[사진] 영도 조선소 골목에 걸린 '얼굴들'

전국사회다큐사진집단 '비주류사진관'은 지난 5월 3일부터 재개발 논의가 한창인 부산 영도구 봉래동 골목 전역에서 주민들과 함께하는 의미있는 골목 사진전을 개최하고 있다. 재개발은 낡은 공간을 새롭게 만든다는 명분 아래, 그곳에서 살아온 사람들의 삶의 흔적을 지워버리기 쉽다. 그래서 이 사진전은 "여기 사람이 살고 있다"는 존재의 외침이며, 철거 대상이 아닌 '살아 있는 사람들'의 얼굴을 드러내는 저항이자 선언으로 보인다.골목 담벼락은 주민들에게는 그저 '지나는 곳'이었지만, 그 위에 얼굴이 걸릴 때 골목 자체가 전시장이 되고, 일상이 전시가 되고 있는 느낌을 받는다. 이는 미술관이나 갤러리가 아닌, 삶의 현장에서 이루어지는 공공 예술 실천이기도 할 것이다. 초상은 얼굴을 마주한다는 의미다. 익명화된 '주민'이 아니라, 이름 있는 개인으로서의 존재를 기록하는 작업이다. 이웃이 서로를 다시 보고, 스스로를 되돌아보는 계기이자, 외부 방문자에게는 풍경이 아닌 사람을 보게 만드는 창구의 의미이기도 할 것이다.재개발은 결국 물리적 공간을 변경시키게 된다. 그러나 이 사진전은 사라지기 전, 그곳에 살았던 사람들의 얼굴과 시간이 담긴 기억을 남기는 기록 행위로 보인다. 사진은 물리적 공간이 사라진 후에도 "누가 이곳에 살았는가"를 기억하게 해 줄 것이다. 비주류사진관은 "재개발로 지워지기 전, 그 삶을 마주하게 하고, 기억하게 하고, 존중하게 만드는 작은 전시이자 강한 증언입니다"라며 골목 사진전의 의미를 부여했다. 이 사진전은 골목 주민들의 초상이 수시로 추가되는 전시이며, 연중무휴, 언제든 관람이 가능하다고 한다. 아래 골목 사진전 풍경.