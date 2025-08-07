하남시, 원도심 어린이공원 5곳 리모델링… 아이들 직접 설계 참여

큰사진보기 ▲경기 하남시가 원도심 내 어린이공원 5곳의 노후된 놀이시설을 전면 개선하는 리모델링 사업을 본격 추진한다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시가 원도심 내 어린이공원 5곳의 노후된 놀이시설을 전면 개선하는 리모델링 사업을 본격 추진한다. 시는 특별교부세와 특별조정교부금 등 총 18억 원을 확보했으며, 오는 10월 준공을 목표로 공사를 진행 중이다.이번 사업 대상지는 ▲새나라 ▲꿈나라 ▲엘지 ▲한솔 ▲새고향 어린이공원 등 창우동, 덕풍동, 신장동 일대 5곳이다. 시는 낡은 놀이기구 교체, 휴게시설 보완, 수목 식재 등을 통해 공원의 기능성과 안전성을 높일 계획이다.특히 네트놀이시설, 미로놀이터, 짚라인 등 다양한 체험형 놀이시설을 도입해 아이들의 창의력과 활동성을 자극하는 공간으로 탈바꿈시킨다.이번 리모델링은 어린이들의 의견을 적극 반영한 것이 특징이다. 시는 지난 4~5월, 어린이 100명을 대상으로 설문조사와 그림그리기 프로그램을 진행해 선호 시설을 파악했으며, 하남시 아동참여위원회의 자문을 통해 친환경적이고 창의적인 설계를 마련했다.학부모와 주민 의견도 반영됐다. 짚라인 등 모험형 시설, 충분한 그늘과 휴게시설, 안전한 바닥재에 대한 요구가 설계에 반영됐으며, 시민참여혁신위원회 도시개발분과의 기획과제로 선정돼 사업의 완성도를 높였다.이현재 하남시장은 "이번 사업은 행정이 주도한 것이 아니라 아이들과 시민들의 의견이 반영된 현장 맞춤형 정책"이라며 "어린이들이 안전하고 즐겁게 놀 수 있는 공원 환경을 지속적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.