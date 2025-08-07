'변전소 화재' HD현대삼호, 김영록 전남지사에 감사편지

큰사진보기 ▲김영록 전남지사가 7월 29일 변전소 화재 소식을 듣고 영암군 삼호읍 소재 HD현대삼호 조선소 현장 점검에 나선 모습. ⓒ 김영록페이스북 관련사진보기

7월 말 조선소 중앙변전소 화재로 조업 중단 위기를 겪은 HD현대삼호(옛 현대삼호중공업)가 김영록 전남지사와 도청직원들에게 보낸 감사 편지.

7월 말 한밤 중 조선소 중앙변전소 화재로 조업 중단 위기를 겪은 HD현대삼호(옛 현대삼호중공업)가 김영록 전남지사와 도청직원들에게 감사 인사를 전했다.이 회사 김재을 대표이사 사장은 7일 전남도에 보내온 감사 편지에서 "지난달 28일 HD현대삼호 메인 변전소에서 예기치 못한 화재가 발생한 절박한 그 순간, 전남도와 영암군, 소방서, 경찰, 국립과학수사연구원을 비롯한 관계기관의 신속한 협조 덕분에 복구의 물꼬를 틀 수 있었다"고 밝혔다.김 사장은 "무엇보다 사고 초기 전력 공급이 전면 차단된 위기 상황에서 김영록 전남지사와 관계자들이 보여준 관심과 지원은 큰 힘이 됐으며, 이는 조속한 복구의 원동력이 됐다. 다시 한 번 감사 드린다"고 덧붙였다.이어 김 사장은 "이번 일을 통해 기업은 지역과 함께할 때 더욱 단단해지고, 재난 앞에서도 멈추지 않고 나아갈 수 있다는 것을 깨달았다"며 "HD현대삼호는 지역사회 믿음에 보답하는 책임 있는 기업으로 더욱 성장해 나가겠다"고 약속했다.HD현대삼호 조선소 내 중앙변전소에선 지난달 28일 밤 11시 20분께 불이 났다. 약 12시간 이어진 대형 화재로 전력 계통 설비가 불에 타면서 조선소 전체 전력 공급이 중단됐었다.다행히 화재 당일인 지난 28일부터 이달 8일까지 조선소 직원 집단 휴가 기간이어서 인명 피해는 없었다. 응급 복구에 나선 조선소 측은 화재 열흘 만인 7일 오후 임시변전소 설치를 마치고 전력 공급을 재개했다.김 지사는 화재 소식을 듣고 지난달 29일 현장을 찾아 점검한 뒤 "전남 서남권 경제를 떠받치고 있는 HD현대삼호의 조업이 잠시라도 중단된다면 협력업체 등 지역 경제에 큰 파장이 생길 것"이라며 전남도의 행정력을 집중해 총력 지원하겠다고 밝혔다.7일 오후엔 HD현대삼호에서 받은 감사 편지를 페이스북에 올린 뒤 "오늘 낮 임시변전소 설치를 마치고 조업이 가능해졌다는 반가운 소식을 들었다. 집단 휴가 기간이어서 조업 중단에 따른 생산 차질도 없었고, 협력업체들 피해도 없었다고 하니 불행 중 천만 다행"이라고 썼다.김 지사는 "기업은 지역과 함께 할 때 더욱 단단해지고, 재난 앞에서도 멈추지 않고 나아갈 수 있다는 ( 편지 속) 말이 가슴에 와 닿았다"며 "전남도는 현대삼호를 비롯한 지역기업들이 안전한 환경에서 지역과 더불어 성장할 수 있도록 지원에 최선을 다할 것"이라고 화답했다.