '한미 안보협상과 동맹 현대화의 쟁점과 과제' 2차 긴급토론회를 개최했다.김준형 의원은 발제에서 "전략적 유연성이란 주한미군이 대북억지와 한반도 안정에 전념하는 역할에 머무르지 않고, 동북아 지역군으로서 미국의 전략목표를 위해 활용될 수 있는 전략"이라고 정의했다.그는 "단순한 주한미군의 역할 변경을 넘어 한미동맹 근간을 바꾸는 것이며, 우리 국민과 국가의 운명을 바꿀 수도 있는 변환"이라며 "그럼에도 공론화와 국회 비준 동의도 없이 밀실에서 미국의 일방적 압박과 내부 친미 인사들의 굴욕적 수용으로 결정됐다"고 비판했다.김 의원은 2003년 노무현 정부 당시 전략적 유연성 합의 과정의 문제점을 상세히 지적했다. "2003년 9월 3일 한미 FOTA(한미미래동맹정책구상, Future of the Alliance Policy Initiative) 4차 회의 종료 후 '각서 교환'이 이뤄졌는데, 한국의 국방부와 외교부가 여론의 역풍을 우려해 비밀각서 교환 방식을 선택했다"며 "당시 외교부의 공문 조작 의혹에 대한 진상조사가 실시됐지만 미완으로 끝났다"고 밝혔다.특히 "노무현 대통령은 서거 당시까지도 자신은 미국에 전략적 유연성을 합의해준 적이 없다고 믿었다"며 "대통령 기만 사건이 있었음에도 제대로 된 책임 추궁이 이뤄지지 않았다"고 주장했다.김 의원은 현재 상황의 심각성도 경고했다. "최근 미 군부는 대만 유사시 한국의 역할을 노골적으로 요구하고 있다"며 "내 자식이 대만 유사시에 군대로 끌려갈 수 있는 문제인데, 이를 국민투표 없이 결정할 수는 없다"고 목소리를 높였다.김동엽 북한대학원대학교 교수는 "동맹 현대화는 단순히 전략적 유연성의 개념이 아니라, 다양한 분야에서 안보 쓰나미가 몰려올 것"이라고 경고했다.김 교수는 "미국은 과거와 달리 혼자서 중국이나 러시아에 대응할 능력이 부족해 동맹국들에게 비용을 전가하는 구조"라며 "동맹 현대화라는 그럴듯한 포장 뒤에는 실제로는 동맹의 종속화가 숨어있다"고 분석했다.그는 동맹 현대화의 문제점을 네 가지로 정리했다. "첫째 비용 증가, 둘째 군사적 종속성 확대, 셋째 한국군의 역외 임무 확대와 연류 위험, 넷째 주한미군과 관련된 한반도 평화와 안정성 문제"라고 설명했다.전작권 환수 문제에 대해서는 "전작권 환수는 조건이 아니라 주권의 문제"라며 "조건을 만들고 평가하는 것이 미군인 상황에서는 환수가 불가능하다"고 주장했다. 그는 "주한미군이 대만도 가야 되고 온갖 일을 다 해야 하는 상황에서 지휘권을 한국이 가질 수는 없다"며 "전작권 환수는 사실상 불가능하다"고 단언했다.토론자들은 미국의 구체적 요구 사항들의 문제점도 지적했다.정욱식 평화네트워크 대표는 "트럼프 대통령은 한국이 방위비 분담금을 현재의 약 10배 수준인 연 100억 달러까지 올리라고 요구하고 있다"며 "매년 수천억 원의 불용액이 누적되어 과잉지급 상태인데도 이런 요구를 하는 것은 상식을 벗어난다"고 비판했다.그는 또 "국방부에 따르면 2025년도 국방예산은 GDP 대비 2.3% 수준이지만, 국제적으로 일반적인 포괄적 국방비 기준으로는 2.6~2.8%"라며 "기준선을 무엇으로 잡느냐에 따라 추가 방위비 부담이 크게 달라진다"고 설명했다.최은아 자주통일평화연대 사무처장은 "미국이 국방비를 GDP 5% 수준으로 증액하라고 요구하는 것 자체가 내정간섭"이라며 "단순 계산해도 70조 원 이상의 세금이 추가로 필요하다"고 지적했다.법적 관점에서의 문제점도 제기됐다. 박삼성 민변 한반도평화위원장은 "한미상호방위조약과 합의의사록을 보면, 조약 적용 범위는 '타 당사국의 행정지배하에 있는 영토'로 명확히 제한되어 있다"며 "대만은 미국이나 한국의 법적 영토가 아니므로 개입할 수 없다"고 강조했다.