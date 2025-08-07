수십 억 강남아파트 대금 현금인출기로 낸 외국인, 세무조사 받다

큰사진보기 ▲정부가 27일 발표한 가계부채 관리 강화 방안은 수도권·규제지역 주택담보대출 최대한도를 6억원으로 설정해 과도한 대출을 막고, 실수요가 아닌 경우 대출을 제한하는 데 초점을 맞췄다. 정부가 이날 '초강수' 대출 규제책을 내놓은 것은 서울 강남 아파트값 급등세가 최근 비강남권까지 확산하며 상황이 심상치 않다고 판단했기 때문이다. 사진은 이날 촬영한 서울시 아파트. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

외국인 A씨는 서울 강남의 아파트를 현금으로 사 들였다. 수십억 원에 달하는 아파트 대금은 현금자동인출기(ATM)를 통해 지급됐다. 국내서 수입 화장품 판매업을 하던 그는 지난 5년 동안 수십억 원에 달하는 현금 매출을 올리고도 세금을 내지 않았다. 또 배우자인 B씨로부터 현금 수억 원을 받았지만, 이 역시 마찬가지였다. 집안에 현금을 그대로 갖고 있던 A씨는 고급 수입차 구입 등 호화로운 생활을 하다, 과세 당국에 결국 적발됐다. 국세청은 최근 A씨를 상대로 소득세와 부가가치세, 증여세 등의 세금을 추징했다.

국세청이 서울 강남 3구(강남·서초·송파) 등의 고가 아파트를 매매하는 과정에서 거액의 세금 탈루 혐의를 받는 외국인을 대상으로 세무조사에 들어갔다.특히 6억 원 이상 아파트 대출 규제를 받지 않는 외국인들은 그동안 아파트 구매와 보유, 양도 과정에서 특혜를 받고 있다는 지적을 받아왔다. 이번에 적발된 세금 탈루 규모만 3000억 원에 달하는 것으로 알려졌다. 과세 당국이 조세 형평성 차원에서 외국인의 주택 구입 등의 과정을 면밀하게 살피겠다는 것이다.7일 국세청이 공개한 탈세 혐의 외국인은 모두 49명이다. 이들은 국내서 아파트를 구매할 때 각종 편법을 동원해 세금을 회피한 혐의를 받고 있다. 부모·배우자 등으로부터 편법 증여 받은 자금을 활용한 경우(16명)를 비롯해 국내에서 발생한 사업소득을 탈루해 아파트 취득 자금을 마련하거나(20명), 임대소득을 제대로 신고하지 않은 경우(13명) 등이다.민주원 국세청 조사국장은 "정부의 강력한 대출규제 등으로 과열 양상을 보이던 수도권 주택시장이 안정을 찾아가고 있다"면서 "최근 국내 아파트 구입이 늘고 있는 외국인은 대출규제 적용을 받지 않으면서 부동산 정책에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다"고 설명했다.실제로 최근 3년 사이 서울 강남 3구를 비롯해 수도권 고가 아파트를 중심으로 외국인의 아파트 취득 건수가 계속 증가했다. 지난 2022년부터 2025년 4월까지 외국인은 국내에서 모두 2만6244채(거래금액 7조9730억 원)의 아파트를 사들였다.지역별로는 경기(9808건, 2조8812억원), 서울(3402건, 2조7005억원), 인천(3017건, 8799억원) 순이었다. 이 가운데 서울지역의 경우 강남 3구와 마용성(마포,용산,성동)의 고가 아파트가 금액 기준으로 60%를 넘어서는 등 비중이 컸다.특히 지난 6.27 대출 규제 시행 이후 서울 지역 아파트 취득 건수를 보면, 한 달 사이 내국인은 27.2% 감소했지만 외국인은 오히려 14.3% 증가한 것으로 나타났다. 게다가 강남 3구 아파트를 사들인 상당수 외국인은 실제 거주하지도 않는 것으로 조사됐다.이번에 국세청으로부터 세무조사를 받는 외국인들은 대체로 한국계 미국, 중국인이었다. 또 이들이 사들인 아파트 230여 채도 서울 강남 3구에 집중됐다. 이 가운데는 시세로 100억 원이 넘는 곳도 있었다.민 조사국장은 "조사 결과 상당수 외국인이 자신의 신고된 소득이나 금융기관 대출 등 정상적인 방법을 통해 아파트를 취득하지 않았다"면서 "외국인의 국내 아파트 취득과 보유, 양도 전 과정에 대해 내국인과 동일하게 철저히 검증할 예정"이라고 강조했다.그는 또 "국내 주택 보유 과정에서 외국인에게 과도한 혜택을 부여하고 있는 것은 국가간 상호주의에도 어긋난다"면서 "국내 주택 실 수요자 보호를 위해 만든 제도 등에 대해선 비거주 외국인에게는 적용하지 않는 등의 제도 개선도 적극 건의하겠다"고 덧붙였다.국세청은 조세 형평성과 상호주의 등에 입각해 관련 법령 개정을 정부에 건의하겠다는 방침이다. 현행 소득세법에는 국내에 거주하지 않는 외국인이라도 1주택을 갖고 있으면 주택 임대소득에 세금을 내지 않는다. 이를 고쳐달라는 것이다. 또 국내에 거주하는 외국인은 1세대 1주택자의 경우 양도세 비과세 등의 혜택을 받는다. 국세청은 일정 기간(5년) 미만 국내 거주 외국인에 대해선 이같은 혜택을 제한해야 한다는 입장이다.이밖에 외국인에게 세대원 등록을 의무화 하고(출입국관리법 개정), 외국인 주택 취득시 자금조달계획서 등 관련 정보를 국세청도 공유할 수 있도록 관련 법 개정을 추진하기로 했다.