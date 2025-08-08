보이지 않는 감정을 그리는 작가, 박은지를 만나다

큰사진보기 ▲박은지 작가작품 앞에서 ⓒ 박은지 관련사진보기

AD

- 주로 다루시는 '인간관계'에 특별히 관심을 갖게 된 계기가 있나요?

- 평소 작품에 영감을 주는 대상이나 요소는 어떤 것들이 있나요?

큰사진보기 ▲Gallery Wall Plus 에서 전시 중인 《Melting 녹는중》회화 ⓒ 박은지 관련사진보기

- 작가님의 작품을 마주하는 관객, 그리고 구매자분들이 어떤 감정이나 생각을 느끼길 바라시는지 궁금합니다.

- 사람마다 작품을 보는 관점이 다를 수 있는데, 관객들이 각자 자유롭게 해석하길 바라시는 건가요?

- 관객들이 예상치 못한 새로운 관점으로 작품을 해석할 때, 그런 반응에서 영감을 받는 경우도 있나요?

큰사진보기 ▲청년 미술상점 에서 관객과 만났던 박은지 작가의 부스 전경 ⓒ 박은지 관련사진보기

- 작가로서 작업을 이어가며 중요하게 생각하시는 가치나 태도는 무엇인가요?

- 앞으로 어떤 작업을 해보고 싶으신가요?

큰사진보기 ▲Gallery Wall Plus 에서 전시 중인 《Melting 녹는중》중, 영상 설치 작품 《유동하는 것들》 ⓒ 박은지 관련사진보기

- 작가님 처럼 예술가를 꿈꾸는 젊은 세대에게 조언 한마디 부탁드립니다.

- 예술가를 꿈꾸는 청년들에게 멋있어 보이는 것만 하려고 하지 말라고 하셔서 그 부분이 인상 깊었어요.

큰사진보기 ▲Gallery Wall Plus 에서 전시 중인 《Melting 녹는중》전시전경 ⓒ 박은지 관련사진보기