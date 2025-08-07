내란 특검 "최상목 전 부총리 조사중"... 국무위원 수사 '속도'

▲내란 특검팀이 7일 오후 4시 최상목 전 경제부총리를 불러 조사중이다. 탄핵국면 당시 대통령 권한대행 업무를 수행했던 최 전 부총리는 12.3 비상계엄 당시 소위 '최상목 쪽지'를 받는 등 내란에 관여한 것 아니냐는 의혹을 받고 있다. 사진은 지난 4월 16일 국회 법사위에서 열린 탄핵 청문회에 출석한 최 전 부총리가 곤혹스러운 표정을 짓고 있는 장면이다. ⓒ 유성호 관련사진보기