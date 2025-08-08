"엄마스럽다"란 말, 이 대목에 듣게 될 줄 몰랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아니, 나는 여태까지 너랑 나이 차이를 거의 못 느꼈거든. 네가 나이가 들었다거나, 중학생 애가 있다거나. 그런 주제를 얘기할 때 아니면 네가 엄마라는 생각이 들지 않았는데, 캔디 크러시라니. 완전 우리 엄마랑 똑같아. "

내가 몸담고 있는 프로그램에는 석사생과 박사생이 섞여 수업을 듣는다. 그러다 보니 일 경험을 쌓고 온 30~50대 친구들이나, 또는 학부를 갓 졸업하고 온 20대 초반 친구들도 함께 동기로 지내고 있다. 학생들 사이는 말할 것도 없고 교수님들까지 모두 Mr. 나 Dr. 같은 호칭을 붙이지 않고 성이 아닌 이름을 부르는 문화라, 초반에 서로 아이스브레이킹 하며 자기소개할 때 나눈 배경 말고는 나이를 유추할 수 있는 얘기는 많이 나오지 않는다.아이의 나이가 드러나는 대화를 할 때 말고는, 동기들과 그다지 세대 차이를 느끼지 못한다. 그리고 중학생 아들이 있다고 할 때마다 놀라는 혹은 놀라주는 학교 선배와 동기들에게 고맙다. '어? 너 나이가 그렇다고?'라고 하길래, 동양인 여자는 12살일 수도 800살일 수도 있어서 외모만 보고 함부로 나이 맞추기 하면 안 된다며, 스탠드 업 코미디에서 본 우스갯소리를 하며 웃었다.어느 정도 학교에 적응하고 우리를 가장 피폐하게 했던 기말고사가 하나 끝났을 때, 서로 괜찮냐며 안부를 묻고 스트레스를 푸는 자기만의 방법들을 공유했다."나는 시험기간이 되면 식탁에 샤워 패치 젤리와 땅콩 M&M 같은 것들이 잔뜩 올라가 있어. 시험기간이 지나면 큰 봉지가 다 비워져있어. 또, 아무 생각도 하고 싶지 않을 때 캔디크러시류의 뇌 빼고 하는 퍼즐 폰 게임을 해"라고 하니, 갑자기 대화하던 친구가"오마이갓, 그거 내가 지금까지 본 너의 모습 중에 제일 Mom(엄마)스러운 행동이야!"이라고 격앙된 목소리로 웃으며 말했다.엄마스럽다, 엄마답다를 이 대목에 듣게 될 줄 몰랐다. 그동안 아이 수영장 픽업을 가야 한다거나, 밥을 해줘야 한다거나 그런 이야기도 종종 했던 것 같은데, 지금 이 대화에서라니. 새콤한 젤리를 먹는 게 아줌마스럽다는 건가? 어느 부분이 엄마스럽다는 건지 어리둥절하고 있는데, 한참 웃던 그녀가 부연 설명을 했다.자주 하는 폰 게임의 종류가 엄마스럽다니, 전혀 예상치 못한 대목이다. 뭐 그렇다고 퍼즐류의 게임을 포기할 수는 없다. 나영석 피디님도 끊는데 큰 결심이 필요했던, 이 복잡한 세상을 잠시라도 뇌를 쉬며 살아가는 데 도움이 되는 요소 아니던가.생각지도 못한 포인트다. 나는 엄마답다는 걸 희생적인 것, 어른적인 것에 한정하고 있었나 보다. 그러고 보면, 케이팝 소녀팬 소녀팬 하지만, 우리 동기 중 가장 케이팝에 관심이 많은 사람은 나와 그리고 또 다른 아이 아빠인 40대 미국인 남자 동기이다. 오랜만에 만난 그는 '케이팝 데몬 헌터스'를 봤냐고 묻고, 내가 봤지만 아주 몰입하지 못했다고 하자, 좋아할 때까지 다시 보라고 영업까지 한다. 이건 아빠다운 것일까.아이와 나의 방학이 중반을 지나가는 요즘, 주말 일정 앞에서 다시 한번 내가 '엄마스러운' 결정을 내릴지, 아니면 조금 다른 선택을 해볼지 갈림길에 섰다. 케이팝 행사를 기대하고 있었는데, 참가하고 싶은 세션에 다녀오면 아이가 일주일 동안 갈 캠프 집합 시간이 아슬아슬하다. 처음 가는 장기 야외 캠핑에, 글램핑처럼 모든 게 갖춰진 게 아니라 슬리핑백이랑 하이킹 장비들을이고 지고 가는 캠프라 챙길 것도 많고, 태워주실 캠프 리더 분과 접선도 해야 한다. 집합장소가 변경될 수도 있고, 어떻게 봐도 내가 함께하는 게 안전하다.3일을 고민한 끝에, 나는 엄마이자 휀걸(케이팝 팬) 두 정체성 모두를 포기하지 않기로 했다. 아이에게 슬쩍, 내일 캠프 출발은 낮이라 했더니, 생각보다 늦은 출발에 전날을 밤늦게까지 놀겠다고 신나한다. 조심스럽게, "근데 엄마가 보고 싶은 공연이 그전에 있는데, 시간 맞춰 못 돌아올 수도 있을까 봐…"하고 운을 떼자, 아이가 먼저 "그냥 내가 싸놓은 짐 가지고 학교로 가면 되는 거 아냐?"라고 마음의 짐을 덜어준다. 누가 어른인지. 둘 다 포기 못하는 나보다는 아이가 더 어른이고, 일어날 수 있는 문제들을 걱정하는 건 내가 더 어른인 것 같다.하지만, 엄마답게 일이 계획대로 돌아가지 않았을 때를 대비해 플랜 B와, 플랜 C를 세운다. 전날 밤 짐을 아이가 리스트를 보며 넣도록 하고 챙기는 것을 도와준 후, 아침에 입고 갈 옷까지 식탁의자에 걸어두게 했다. 당일 아침, 아이를 예정보다 일찍, 나의 외출 시간 전에 깨워 아침을 끓여놨고, 현재 시작이 몇 시이며, 더 자고 싶으면 더 자도 된다고 알려준다. 행사 중에도 즐기는 중간중간 집까지 내비게이션을 찍어 걸리는 시간을 확인하고, 아이에게 귀가 예정시간을 업데이트 한다.결국 아침 세션은 기대한 것과 달랐고, 끝나기 전에 집으로 돌아와야 했지만, 시도했기에, 아쉬움 없이 개운한 마음으로 와서 아이를 캠프로 보냈다. 그리고 저녁에는 다시 엄마가 아닌 방학을 맞은 학생인 나로 돌아가, 공연장에서 목이 쉬도록 환호했다.엄마모드에서 나 모드로 전환했다고 볼 수도 있겠지만, 위의 일련의 결정과 행동들이 그 둘을 떼어서 구분할 수 있는 것이라고 생각하지는 않는다. 엄마답다는 것은 흔히 어른스럽고 성숙한 모습과 연결되지만, 사실은 매일 나답게 살면서도 누군가의 엄마인 상태를 말하는 것 아닐까. 그래서 때로는 젤리를 씹으며 게임을 하고, 때로는 플랜 A부터 C까지 짜며 아이를 챙기는 모습 모두가 '엄마다운' 나일 수 있다. 엄마라는 정체성이 나를 가두는 말이 아니라, 그 안에서 죄책감 없이 나로 존재할 수 있음을 받아들이는 것. 어쩌면 그게 지금의 나에게 가장 중요한 배움일지도 모른다.