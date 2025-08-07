합천 수해 현장 찾은 정청래 대표 "국가가 이럴 때 필요"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표는 7일 오후 경남 합천군 삼가면 덕진리 수해 현장을 찾아 주민들을 만나 이야기를 나누었다. ⓒ 더불어민주당 경남도당 관련사진보기

경남 합천 수해 현장을 찾은 정청래 더불어민주당 대표는 피해주민들을 만나 "위로를 드린다"라며 "국가가 이럴 때 필요한 것이다. 국민들이 고생하고 힘들고 어려울 때 국가가 나서서 복구를 해야 하고 지원도 해 드리고 해야 된다"라고 말했다.경남 합천군 삼가면 덕진리 송곡마을 수해 현장을 찾은 정 대표는 "합천이 극한 폭우로 피해를 보신 지역 중에서 굉장히 크게 피해를 본 군이고 마을인 것 같다"라며 "제가 옆에 산청은 두 번 정도 갔었는데 여기도 꼭 와봐야 되겠다고 해서 왔다. 피해가 너무 심각하고 집에 못 들어 가시는 분들이 아직도 계속 계신다. 정말 마음이 너무 안 좋고 무겁다"라고 했다.그러면서 정 대표는 "수재민 입장에서는 빨리 했으면 좋겠는데, 그게 아직 원하시는 만큼 제대로 안 되는 것 같다. 그래서 빠르게 원하시는 대로 잘될 수 있도록 제가 오늘 살펴보러 왔다"라고 덧붙였다.이어 "원하시는 것이 들어 보니 재난지원금 추가로 지원해 달라는 것 하고, 항리마을 배수로 개선사업 지원해 달라는 것이 있었다"라며 "국가로부터 지원을 받은 것이 조금 위로는 되겠지만 일상으로 원상으로 회복되는 데는 많은 어려움이 있을 것이다. 빨리 지원할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.정 대표를 만난 한 주민은 "부모님이 사시던 집이 무너졌다. 지금은 축사 옆 농막에 왔다 갔다 하신다. 정신이 없다. 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 해달라"라며 "빨리 집을 지을 수 있도록 허가를 내달라"라고 호소했다.다른 주민은 "아이들이 지금은 방학이나 곧 개학을 하면 문제가 생긴다. 지금은 군청과 면사무소에서 지원을 해주고 있다. 읍이나 다른 지역으로 못 가고, 이곳에서 생활을 할 수 있도록 해달라"라고 말했다.마을 이장 등 여러 주민들의 이야기를 들은 정 대표는 "당장 살 곳이 없으니 빨리 집을 지을 수 있도록 행정적으로 인허가를 내달라는 말씀을 하셨다"라며 "합법적인 범위 안에서 할 수 있는 모든 것을 다해야 되는 거 아니겠느냐. 말씀하신 부분은 살펴서 원하시는대로 빨리 될 수 있도록 최대한 도움을 드리도록 하겠다"라고 말했다.동행한 송순호 경남도당 위원장은 "당 지도부와 주민 간담회를 정리해서, 빨리 할 수 있도록 최대한 하겠다"라고 말했다.정청래 대표는 전현희·황명선·서삼석 최고위원 등과 수해 현장을 찾았고, 장재혁 합천군 부군수가 수해 피해와 복구 상황을 설명하기도 했다.