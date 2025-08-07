해양쓰레기 2천톤 우르르... 남해군·어민 발 빠르게 수거

큰사진보기 ▲남해군이 지난달 29일 죽방렴 일대 해양쓰레기를 수거하고 있다. (사진: 하철환 남해군 홍보미디어팀) ⓒ 남해시대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲남해군이 지난달 30일 남해화전도서관 다목적홀에서 강진만 피해 긴급대책회의를 열었다. (사진: 하철환 남해군 홍보미디어팀) ⓒ 남해시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

경남 남해군 강진만이 남강댐 방류로 인해 대규모 해양 쓰레기로 뒤덮인 가운데 남해군과 어민들이 힘을 합쳐 신속하게 수거에 나섰다.한국수자원공사 남강댐지사는 가화천 방면으로 남강댐 수문을 열고 지난달 17일부터 21일까지 방류를 진행했다. 방류수는 유기물과 각종 쓰레기를 품은 채 사천만을 지나 남해군 강진만에 이르렀다. 이에 남해읍, 이동면, 삼동면, 남면, 서면, 고현면, 설천면, 창선면에 이르는 강진만 전역에는 지난달 19일부터 30일까지 해양쓰레기가 대량으로 유입됐고, 어항과 해역이 오염되고 어민들은 조업을 미루거나 중단해야 했다.남해군 해양보전팀은 지난달 30일 기준 해양쓰레기 유입 총량은 2045톤에 달하며, 이 중 90%가 나뭇가지, 풀더미와 같은 초목류라고 밝혔다. 실제로 이 물량은 지난 몇 년 간 기록을 뛰어넘는 규모로, 단기간에 수거를 마치기 어려운 양이다. 그렇지만, 남해군은 쓰레기 유입이 시작된 지 불과 2~3일 만에 대부분 수거 작업을 마쳤는데, 이는 남해군 행정과 어민들의 즉각적인 대응 덕분이었다.해군은 이번 쓰레기 처리에 사업비 1억6천만원을 읍면에 재배정해 집행했다. 남해군은 굴삭기 105대, 덤프 19대, 집게차 130회, 운반선 5일 투입 등 장비 중심의 대대적인 대응에 나섰고, 그 결과 현재까지 1628톤(수거 951톤, 조수 677톤)을 처리했다. 아직 400톤 가까이 부유물이 수거되지 않았거나, 향후 조수에 따라 다시 유입될 가능성이 남아 있다.남해군이 즉각 조치하기는 했지만 이는 임시방편일 뿐, 남해군은 예비비 사용과 함께 중앙정부에 '부유쓰레기 피해복구비' 명목으로 국비를 신청할 예정이다.남해군은 이러한 현장 상황을 빠르게 인식하고, 지난달 30일 남해화전도서관 다목적홀에서 긴급회의를 개최했다. 회의는 장충남 군수가 주재한 가운데 수산 관련 단체 관계자 30여 명이 참석했다. 회의에서는 예찰 강화, 장비 임차 확대, 경남도와 중앙정부 대상 예산 요청, 해양쓰레기 수거선 배치 건의, 남강댐지사 대상 책임 촉구 등 복합 대응방안이 논의됐다.장충남 군수는 "해양쓰레기 특성상 조수에 따라 연안과 외해를 오가고 있기에 지속적인 예찰과 신속한 수거가 무엇보다 중요하다"며 "근본적인 문제 해결을 위해 국비 지원을 요청하는 등 다양한 대안을 마련하겠다"고 말했다.