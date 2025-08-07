'날파리증' 마주한 3개월, 화면 밝기부터 줄였습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲눈을 움직이면 다시 물결치는 비문이 나를 반겨줬다 ⓒ marc_schulte on Unsplash 관련사진보기

처음 '그것들'을 마주한 건 지난 5월 봄의 어느 날, 세수를 하고 고개를 들었을 때였다. 맑던 시야에 먼지 또는 벌레 같은 게 보여 떨어내기 위해 머리를 흔들었다. 그러나 그것들은 고개를 흔드는 방향에 맞춰 춤을 추듯 움직였고 눈앞에서 휘돌았다. 그렇게 나는, '비문증'이라는 낯선 단어와 마주하게 됐다.비문증은 말 그대로 '날파리증'이다. 짚신벌레 모양의 동그란 점, 실, 혹은 거미줄 같은 것들이 시야에 보인다. 눈을 움직일 때마다 본인의 존재감을 과시하고 가만히 눈을 멈추면 천천히 아래로 가라앉는, 불청객과 같은 존재다. 나의 경우 구불구불한 긴 선 모양의 비문 세 개와 열 개가 넘는 동그란 모양의 비문들이 양 눈에 떠다닌다. 햇빛이 강한 날이나 희거나 밝은 배경을 볼 때 가장 잘 보인다.나는 고도근시다. 안경 없이는 수십 cm 앞도 잘 보이지 않을 정도다. 비문증에 대해 알아보니 고도근시는 젊은 나이에도 비문증이 발생할 가능성이 높다고 한다. 근시가 심할수록 안구의 길이가 길어지고, 그때문에 눈 속 유리체가 조기 액화되어 망막에서 떨어지는 과정에서 유리체 찌꺼기가 수정체를 부유하게 되고, 그 찌꺼기가 시야를 가리게 되어 우리가 아는 비문증이 생긴다는 것이다.나는 바로 안과를 찾았다. 진료를 받자마자 권유 받은 것은 산동 검사였다. 눈에 약을 넣어 동공을 강제로 확장시킨 뒤, 망막과 유리체를 정밀하게 들여다보는 검사다. 그 이유는 명확하다. 갑자기 비문증이 생겼다면 망막 열공이나 망막 박리가 원인이 되었을 수도 있기 때문이다. 의사에 따르면, 망막에 작은 구멍이 생기는 열공, 또는 망막이 들뜨는 박리는 실명까지 이어질 수 있는 응급 질환이라 즉각적인 진단이 필요하다고 했다. 다행히 내 경우는 망막은 정상이었고, "지켜보자"는 결론이 내려졌다.산동 검사를 받다가 가장 먼저 든 생각은 '이거 치료 가능할까?'였다. 그러나 현실은 냉혹했다. 대부분 특별한 치료법이 없고, 시간이 지나면서 익숙해지거나 무뎌지기를 기다리는 수밖에 없다는 말이 돌아왔다. 그나마 있는 치료법은 두 가지였다.하나는 레이저로 부유물을 파쇄하는 방법. 하지만 이건 부유물이 특정 조건일 때만 가능하고, 오히려 비문이 늘어날 수 있다고 한다. 다른 하나는 유리체 절제술인데, 이건 정말 시야 혼탁이 심해서 불편함이 너무 크고 일상이 힘들 때 권한다고 한다. 비문이 부유하는 장소인 유리체를 절제해 흡입해서 물리적으로 비문들을 제거하는 방법도 있다고 하지만, 이조차도 100% 완전히 없앨 수는 없다고 한다.좌절스러웠다. 눈앞의 이 벌레들과 평생 같이 가야 한다는 사실이 받아 들여지지 않았다. 고개를 움직이고 눈을 굴려가며 가장 잘 보이는 시야를 찾으려 애썼다. 그러나 눈을 움직이면 다시 물결치는 비문이 나를 반겨줬다.집에 돌아와 눈을 감고 생각을 했다. 결국 일상을 살아가야 하고, 적응을 해야 하는데 어떻게 하면 신경을 덜 쓸 수 있을까? 가장 먼저 바꾼 건 모니터 화면의 밝기를 줄인 것이다. 또 핸드폰과 인터넷을 다크 모드로 바꿔서 최대한 비문을 보이지 않게 했다. 방의 커튼을 내렸고 눈 피로 감소를 위해 백라이트 스탠드를 켰다.화면을 너무 집중해서 응시하지 않고, 눈을 자주 깜빡이며 시선을 분산시키는 연습도 했다. 운동을 하면 비문이 잘 안 보인다는 말에 달리기를 시작했고, 눈에 좋다는 영양제를 플라시보 효과를 생각해 챙겨 먹기 시작했다. 비문증 발생 후 3개월, 밝은 낮이나 흰 배경을 보면 보이기는 하지만 그럴 때가 아니면 '잊고 살 수 있는' 정도가 되었다.놀라운 건, 비문증을 겪는 사람이 생각보다 많다는 것이다. 50~60대 비율이 가장 높지만 20~30대 비율도 점점 늘고 있는 추세라고 한다. 스마트폰 사용 증가, 스트레스 등이 원인으로 지목된다. 나와 같은 '젊은 비문증' 환자들은 온라인 커뮤니티에서도 꽤 흔히 보인다. "눈앞에 벌레가 떠다닌다", "이게 실명으로 이어질까 불안하다", "검은 선이 그어진 것 같아 일상 생활에 어려움이 있다"같은 글들이 잊을 만하면 올라온다.엄밀히 말해서 비문증은 병은 아니다, 증상이다. 하지만 삶의 질을 분명히 떨어뜨리는, 상대적으로 공감받기 힘든 불편이다. 나는 이제 이 벌레들과 함께 살아간다. 여전히 하늘이나 하얀 화면을 볼 때면 시야 한편에 둥둥 떠가는 것들이 신경 쓰이지만, 적응하기 위해 노력했던 것 자체가 일종의 회복이라는 생각이 든다.언젠가는, 정말 언젠가는, 안전하고 효과적인 치료법이 나오리라 믿으며, 지금 이 순간에도 비문증을 견디고 있는 모든 사람들에게 조용한 응원을 보낸다.