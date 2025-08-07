"광복 80년, 일본군 위안부 피해자에게 진정한 빛을"

큰사진보기 ▲통영 남망산공원에 있는 일본군 위안부 피해자를 기리는 조형물인 '정의비'. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본군위안부피해자기림일 시민기억행동. ⓒ 통영거제시민모임 관련사진보기

"올해는 광복 80년, 일본군 '위안부' 피해자기림일이 13년째 되는 해로 그 의미를 기리고 있지만, 일본군 '위안부' 피해자의 인권명예회복은 아직도 실현되지 않고 있다. 그러기에 우리는 일본군 '위안부' 피해자의 진정한 해방, 온전한 해방으로 피해자의 정의가 실현될 수 있도록 시민기억행동을 이어간다."일보군위안부할머니와함께하는 통영거제시민모임이 "광복 80년, 피해자에게 진정한 빛을"이라는 제목으로 일본군위안부피해자기림일 시민기억행동을 열면서 이같이 밝혔다.이들은 "광복 80년을 맞는 지금, 생존피해자는 이제 단 여섯 분이다"라며 "눈앞에 다가온 생존피해자 없는 시대에 가열찬 기억투쟁과 함께 가해국 일본, 피해국 한국 정부를 향한 국가책임을 물어 피해자의 온전한 인권명예회복이 이루어질 수 있도록 할 것"이라고 했다.통영거제시민모임은 오는 14일 오후 5시 통영 남망산 조각공원 입구에 있는 정의비 앞에서 "추모제"를 연다. 참가자들이 추모사를 하고, 추모공연, 증언 낭독, 추모발언, 헌화를 한다.이어 이날 오후 5시 30분 같은 장소에서는 "세계일본군위안부기림일 기념식-세계공동행동"이 벌어진다. 기념식에 이어 세계공동행동에 맞춰 연대발언과 성명서 낭독, 기억 리본 달기 등이 진행된다.전시회가 열린다. "진실의 소리 공명전"이 13일부터 이달 말까지 정의비 일원에서 열리고, 일본군 위안부 피해자와 국제사회 목소리가 전시된다.초청강연회도 열린다. "일본군 위안부와 해방"을 주제로, 9월 20일 오후 통영시립박물관 세미나실에서 박정애 동북아역사재단 연구위원(일본군'위안부'피해자와 해방: 지속되는 고통과 생존 이야기)과 이지은 서울대 선임연구원(해방기, 증언보다 먼저 도착한 '소문')이 강연한다.인권영화제가 10월 25일 오후 같은 장소에서 열린다. <되살아나는 목소리>(박수남, 박마의), <기록작가 하야시 에이다이의 저항>(니시지마 신지)이 상영된다.