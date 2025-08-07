박완수, 구윤철 경제부총리 만나 '남부내륙철도 공사비' 등 예산 지원 요청

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사는 7일 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만났다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 7일 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 남부내륙철도 공사비 3000억 원 반영을 포함한 지역 주요 현안과 2026년도 국비 지원을 요구했다.경남도는 "이날 간담회는 기획재정부가 각 지역의 주요 현안 등을 청취하고 정부 재정 방향과 예산안 편성에 반영하기 위한 자리다"라며 "박 지사는 이 자리에서 남부내륙철도 조기 개통을 위한 국비 확보와 수해 예방 대책, 전략 산업 육성 등에 대한 구체적인 지원 방안을 집중 건의했다"라고 전했다.박 지사는 "수도권과 남부내륙 간 연결성을 획기적으로 개선할 남부내륙철도가 2030년 개통하려면 정부의 관심이 절실하다"며 "내년도 공사비로 3천억 원을 반영해 줄 것"을 요청했다.이와 함께 박 지사는 "이번 경남지역 수해와 같은 재해가 재발하지 않도록 정부의 실질적인 지원이 절실하며, 경남의 미래 성장기반을 만드는 데에도 중앙정부의 관심이 필요하다"고 강조했다.박 지사는 △특별재난지역 호우피해 주택복구비 상향, △지방하천 준설 지원, △국가하천 승격, △배수장 관리체계 일원화, △노후 펌프 교체 지원 등 수해 복구 및 예방을 위한 구체적인 방안을 제시하며 기획재정부의 전향적인 검토를 요청했다.박 지사가 건의한 국비사업은 △(우주항공 분야) 경남 사천 첨단우주항공 인큐베이팅 센터 구축, △(조선·방산 분야) 방산혁신클러스터2.0(함정 MRO 클러스터 조성), △(원전 분야) 소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립, △(수산업 분야) △굴(K-oyster) 특화 수산식품 클러스터 조성 등이다.박 지사는 "경남은 우주항공산업의 중심지로 도약할 준비가 되어 있으며, 조선·방산, 원전 산업과 수산업 역시 세계적 경쟁력을 갖춘 만큼 정부의 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.