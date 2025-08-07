메뉴 건너뛰기

연재김건희 특검 23화김건희 구속영장 심사는 12일 오전 10시 10분

연재김건희 특검  |  23화
25.08.07 17:37최종 업데이트 25.08.07 17:37

김건희 구속영장 심사는 12일 오전 10시 10분

도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 부정청탁·나토 순방 장신구·대선 경선 허위사실공표 의혹 등 혐의를 받고 있는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다.
도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 부정청탁·나토 순방 장신구·대선 경선 허위사실공표 의혹 등 혐의를 받고 있는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호

오는 12일 김건희씨 구속 여부가 결정된다.

서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 12일 오전 10시 10분 서관 319호 법정에서 김건희씨 구속영장실질심사를 진행한다.

윤석열씨 사례에 비춰보면, 김씨는 구속 심사를 받은 뒤 서울구치소에서 대기할 것으로 보인다. 구속 여부가 결정되는 때는 이르면 그날 밤이다.

앞서 김건희 특검(민중기 특별검사)은 7일 오후 1시 21분 서울중앙지방법원에 김씨 구속영장을 청구했다. 도이치모터스·삼부토건 주가조작(자본시장법 위반), 명태균씨 관련 공천 개입(정치자금법 위반), 건진법사 청탁 관련(특정범죄가중처벌법 위반-알선수재) 혐의다.

오정희 특검보는 이날 브리핑에서 형사소송법이 정한 구속 요건이 모두 충족된다고 생각해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 혐의가 소명되고, 도망·증거인멸 우려가 있다는 뜻이다.

만약 김씨 구속영장이 발부되면, 전직 대통령과 그 배우자가 함께 서울구치소에 수용되는 첫 사례로 기록된다.

[관련기사]
단호한 특검 "김건희, 구속 요건 모두 충족" https://omn.kr/2eutu

#내란특검

