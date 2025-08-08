8월 8일 오늘, 고양이를 만나셨나요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아들을 바라보는 유기묘아들이 길가에서 만난 고양이를 사진을 찍으려 하자 고양이가 애틋하게 바라본다.

큰사진보기 ▲장난감을 갖고 노는 달타냥고양이 달타냥이 자신의 장난감을 가지고 나와 놀자고 하는 모습

세계 고양이의 날(International Cat Day)

유기 동물의 학대나 과다한 번식으로 인한 문제를 줄이려고, 2002년, 영국에 기반을 둔 국제동물복지기금(International Fund for Animal Welfare, 약칭 IFAW)이 8월 8일을 '세계 고양이의 날'(International Cat Day)로 제정하였습니다. - 위키백과

큰사진보기 ▲시큰둥이 고양이

큰사진보기 ▲밤을 달리는 고양이

요즘엔 반려견 만큼이나 반려묘와 함께 하는 사람들이 많습니다.저는 현재 냥이 집사는 아니지만, 열흘 동안 임시 집사였던 적이 있습니다.벌써 10년이 다 되었네요.제 동생은 유기묘를 입양해서 돌보고 있습니다. 어느 날 부부가 함께 일이 생겨 독일에 다녀오게 되었습니다. 기간이 너무 길어서 고양이 호텔에 맡기는 것은 경제적으로도 부담되고, 냥이에게도 좋지 않을 것 같다며 고민했습니다. 동생과 달리 고양이를 좋아하지 않았던 저는 쉽게 고양이를 맡겠다고 하지 못했습니다.어린 시절 밤마다 들려오던 가느다랗고 떨리던 소리도 좋아하지 않았고, 어느 날 밤 길을 걷다 마주친 고양이의 눈에서 빛나던 시퍼런 불빛이 왠지 무서웠습니다. 하지만 동생이 중요한 일로 출국해야 하는데 언니가 도와주는 게 인지상정이지요. 게다가 저희집 아이들은 이모네 고양이를 좋아했거든요.두려운 마음으로 고양이를 맞이하던 날, 동생이 가져온 냥이 살림살이에 놀라 기절할 뻔했습니다. 캣타워에 모래 놀이터가 아닌 모래 볼일 터, 그리고 다양한 장난감들과 커다란 사료 봉지. 동생은 냥이가 수줍음을 많이 타서 방에서 나오지 않을지도 모르니까 너무 걱정하지 않아도 된다고 사료만 잘 주면 된다고 했지요. 고양이 이름은 달타냥이라고 타냥이라고 불러달라고 했습니다.동생의 말은 반만 맞았습니다. 실제로 고양이는 별로 손이 가지 않았습니다. 동생 말대로 아침마다 사료를 챙겨주고 가끔 간식만 챙겨주면 알아서 모래 터에서 볼일을 보더군요. 녀석이 만든 '모래무지'는 야간 자습을 마치고 돌아온 아들 녀석이 잘 치워주었지요. 그런데 낯을 가린 다는 녀석이 동생이 가고 나서 얼마 지나지 않아 장난감을 물고 나왔습니다. 처음엔 무슨 뜻인지 몰랐는데 놀아 달라는 거였어요. 녀석을 경계하던 전 '풉' 하고 웃고 말았습니다.타냥이 녀석은 점점 경계를 풀고 집안 구석구석을 다니기 시작했습니다. 결국 이틀 뒤에는 식탁에 뛰어올라 냉장고 위에 오르더군요. 너무 놀라 입을 틀어 막고 '어떻게!'를 연발하던 저의 걱정을 한방에 날려주며 다시 사뿐히 부엌 바닥에 안착하더군요. 녀석은 그렇게 틈만 나면 놀아달라고 했다가 맘에 안 들면 방에 들어가 버리면서 밀당의 진수를 보여주었답니다.