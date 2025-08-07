여주시 남한강 출렁다리, 개통 3개월 만에 방문객 118만 명 돌파

큰사진보기 ▲경기 여주시가 지난 5월 개통한 남한강 출렁다리가 개통 3개월 만에 누적 방문객 118만 명을 기록하며 지역 관광 활성화에 기여하고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 지난 5월 개통한 남한강 출렁다리가 개통 3개월 만에 누적 방문객 118만 명을 기록하며 지역 관광 활성화에 기여하고 있다.출렁다리와 함께 문을 연 여행자센터에는 3만 4천여 명이 방문했으며, 숙박 투숙객은 809명으로 집계됐다. 이는 개통 초기임에도 불구하고 높은 성장세를 보이는 수치로, 출렁다리가 여주의 대표 관광 명소로 빠르게 자리잡고 있음을 보여준다.여주시는 오는 10월 말 개최 예정인 '오곡나루 축제'와 가을철 관광 성수기를 맞아 연말까지 누적 관광객 300만 명 돌파를 기대하고 있다. 오곡나루 축제는 여주의 전통 농경문화와 현대적 관광 콘텐츠가 결합된 대표 행사로, 매년 전국 각지에서 많은 방문객이 찾고 있다.시는 이러한 성과를 바탕으로 '체류형 관광도시'로의 도약을 목표로 관광 인프라 확충과 프로그램 개발에 박차를 가하고 있다. 출렁다리와 신륵사, 영월루, 여주박물관, 맨발걷기길 등을 연계한 관광 코스와 함께 야간 경관조명, 역사문화 체험, 지역 특산물 먹거리 축제 등을 확대해 방문객 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화를 도모할 계획이다.이충우 여주시장은 "남한강 출렁다리는 여주가 수도권 대표 관광도시로 성장할 수 있는 중요한 전환점"이라며 "문화·역사·자연이 어우러진 고품격 관광도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.남한강 출렁다리는 세종대왕 탄신일을 기념해 조성된 연장 515m, 폭 2.5m의 보행자 전용 현수교로, 남한강 절경을 조망할 수 있는 명소로 자리잡고 있다. 개통 이후 가족 단위 여행객, 단체 관광객, 외국인 관광객 등 다양한 방문층이 꾸준히 증가하고 있다.