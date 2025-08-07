이용률 70% 감소한 '울산페달', 소상공인·배달노동자 말 들어보니

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 7일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 공공배달앱 활성화 방안을 밝히고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

소상공인들은 "앱은 깔았지만 주문이 안 들어와 꺼뒀다", "울산페달은 홍보도 없고 시민들이 존재 자체를 모른다", "앱 사용이 불편하고, 할인도 없어 쓸 이유가 없다"라고 답했다.

또 배달노동자들은 "울산페달 콜 잡으면 민간앱 콜을 놓쳐 손해다", "배달료도 낮고 콜도 적어 기피하게 된다", "콜이 없어 하루 수입이 들쑥날쑥하다"고 지적했다.

'주문하는 시민은 비싼 배달비를, 소상공인은 과도한 수수료를, 배달노동자는 저임금에', 이 문제를 해소하자는 취지로 울산에서도 지난 2021년 3월부터 운영을 시작한 공공배달앱이 '울산페달'이다.'울산페달'은 주문과 결제 수수료가 발생하지 않는 이점이 있어 시행 초기인 그해 6만 6473건으로 입점한 가맹점으로부터 많은 관심을 받았다.하지만 2022년 5만 3220건, 2023년 3만533건으로 점차 줄더니 2024년에는 1만8684건으로 70% 가까이 급격히 이용이 줄어들었다.기대를 모았던 공공배달앱이 이처럼 부진을 면치 못하는 이유는 무엇일까?진보당 울산시당이 울산 지역 149개 배달음식점을 직접 방문해 실태조사를 실시해 그 원인을 찾았다. 앞서 진보당은 지난 6월 24일, '골목민생 회복을 위한 5대 과제'를 발표했고, 그 첫 번째 활동으로 이 조사를 진행했다.진보당 울산시당은 7일 시의회에서 기자회견을 열고 한 명 한 명 찾은 소상공인들의 목소리를 전했다.진보당은 "이처럼 상인도, 배달노동자도, 시민도 사용하기 어려운 '공공배달앱'은 실질적인 공공의 역할을 수행하지 못하고 있다"며 "울산시의 적극적 개선이 시급하다"고 밝혔다.한편 이날 발표한 주요 조사 결과로는, 배달앱 사용이 배달의민족 사용률 97%, 울산페달 사용률 21%으로 대부분의 자영업자가 민간 대형 플랫폼에 의존하고 있는 것으로 나타났다.또한 월 수수료 40만 원 이상 부담이 전체의 50%며 이 중 43%는 매달 50만 원 이상 수수료를 내고 있는 것으로 파악됐다.조사 대상자들 중 70% 이상이 "배달앱 구조에 불만 있다"고 답했고 주요 이유로는 높은 수수료(98%), 리뷰 스트레스(36%), 광고비 부담(31%), 플랫폼 독점(30%)이 꼽혔다.하지만 소상공인 64%가 "공공배달앱 사용 의향이 있다"고 답해 잘 만든 공공배달앱이 있다면 기꺼이 사용하겠다는 여운을 남겼다.그렇다면 공공배달앱을 활성화 시킬 대책은 무엇일까?진보당 울산시당은 "울산페이 부속기능이 아닌 독립 전용앱과 웹사이트 개발이 필요하다"고 했다. 브랜드 강화, 검색 노출, 시민 인식 개선을 위한 전방위 홍보를 위해 전담 홍보 인력과 예산을 별도 편성해야 한다는 제언이다.또한 "가맹점 확대를 위한 현장 중심 지원체계를 구축해야 한다"고 강조했다. 전담 설치팀을 통한 1:1 매장 지원(메뉴 등록, 사진촬영, 교육 등)과 초기 입점 가게 대상 인센티브 제공과 맞춤형 홍보 자료 지원이 필요하다는 것이다.또한 "배달노동자의 수익 구조를 보장해야 한다"고 말했다. 민간앱 대비 경쟁력 있는 배달료를 보장하고 콜 수 증가에 따른 인센티브 제도 도입, 공공 전용 배달단 운영 등 대안적 구조 도입을 검토해야 한다는 의견이 제시됐다.이외 "소비자 유입을 위해서는 그들에게 실질적 혜택을 제공해야 한다"는 의견이 나왔다. 마일리지, 이벤트, 무료배송 쿠폰 등 소비자 참여 유도 방안을 강화해야 한다는 의견이다.진보당 울산시당은 "공공배달앱은 단순한 앱이 아니라 지역 소상공인의 생존을 지키고, 배달노동자의 노동권을 보장하며, 시민의 소비 부담을 줄이는 공공 대안 플랫폼"이라면서 "울산시가 지금이라도 공공배달앱의 실질적 운영 주체로 나서야 민간 독점 구조를 넘어 상생의 배달 생태계를 만들 수 있다"고 강조했다.