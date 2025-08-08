바랭이풀과 수박속껍질로 만든 주스, 어떤 맛이냐면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲바랭이풀과 수박 속껍질로 만든 쥬-스바랭이풀과 수박 속껍질로 만든 쥬-스 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲바랭이풀바랭이풀 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에 나 있는 바랭이풀밭에 나 있는 바랭이풀 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲바랭이풀 잎바랭이풀 잎 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수박속껍질수박속껍질 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

밭에서 무성하게 자란 풀을 뽑는데, 바람이 불 때마다 단내가 코끝에 훅 스치고 지나갑니다. 일이 힘들어서 입에서 나는 단내가 아닌 풀에서 나는 향입니다. 가만히 보니 바랭이풀에서 나는 단내입니다. 풀 뽑던 일손을 멈추고 스마트폰으로 바랭이풀 효능을 찾아보니 일반 농작물에 뒤처지지 않을 정도로 몸에 좋습니다.어린 시절 부모님은 농사를 지으셨습니다. 자연순환 농법으로 지으셨는데, 밭을 갈거나 소구루마로 두엄이나 곡식을 실어 나르기 위해 소를 키우셨습니다. 소는 농사를 많이 짓던 60년대는 가족과 같은 존재였습니다.소밥으로 여물을 쑤거나 여름이면 풀을 베어다 주었는데, 바랭이풀도 소가 잘 먹던 풀이었습니다.바랭이풀 연한 것을 한 줌 정도를 집으로 가져와서 주스를 만들어 보기로 했습니다.<본초습유>에 따르면, 바랭이풀은 "달인 즙은 눈을 밝게 하고 윤폐(潤肺)하는 효능이 있다"고 합니다. 바랭이풀에는 비타민 A B C D 등이 들어 있어 체내에서 다양한 항산화 작용을 한다고 합니다. 미네랄인 칼슘, 철분, 마그네슘이 들어 있어 뼈 건강에 효능이 있다고 합니다. 여러 가지 효능이 있는 풀이라지만, 과한 건 좋지 않고 지병이 있다면 잘 알아보고 먹는 게 좋을 것 같습니다.냉장고에 어제 사다 놓은 수박이 있어 속껍질과 바랭이풀을 넣어 주스를 만들기로 했습니다. 바랭이풀 단내는 딱딱한 마디에서 많이 나는데, 믹서기에 안 갈아질까 봐 연한 잎만 사용했습니다. 바랭이풀잎을 씻어 물기를 제거해 줍니다. 수박도 속껍질을 잘게 잘라줍니다. 바랭이풀도 수박 속껍질 크기로 잘라줍니다. 믹서기에 자른 바랭이풀과 수박껍질을 넣고 갈아줍니다. 갈은 건더기를 먹어도 좋지만, 저는 망에 걸러 주스로 만들었습니다.수박의 과즙과 어우러진 바랭이즙은 시원하니, 맛있습니다. 농사 일하면서 식물을 알아가는 재미도 때로는 즐겁게 합니다.