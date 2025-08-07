수성못오거리 구간 정체 '확' 뚫렸다

큰사진보기 ▲대구 수성못 오거리 구간이 교통개선사업으로 교통흐름이 개선됐다. ⓒ 대구시 관련사진보기

상습 정체구간으로 몸살을 앓았던 대구 수성구 수성못오거리 구간의 교통흐름이 확 뚫렸다.대구시는 8일 용학로 일대 수성못오거리 구간의 교통혼잡 개선작업을 완료하고 오는 11일부터 전면 운영에 들어간다고 밝혔다.시는 지난 2023년 6월 도로 확장 공사에 들어가 용학로 일부 구간인 수성못~수성오거리 방향 340m 구간에 대해 기존 1차로였던 도로를 3차로로 확장했다.도로가 확장되면서 파동 방면 차량과 신천동로 및 수성로 방면 차량을 완전히 분리해 교통 흐름이 원활해질 전망이다.이 구간은 수성못과 인근 상업시설, 지산·범물지구 등 주요 관광지와 주거지를 연결하는 핵심 접근로이지만 도로 폭이 협소해 평일 출퇴근 시간은 물론 주말에도 잦은 혼잡으로 몸살을 앓았다.특히 파동 방면 좌회전 차량이 신호대기 시 신천동로 방면 직진차량과 수성로 방면 우회전 차량의 통행을 방해하면서 이용객들의 불편과 교통사고 발생 우려로 인한 민원도 끊이지 않았다.대구시는 이번 개선공사로 차량 대기 길이는 약 44% 줄어들고 차량 통행시간은 평균 10분에서 6분가량 단축될 것으로 전망했다.허준석 대구시 교통국장은 "이번 사업을 통해 수성못 일대의 교통정체가 해소되면서 수성못 방문객과 시민들의 교통 편의가 대폭 향상될 것으로 기대된다"고 말했다.