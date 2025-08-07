이천시, 민간화장장 소송 항소..."공공성과 지역주민 보호 우선"

큰사진보기 ▲이천시는 최근 ㈜효자원을 상대로 한 사설화장장 설치신고 거부처분에 대한 행정소송 1심에서 패소한 것과 관련하여, 지역주민의 권익 보호와 공공성 확보를 위한 행정의 책임을 다하고자 항소를 제기했다고 7일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시는 ㈜효자원을 상대로 한 사설화장장 설치신고 거부처분에 대한 행정소송 1심에서 패소한 것과 관련해 항소를 제기했다고 7일 밝혔다.시는 이번 항소가 단순한 법리 다툼을 넘어 지역사회 공공성과 주민 권익 보호를 위한 결정이라고 설명했다. 효자원 부지 인근에는 2,500세대 규모의 주거지와 백사중학교(290m 거리)가 있어, 사설화장장 설치는 공동체 갈등을 유발할 수 있다는 판단이다.항소 배경에는 인근 주민들의 반대 의견과 시립화장장 건립사업 추진이라는 공익적 판단이 있다. 시 관계자는 "화장장 설치는 민간의 수익보다 주민 삶의 질과 환경영향을 우선 고려해야 한다"고 말했다.이천시는 사설화장장의 경우 운영 투명성과 지역사회 연계 측면에서 공공시설에 비해 한계가 있다고 보고, 항소심에서 행정 판단의 정당성을 적극 소명할 계획이다.시는 장례 대기 기간이 길어지는 현실을 개선하기 위해 시립 화장시설 건립을 추진 중이다. 이를 통해 공정한 이용료 운영, 시설 품질 관리, 지역민 우선 예약 등 시민 중심의 장례 시스템을 구축하겠다는 입장이다.이천시 관계자는 "시민들이 품격 있는 장례를 치를 수 있도록 시립 화장장 건립에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.