"논산시 가야곡면의 웃음 지키는 '엄마 면장'"

큰사진보기 ▲7일 오후 3시, 충남 논산시 가야곡면 면장실. 양미호 면장이 환한 미소로 인터뷰에 응하고 있다. “배려가 면정의 기본”이라는 그의 행정 철학은 직원들과 주민들의 마음속에 따뜻한 울림을 남긴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"올해 현재까지 지난 7월 출생신고 딱 한 건 들어왔습니다. 너무 귀해서 제 돈으로 수유등이랑 헝겊책을 사서 선물했어요. 마을 입구엔 플래카드도 걸었습니다. 여긴 잔치를 해야 할 경사니까요."

큰사진보기 ▲“아이 하나가 가야곡면의 희망이에요.” 양미호 면장은 면에서 아기가 태어났다는 소식에 누구보다 기뻐했다. 가정에선 엄마로서, 행정에선 따뜻한 배려의 리더로서, 그는 인터뷰 내내 아이 이야기에 웃음을 멈추지 않았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"작년에도 한 명, 올해도 한 명입니다. 그만큼 소중한 생명이에요."

"아이 하나에 마을 전체가 웃을 수 있다면, 그걸 놓치지 않아야죠. 출산은 가야곡면의 미래를 다시 그리는 시작입니다."

"서로 칭찬하고, 험담은 하지 말자고 해요. 가장 가까이서 나를 이해해주는 사람이 동료잖아요."

"직원들이 각자 제 역할을 잘 해주고 있어요. 저는 그 분위기를 유지하고 지켜주는 역할을 할 뿐입니다."

"나보다는 주민을 먼저 생각하는 행정이 바로 제가 지향하는 방향입니다. 백성현 시장님의 시정 철학과도 맞닿아 있다고 생각합니다."

"그때 도와드린 어르신들이 지금도 '그 공무원'이라고 기억해 주세요. 그게 제가 지금 이 자리에 있는 이유 같아요."

큰사진보기 ▲양미호 가야곡면장의 책상 위에는 언제나 책이 놓여 있다. 끊임없이 배우고 연구하는 그의 자세는 ‘늘 공부하는 면장’이라는 별명처럼 면정 곳곳에 고스란히 배어 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"조용히, 묵묵히, 그리고 따뜻하게. 그게 저의 방식입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

양미호 충남 논산시 가야곡면장은 올해 단 한 명 태어난 신생아를 온 마을의 기쁨으로 만들었다. 인구 소멸의 위기 속에서도 그는 생명의 탄생을 '면 전체의 축제'로 승화시켰다.양 면장이 가야곡면장으로 부임한 건 2024년 7월. "민원도 많았고, 주민들 마음도 많이 다쳤다"는 그의 회고처럼, 가야곡면은 이미 2년 연속 수해로 지쳐 있는 상태였다. 세 번의 집중호우 피해를 견뎌낸 주민들 사이엔 허탈감이 팽배했다.그런 가운데, 올해는 다행히 큰 피해 없이 장마철을 지나며 분위기가 달라졌다. "올해는 수해 피해가 없어 정말 다행"이라며 양 면장은 안도의 한숨을 내쉬었다.현재 가야곡면의 주민 수는 3,277명. 이 가운데 내국인은 약 2,900여 명이고 나머지는 외국인이다. 고령화로 출생 인구는 사실상 '제로'에 가까운 가운데, 올해 육곡리에 사는 목사 부부가 아기를 낳았다.양 면장은 자신의 사비로 아기용 수유등과 헝겊책을 구매해 출산 가정에 전달했다. 마을 어귀에는 출생을 축하하는 대형 플래카드도 걸었다.양 면장이 공직 생활에서 가장 강조하는 단어는 단연 '배려'다. 그것은 그의 좌우명이자 행정 철학의 핵심이다.그는 직원들에게 "밖에 나가선 옆 사람 칭찬만 해라. 험담은 입 밖으로 꺼내지 말라"는 원칙을 강조한다.그의 이 같은 조직 운영은 면정 성과로 이어졌다. 가야곡면은 최근 논산시 주관 읍면동 평가에서 '최우수'에 선정됐다.양 면장은 말한다.그의 진심 어린 행정은 20여 년 전부터 시작됐다. 2003년 7급 승진과 함께 처음으로 발령받은 곳도 가야곡면이었다. 2004년 폭설 당시에는 피해 담당자로 밤샘 조사와 복구 지원을 도맡았다.양 면장은 1992년 공직에 입문해 감사관실, 인사팀장, 비서실장, 인구청년교육과장을 두루 거쳤다. 현재는 가야곡면장으로 지역의 구석구석을 살피고 있다.수해의 그림자를 걷어내고, 새로운 희망을 꽃피우는 가야곡면. 그 중심에는 주민을 내 가족처럼 여기는 '엄마 같은 면장', 양미호가 있다.