"사실상 바지락 100% 폐사... 남해 바다는 죽고, 어업은 멈췄다"

"남해 바다가 죽었다."

큰사진보기 ▲남강댐 방류 피해 후 어민이 걷어 올린 그물 안에는 죽은 조개류가 가득 담겨 있고 바다에는 해양쓰레기로 가득하다.(사진: 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회) ⓒ 남해시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲강진만 갯벌 위로 죽은 조개들이 흩어져 있다. 껍질은 대부분 벌어진 채 부패가 진행 중이고 내부에는 점액질과 검은 침전물이 가득하다.(사진: 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회) ⓒ 남해시대 관련사진보기

지난 7월 집중호우로 인해 남강댐을 방류하면서 쏟아져 나온 민물이 강진만 바닷물의 염도와 산소를 무너뜨리고, 어패류를 전멸시켰고 조업을 마비시켰다.지난 7월 17일 밤부터 21일 새벽까지, 약 81시간 동안 남강댐은 초당 최대 3250톤의 물을 가화천 방향으로 쏟아냈다. 누적 방류량은 6억 9400만 톤, 평시 대비 수배에 달하는 이 유량은 단기 집중 방류의 대표적 사례로 기록됐다. 수자원공사 남강댐지사는 당초 초당 5460톤 이내 방류를 예고했으나, 실제로는 3250톤 선에서 조절했다. 그러나 이 수치 또한 이례적으로 높은 유량이며, 해양 생태계에 미친 충격은 실로 엄청났다.남해군 해양보전팀 발표에 따르면, 남강댐 방류수로 인해 강진만 해역에는 2045톤에 달하는 해양쓰레기가 밀려들었으며, 이 중 90%는 나뭇가지, 풀더미 등 초목류였다.방류 이후 급속히 변화한 해수의 염도는 어패류의 대규모 폐사로 이어졌다. 경남수산안전기술원이 7월 20일부터 21일까지 측정한 자료에 따르면, 남해읍 선소는 5.6PSU, 창선면 광천은 5.74PSU로 나타났다. 이는 양식 생물이 견딜 수 있는 최소 생존 염도 기준인 15PSU 보다 크게 밑도는 수치다.정재협 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회 위원장은 "어패류와 바지락은 사실상 100% 폐사했고, 굴은 약 40% 이상 폐사했다. 아마 피해는 더 늘어날 것으로 보인다"고 발표했다.이러한 가운데 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회(위원장 정재협, 아래 대책위)은 지난 7월 28일, 남해군수협 2층 회의실에서 지역언론간담회를 열었다. 이 자리에서 남강댐 강진만권 어업피해 범대책위원회 회원들의 목소리가 정제되지 않은 채 터져 나왔다.정재협 위원장은 "지금 우리는 바다에 나가고 싶어도 못 나간다. 조업이 불가능하다. 바다는 죽었고, 어업은 멈췄다. 국가가 책임져야 한다"고 목소리를 높였다. 그는 "피해가 반복되는데도 아무도 책임지지 않는다"며 "국회와 중앙정부가 나서 특별법을 제정하고 근본 대책을 수립해야 한다"고 촉구했다.정진규 사무국장은 "2020년에도 같은 일이 있었지만, 구조는 바뀌지 않았다. 어민들은 또다시 같은 고통을 겪고 있다"고 강조했다. 그는 "이번에는 반드시 제도 개선으로 연결돼야 한다"며 "언론과 행정, 군민들의 공감이 절실하다"고 강조했다.대책위는 이날 간담회에서 피해 현황을 구체적으로 제시하며, 특별법 제정과 국회 청원, 피해 주민 지원 로드맵 수립 등을 추진할 계획이라고 밝혔다.문제는 방류의 직접적인 원인이 남강댐이라는 점에도 불구하고, 수자원공사는 해양 피해에 대해 명확한 법적 책임을 지지 않고 있다는 데 있다. 수자원공사는 내수계(하천)까지는 일정 부분 정화 비용을 분담하고 있지만, 바다로 유입된 쓰레기나 피해에 대해서는 `관련 규정이 없다`는 입장을 반복하고 있다.한국수자원공사 남강댐지사는 남해군에 해양 정화비로 연간 5200만원을 지원하고 있지만, 부족한 지원과 별개로 어민들은 본질적으로 이러한 피해가 되풀이되지 않기를 바라고 있다.이번 피해는 처음이 아니다. 2020년 8월에도 남강댐 방류로 인해 동일한 유사한 피해가 발생한 바 있다. 당시에도 대책위가 중앙환경분쟁조정위원회에 900건이 넘는 피해를 접수했지만, 책임 소재는 모호하게 흘러갔다.방류는 법적 허용 범위 안에서 이루어지고 있지만, 그로 인해 반복되는 해양 피해에 대한 보상 기준은 여전히 없다.정재협 위원장은 "강진만 바다가 무너졌고, 어민의 삶이 무너졌다. 피해 보상이 아니라, 피해를 되풀이하지 않도록 시스템을 바꾸는 협상을 시작해야 한다"며 "한국수자원공사, 환경부, 국회 등은 우리와 책임 있는 대화를 해야 한다"고 주장했다. 계속해서 그는 "방류 사전통보와 협의 의무화, 피해 발생 시 직접 손해배상 원칙 확립 등을 핵심 의제로 제안하며 구조를 바꾸지 않으면 해마다 방류수로 인해 강진만은 물론이고 어민들도 사라질 것"이라 경고했다.대책위는 오는 8일 오전 9시 30분부터 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 시위를 벌일 예정이다.