메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
합천 수해 현장 찾은 정청래 대표 "국가가 이럴 때 필요"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

25.08.07 16:12최종 업데이트 25.08.07 16:12

합천 수해 현장 찾은 정청래 대표 "국가가 이럴 때 필요"

송곡마을 방문, 주민 간담회 열어... 수재민들 '주거문제 호소'에 "최대한 도움드리겠다" 약속

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

경남 합천 수해 현장을 찾은 정청래 더불어민주당 대표는 피해주민들을 만나 "위로를 드린다"라며 "국가가 이럴 때 필요한 것이다. 국민들이 고생하고 힘들고 어려울 때 국가가 나서서 복구를 해야 하고 지원도 해 드리고 해야 된다"라고 말했다.

경남 합천군 삼가면 덕진리 송곡마을 수해 현장을 찾은 정 대표는 "합천이 극한 폭우로 피해를 보신 지역 중에서 굉장히 크게 피해를 본 군이고 마을인 것 같다"라며 "제가 옆에 산청은 두 번 정도 갔었는데 여기도 꼭 와봐야 되겠다고 해서 왔다. 피해가 너무 심각하고 집에 못 들어 가시는 분들이 아직도 계속 계신다. 정말 마음이 너무 안 좋고 무겁다"라고 했다.

그러면서 정 대표는 "수재민 입장에서는 빨리 했으면 좋겠는데, 그게 아직 원하시는 만큼 제대로 안 되는 것 같다. 그래서 빠르게 원하시는 대로 잘될 수 있도록 제가 오늘 살펴보러 왔다"라고 덧붙였다.

AD
이어 "원하시는 것이 들어 보니 재난지원금 추가로 지원해 달라는 것 하고, 항리마을 배수로 개선사업 지원해 달라는 것이 있었다"라며 "국가로부터 지원을 받은 것이 조금 위로는 되겠지만 일상으로 원상으로 회복되는 데는 많은 어려움이 있을 것이다. 빨리 지원할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

정 대표를 만난 한 주민은 "부모님이 사시던 집이 무너졌다. 지금은 축사 옆 농막에 왔다 갔다 하신다. 정신이 없다. 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 해달라"라며 "빨리 집을 지을 수 있도록 허가를 내달라"라고 호소했다.

다른 주민은 "아이들이 지금은 방학이나 곧 개학을 하면 문제가 생긴다. 지금은 군청과 면사무소에서 지원을 해주고 있다. 읍이나 다른 지역으로 못 가고, 이곳에서 생활을 할 수 있도록 해달라"라고 말했다.

마을 이장 등 여러 주민들의 이야기를 들은 정 대표는 "당장 살 곳이 없으니 빨리 집을 지을 수 있도록 행정적으로 인허가를 내달라는 말씀을 하셨다"라며 "합법적인 범위 안에서 할 수 있는 모든 것을 다해야 되는 거 아니겠느냐. 말씀하신 부분은 살펴서 원하시는대로 빨리 될 수 있도록 최대한 도움을 드리도록 하겠다"라고 말했다.

동행한 송순호 경남도당 위원장은 "당 지도부와 주민 간담회를 정리해서, 빨리 할 수 있도록 최대한 하겠다"라고 말했다.

정청래 대표는 전현희·황명선·서삼석 최고위원 등과 수해 현장을 찾았고, 장재혁 합천군 부군수가 수해 피해와 복구 상황을 설명하기도 했다.

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다.
정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당

#정청래

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사박완수, 구윤철 경제부총리 만나 '남부내륙철도 공사비' 등 예산 지원 요청

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초