그는 "미국의 이익을 위해 우리 안보나 생명에 위험이 초래된다면 이는 조약 범위를 벗어나는 것"이라며 "우리 헌법 서문에는 '항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지한다'고 되어 있고, 이는 평화주의에 근거하고 있다"고 설명했다.정욱식 대표도 "한미상호방위조약의 정확한 내용은 '태평양 지역에 있는 각 당사국의 영토에 대한 무력공격'"이라며 "대만해협은 물론 동중국해와 남중국해 모두 미국의 영토가 아니기 때문에 미국의 요구는 상호방위조약 위반에 해당한다"고 지적했다.이혜정 중앙대 교수는 조현 외교부 장관의 최근 워싱턴포스트 인터뷰를 강하게 비판했다. "조현 장관은 중국에 대해서는 '국제법을 지키면서 주변국가들과 협력해야 한다'고 지적했지만, 국제법의 파괴자인 미국에 대해서는 침묵했다"며 "이는 문제"라고 지적했다.특히 팔레스타인 문제에 대한 조 장관의 답변을 문제 삼았다. "동북아에서 한국의 취약성 때문에 팔레스타인 문제를 볼 여유가 없다고 답변했는데, 이는 한국 외교가 동북아에 갇혀버리는, 글로벌 외교의 포기"라고 비판했다.이 교수는 "트럼프의 미국을 상대로 굳건한 한미 동맹이 가능한가"라며 "트럼프는 동맹을 적보다 더 나쁘다고 하는데, 굳건한 동맹을 강조하는 것은 조직적 위선"이라고 평가했다.대안 모색도 활발히 논의됐다. 정욱식 대표는 "주한미군 철수나 감축 주장을 '반미'로 간주하는 프레임을 벗어나야 한다"며 "미국 대통령도 주한미군 철수를 언급하는데 한국에서 이를 반미로 규정하는 것은 앞뒤가 맞지 않다"고 말했다.그는 "주한미군 규모를 5천~1만명으로 줄이거나 상징적 수준만 남기고 철수하는 문제도 대안적 논의에 포함해야 한다"며 "이와 함께 3년에 걸쳐 현행 징병제를 자원입대제로 전환해 정예군대를 양성하는 방안도 고려할 필요가 있다"고 제안했다.김동엽 교수는 "시민의 힘과 국회의 힘에서 가장 중요한 것은 헌법"이라며 "모든 동맹 현대화는 헌법 5조(국제평화주의)와 60조(국회 동의권)와 충돌하고 있다"고 강조했다.참석자들은 한미정상회담에서 동맹 현대화가 논의될 경우 반드시 국민적 공론화가 선행되어야 한다고 강조했다.김준형 의원은 "이 문제를 감당하지 못하면 국민에게 물어야 한다"며 "국민의 운명을 결정할 수 있는 문제를 국민이 결정하지 못한다면, 적어도 국민투표를 해야 할 사안"이라고 주장했다.정혜경 진보당 의원은 인사말에서 "한미 동맹을 전면 재검토해야 한다"며 "국민주권정부인 이재명 정부는 국민을 믿고, 국익과 평화를 중심에 둔 자주적이고 당당한 외교를 펼쳐야 한다"고 강조했다.최은아 사무처장은 "주한미군의 활동 범위를 대중국 압박으로 공식 확장하고 동맹의 성격을 전환하는 것은 반드시 막아내야 할 마지노선"이라며 "미국의 부당한 압박이 이어질 경우 시민사회는 한국사회에서 미국의 존재, 한미동맹에 대한 근본적 의문을 던질 수밖에 없다"고 경고했다.이승환 시민평화포럼 공동대표는 좌장을 맡아 "한반도의 항구적 평화와 관련된 미국의 책무를 고려할 때, 방위비 분담이나 국방비 증액 요구는 어불성설"이라며 "우리 정부는 한국 시민의 힘과 민주주의의 힘을 믿고 이 문제에 보다 냉정하고 대범하게 적극 대응해야 한다"고 강조했다.한미정상회담이 8월 중 개최될 것으로 예상되는 가운데, 시민사회의 이러한 강력한 문제제기가 정부의 협상 전략과 여론 형성에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.