아침마다 사료를 주고 간식을 챙겨주다 보니 냥이에 대한 불신과 거리감은 사라지고 자꾸 마음이 가더군요. 아들도 고양이 돌보는 것을 좋아했습니다. 야간 자습을 끝내자마자 냥이를 보겠다고 달려오곤 했지요. 녀석은 그렇게 열흘 동안 식구들의 사랑을 흠뻑 받고 나서, 동생네 부부에게 안겨 돌아갔습니다.타냥이가 떠난 뒤에도 녀석의 흔적은 아주 오랫동안 집안 곳곳에서 발견되었습니다. 소파 뒤에서, 침대 구석에서 타냥이의 털이 나오면 아이들과 그때를 떠올리며 웃곤 했습니다. 타냥이를 만난 뒤부터 저는 어디서든 냥이들을 보면 발걸음을 멈추게 되었습니다. 유기묘들이 거리를 어지럽한다는 생각으로 마뜩잖게 바라보던 눈길이 사랑스런 아이를 보는 눈길로 바뀌었습니다.하지만 모든 유기묘들이 이렇게 좋은 집사를 만나 잘 사는 것은 아니지요.2022년 통계에 따르면, 전국 유기 동물은 11만 2천 마리인데 그중에서 3만 1천 마리가 유기묘라고 합니다. 전체 유기 동물의 27.8%를 차지한다고 합니다. 최근 몇 년 동안 유기 동물이 감소하곤 있지만 여전히 많은 동물이 유기된다고 합니다. 보호소에서 주인을 만나는 경우도 있지만 대부분은 안락사를 당하거나 여전히 길거리에 방치되고 있습니다.게다가 유기묘의 개체수가 늘어나면서 야생 조류나 동물을 사냥하는 것을 보고 사람에게도 해가 미칠까 두려워 유해 동물로 지정해야 한다는 목소리가 커진다는 이야기를 아들을 통해 들었습니다.유기묘들이 증가하자, 이를 해결하는 실마리를 마련하고자 세계 고양이의 날을 제정하게 됩니다.세계 고양이의 날은 그저 고양이를 예뻐하자는 의미가 아니라 유기묘에 대한 인식을 개선하고 함께 살아갈 방법으로 찾아보자는 의미로 제정되었습니다. 동물보호단체들은 다양한 활동과 기금을 마련해서 유기묘의 사료나 치료를 마련하고, 중성화 수술을 통해 유기묘가 무분별하게 늘어나지 않도록 노력하고 있습니다.고양이의 날을 8월 8일로 제정한 명확한 이유는 알 수 없지만(각 나라별로 지정한 고양이의 날도 있다. 대한민국은 9월 9일), 북반구의 뜨거운 여름에 고양이의 야외 활동이 가장 활발하고, 번식도 왕성하게 이루어집니다. 번식기 이후, 급격한 개체수 증가로 인해 유기묘 문제가 급증하기 때문에 사람들에게 경각심을 일깨워 주기 위해 제정했다는 설이 가장 유력하다고 합니다.여전히 유기묘를 가자미눈으로 째려보며 폭행하거나 사료에 독을 타서 생명을 빼앗는 이들이 있습니다. 유기묘는 내 주변을 오염시키는 가해자가 아니라 사람에게 상처를 받고 버려진 피해자라 생각하는 게 맞다고 생각합니다. 저는 유기묘를 입양하지도 않았고 캣맘도 아니지만, 길에서 냥이를 만날 때마다 늘 미안하고 안타까운 마음이 듭니다.우리 인간의 욕심 때문에 동물이 버려지고, 버려진 동물이 인간에게 위협이 된다고 유해 동물로 지정해야 한다는 의견은 동물을 두 번 죽이는 행위나 다름없다고 생각합니다.소피 블랙울이 그린 <시큰둥이 고양이> 맥스는 버려진 경험 때문에 쉽게 마음을 열지 않습니다. 오히려 집안을 엉망으로 만들어 놓아서 식구들의 미움을 사기도 합니다. 하지만 맥스를 사랑하는 소년의 마음을 알고 조금씩 다가옵니다.야옹서가에서 출판한 <밤을 달리는 고양이>는 어쩔 수 없이 하늘의 별이 되는 고양이들을 맞이하는 커다란 이야기입니다. 고양이들은 떠나는 순간에도 집사를 향한 사랑과 그리움을 보여줍니다.