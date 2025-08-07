국정기획위, 낙동강 녹조현장 찾아 환경단체·주민 이야기 들어

큰사진보기 ▲국정기획위원회 사회2분과 노태호 박광석 오일영 김형준 추장민 위원은 7일 낙동강 합천창녕보에 이어 창녕함안보를 찾아 낙동강유역환경청, 한국수자원공사와 환경시민단체인 낙동강네트워크, 농민-주민과 간담회를 가졌다. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국정기획위원회 사회2분과 노태호 박광석 오일영 김형준 추장민 위원은 7일 낙동강 합천창녕보에 이어 창녕함안보를 찾아 낙동강유역환경청, 한국수자원공사와 환경시민단체인 낙동강네트워크, 농민-주민과 간담회를 가졌다. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

4대강사업 이후 여름철마다 낙동강에 녹조가 창궐해 재자연화 요구가 높은 가운데, 이재명 정부의 인수위원회 성격인 국정기획위원회가 현장을 방문해 시민환경단체와 주민들을 만났다.국정기획위원회 사회2분과 노태호‧박광석‧오일영‧김형준‧추장민 위원은 7일 낙동강 합천창녕보에 이어 창녕함안보를 찾았다. 아들은 창녕함안보에서 낙동강유역환경청, 한국수자원공사와 환경시민단체인 낙동강네트워크, 농민‧주민과 간담회를 가졌다.이 자리에는 강호열‧곽상수 낙동강네크워크 공동대표, 임희자 공동집행위원장, 배종혁 창녕환경운동연합 고문, 박재우 양산환경운동연합 상임대표가 참석했다. 또 낙동강 인근에 사는 주민(양산)과 고령지역 농민 2명이 함께 했다.강호열‧곽상수 대표는 "낙동강에 있는 8개 보 수문을 개방해야만 녹조가 사라진다. 보 수문 개방을 위해서는 취‧양수시설을 개선해야 한다"라며 "늦어도 2026년 녹조 발생 이전까지인 내년 상반기에는 보 처리 방안이 제시되어야 한다. 그래야 이재명정부에서 낙동강 자연성 회복이 이루어질 수 있다"라고 밝혔다.양산지역 아파트에 사는 주민은 "아파트는 산 밑에 있고 낙동강에서 3.5km 정도 떨어져 있다. 거실에서 창문을 열면 낙동강이 보인다. 여름철에 시원한 바람을 위해 양 쪽 창문을 열어 놓고 지낸다"라고 말했다.그는 "그런데 몇 해 전 낙동강네트워크에서 공기중 녹조독 조사를 해서 응했다. 사실은 우리 집이 깨끗하다는 걸 확인하기 위해 참여했다"라며 "그런데 검사 결과 우리 아파트에서 녹조독이 나왔다"라고 했다.이어 "집에는 초등학교에 다니는 두 아이가 있다. 이 아이들은 태어날 때부터 녹조독에 오염되어 있었던 셈이다"라며 "누구보다 아이들을 건강하게 키우고 싶었는데, 이런 상황이 되고 보니 어떻게 건강할 수 있느냐"라고 덧붙였다.농민은 "낙동강에서 500m 정도 떨어져 있는 곳에 산다. 건강해 지려고 아침저녁으로 낙동강 제방을 산책한다"라며 "낙동강 물로 농사를 짓는데, 얼마 전에 낙동강네트워크에서 검사를 해보았더니 쌀에서 녹조독이 검출되었다. 그리고 제 코도 검사를 해보니콧속에서 녹조독이 나왔다. 불안하다. 녹조가 발생하지 않도록 해달라"라고 말했다.낙동강네트워크는 이날 '선진국 수준의 녹조독소관리제도 마련', '낙동강 자연성 회복 로드맵 제시', '조류경보제 제도 확대 개편', '생활하수와 공장폐수 초고도처리 및 무방류시스템 도입', '낙동강 상‧하류 유역민협의회 구성' 등 의견을 구두로 국정기획위원들에게 제시했다.이들은 "녹조 우심지역을 중심으로 원수, 수돗물, 농산물, 공기질, 인체에 대한 녹조독소 실태 조사(국제적 흐름을 반영한 분석 방법)를 실시하여 선진국 수준의 녹조독소관리제도(관리기준, 녹조예보제, 환경보건법상 환경성질환 지정)를 마련될 수 있도록 해야 한다"라고 했다.낙동강네트워크는 "대통령 공약인 '낙동강 자연성 회복'을 위해서는 강을 가로막고 있는 보를 철거하는 것이다. 낙동강은 여름이면 유해남세군이 창궐하고 보에 의해 갇힌 강바닥은 썩어서 메탄가스가 부글부글 끓어오르며 어민들의 그물에 걸려올라오는 물고기는 70~80%가 죽어있다"라고 했다.이어 "영남주민은 낙동강 상수원수 2급수를 위하여 물이용부담금을 20년 이상을 납부하고 있지만 매년 여름이면 청산가리 6600배의 녹조독에 오염된 상수원수를 식생활용수로 공급받는 불쌍한 국민이다. 2026년 여름에는 흐르는 낙동강, 녹조가 사라진 낙동강을 영남주민의 품으로 돌려주길 바란다. 아울러 2026년 상반기 내 낙동강보처리방안 로드맵을 제시해야 한다"라고 덧붙였다..조류경보제 관련해 이들은 "기후변화로 낙동강 유역의 상류 저수지까지 녹조가 창궐하고 있다. 현재 조류경보제는 4대강을 중심으로 일부 구간만 지정 운영되고 있어 녹조독소로부터 국민의 안전을 효과적으로 지켜내는 데 어려움이 있다"라며 "조류경보제를 녹조가 발생하는 모든 저수지와 친수시설로 확대 운영될 수 있도록 해야 한다"라고 했다.낙동강네트워크는 "낙동강 수질오염에도 불구하고 주민들의 반대로 '맑은물 공급정책' 추진이 난항을 겪고 있다. 이를 해소하기 위해 '낙동강 상‧하류 유역민협의회'를 구성하여 취수원 이전 관련 갈등을 극복하고 대안을 모색해야 한다"라고 했다.