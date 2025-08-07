윤석열 측 "의자째 들다 땅바닥 철썩... 특검이 가혹행위"

▲윤석열 변호인단 "특검, 강제 인치 시도... 가혹행위" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲영장실질심사 받는 윤석열 전 대통령윤석열 전 대통령이 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 이날 영장실질심사는 남세진(사법연수원 33기) 영장전담 부장판사 심리로 열린다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨 변호를 맡은 배보윤, 송진호 변호사가 7일 오후 서울 서초구 고등검찰청 앞에서 기자회견을 열어 김건희 특별검사팀의 2차 강제구인 시도에 대해 "조사를 위한 체포영장이 발부됐다고 하더라도 윤 전 대통령이 진술거부권을 행사하겠다고 한다면 집행돼선 안 된다"며 "전직 대통령을 공개적으로 망신 주려는 형태이다"고 주장했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

7일 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 2차 체포영장 집행도 전직 대통령 윤석열씨의 완강한 거부로 실패한 가운데, 윤씨 측 변호인들이 "(특검 측이) 윤 전 대통령의 팔다리를 잡고 들어 끌어내려고 했다"면서 "가혹 행위"라고 반발했다. 이들은면서 특검 쪽에 법적 책임을 묻겠다고도 했다.윤씨 측 법률대리인단 송진호·배보윤 변호사는 이날 오후 1시 서울고등검찰청 앞에서 예정에 없던 기자회견을 자청해 앞서 오전 특검의 서울구치소 체포영장 집행 상황에 대해 성토했다. 앞서 특검은 오전 7시 55분 체포영장을 들고 서울구치소로 진입, 윤씨를 데려와 서울 광화문 특검 조사실에 앉히려고 했지만 실패했다. 특검은 오전 9시 50분경 "물리력을 행사하는 등의 방법으로 체포영장을 집행했으나 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 오전 9시 40분 집행을 중단했다"라고 간단히 상황을 밝혔다.법률대리인단은 체포영장 집행 상황을 윤씨 측 입장에서 상세히 기자들에게 밝혔다. 당시 구치소에 접견을 갔던 송진호 변호사는 "건국 이후 이런 일은 처음"이라며 "피의자에게는 인권이 없나"라고 성토했다.그는면서고 했다.그는 "이 모든 것들이 불법이라고 분명히 얘기했지만 계속해서 강제집행을 했고, 오전 8시부터 시작해 9시 40분까지 이런 행위가 계속 지속됐다"라며 "'너무 아프다'는 말씀이 전직 대통령의 입에서 나온다는 게 이게 정상국가냐"고 말했다.윤씨를 들어 옮기려 한 사람들은 특검의 지휘를 받은 교도관들이었다고 변호인 측은 설명했다. 송 변호사는고 설명했다.그는 "어차피 가서 진술 거부할 것인데 왜 데리고 가려 하나. 피의자에게도 인권이 있는 것 아니냐"면서고 표현했다. 윤씨가 구속된 이후 모든 조사와 재판 출석을 거부하고 있는 가운데, 내란 특검팀과 김건희 특검팀에서 순차적으로 조사를 위해 소환 시도를 한 상황을 빗댄 것이다.윤씨 측은 이날 체포영장 집행과 관련해 특검 측을 고발하겠다고 밝혔다. 송 변호사는 "집행에 참여한 것과 관련해 전부 고발할 것"이라며 "범죄 혐의에 대해선 법리 검토 통해 적시하겠다"고 했다.배보윤 변호사는 "이것은 (전직 대통령이기 이전에) 모든 재소자에 관한 문제"라며 "물리력을 행사하는 체포영장 집행이 만약 계속 진행된다면, 재발방지를 하지 않으면, 우리나라 형사사법 정의라든지 인권침해에 상당히 심각한 문제다. 기자들은 깊이 생각해달라"라고 주장했다.체포영장 집행 과정에서 윤씨가 부상을 입었다며 향후 재판 등에도 출석하기 어렵다는 뜻도 밝혔다. 송 변호사는 "(윤씨가) 팔의 염좌라든지 계속 통증을 호소해 급하게 교도관에 얘기해 진료를 부탁했다"라며 "오전 11시쯤 (구치소 내) 의무실로 진료를 받으러 갔다"고 말했다. 이어 "(윤씨가) 황반변성이라는 치료를 제때 받지 않으면 실명 위기에 이르는 병이 당뇨와 겹쳐있어 심각한 상태"라며 "현재 몸 상태로는 재판 출석이 어렵다"고 말했다.한편 접견을 간 송 변호사에게 기자들이 '어제(6일) 김건희 여사 소환조사와 관련해 윤씨가 언급한 게 있나'라는 묻자 "그런 건 없었다"는 답이 돌아왔다.