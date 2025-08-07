메뉴 건너뛰기

수성못오거리 구간 정체 '확' 뚫렸다

사회

대구경북

25.08.07 14:57최종 업데이트 25.08.07 14:57

수성못오거리 구간 정체 '확' 뚫렸다

대구시 교통혼잡 개선사업 완료, 기존 1차로에서 3차로로 변경

대구 수성못 오거리 구간이 교통개선사업으로 교통흐름이 개선됐다.
대구 수성못 오거리 구간이 교통개선사업으로 교통흐름이 개선됐다. ⓒ 대구시

상습 정체구간으로 몸살을 앓았던 대구 수성구 수성못오거리 구간의 교통흐름이 확 뚫렸다.

대구시는 8일 용학로 일대 수성못오거리 구간의 교통혼잡 개선작업을 완료하고 오는 11일부터 전면 운영에 들어간다고 밝혔다.

시는 지난 2023년 6월 도로 확장 공사에 들어가 용학로 일부 구간인 수성못~수성오거리 방향 340m 구간에 대해 기존 1차로였던 도로를 3차로로 확장했다.

도로가 확장되면서 파동 방면 차량과 신천동로 및 수성로 방면 차량을 완전히 분리해 교통 흐름이 원활해질 전망이다.

이 구간은 수성못과 인근 상업시설, 지산·범물지구 등 주요 관광지와 주거지를 연결하는 핵심 접근로이지만 도로 폭이 협소해 평일 출퇴근 시간은 물론 주말에도 잦은 혼잡으로 몸살을 앓았다.

특히 파동 방면 좌회전 차량이 신호대기 시 신천동로 방면 직진차량과 수성로 방면 우회전 차량의 통행을 방해하면서 이용객들의 불편과 교통사고 발생 우려로 인한 민원도 끊이지 않았다.

대구시는 이번 개선공사로 차량 대기 길이는 약 44% 줄어들고 차량 통행시간은 평균 10분에서 6분가량 단축될 것으로 전망했다.

허준석 대구시 교통국장은 "이번 사업을 통해 수성못 일대의 교통정체가 해소되면서 수성못 방문객과 시민들의 교통 편의가 대폭 향상될 것으로 기대된다"고 말했다.

#수성못오거리#교통흐름#상습정체#정체구간#대구시

댓글
조정훈 (tghome) 내방
    • 대구주재. 오늘도 의미있고 즐거운 하루를 희망합니다. <오마이뉴스>의 10만인클럽 회원이 되어 주세요.

    이 기자의 최신기사'비계 삼겹살' 이어 '택시요금 바가지'까지... 울릉군 이미지 회복할까

