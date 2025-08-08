[단독] "가덕도 신공항 사업 포기, 당일에 현대건설이 일방통보"

큰사진보기 ▲지난 7월 22일 서울 종로구 현대건설 본사 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2024년 1월 11일, 부산시청에서 열린 가덕도신공항 비전과 전략 선포식에서 박형준 시장이 비전을 설명하고 있다.

"합동사무소에서 각 사 컨소시엄 담당자들이 매일 미팅을 하는데 (사업 포기) 당일 오전이었다고 한다. 현대건설 담당자가 '우리 빠지겠다'라고 통보했다더라. '무슨 소리냐'라고 했더니 '위에서 결정한 내용'이라고 그랬다고 한다. 그리고 30분 뒤인가? 빠지겠다고 (현대건설이) 국토부에

통보한 걸로 알고 있다. 그리고 오후 1시인가 1시 30분에 보도자료 뿌렸다. 빠진다고."

"회의 가니까 그때 얘기했다고 한다. '먼저 참여업체들과 얘기를 하고 그렇게 결정하면 이해를 하더라도 정해진 상황에서 나중에 불러서 양해를 구하는 것은 절차가 너무 잘못됐지 않았느냐', '다 정해놓고 통보하는 게 무슨 공동도급이냐'라는 아우성이 있었다고 들었다."

지난 7월 30일 서울 종로구 김건희특검 사무실 앞에서 더불어민주당 부산·울산·경남 시도당위원장 및 전현직 국회의원들이 연 '현대건설의 대통령 관저 뇌물공사 및 가덕도신공항 특혜 수주 의혹에 대한 특검 수사 촉구 기자회견' 모습.

"우리는 안전과 품질을 위해 이 정도 공사 기간이 필요하다 얘기만 했을 뿐이다. 의견 낼 수 있지 않나. 그럼에도 공사비 올리려는 거 아니냐는 등의 여러 의혹들이 불거졌고 융단 폭격을 맞았다. 이런 오해를 받으면서, 공사비를 올리려는 기업으로 오인 받기 싫어 '힘들겠다'고 얘기한 것뿐이다. 어느 날 갑자기 돌변해서 안 하겠다고 한 건 아니다."

부산 가덕도 신공항 사업 포기 과정에 대한 김건희 특검 수사가 필요하다는 주장까지 지역 정치권에서 나오고 있는 가운데, 현대건설이 컨소시엄 참여 업체들과 사전 논의 없이 사업 포기를 발표 당일 일방 통보한 것으로 나타났다.가덕도 신공항 사업은 국회 특별법 통과에 따라 기획재정부 예비타당성 조사까지 면제된 국책 사업으로, 지난 2024년 9월 국토교통부가 현대건설 컨소시엄과 수의계약으로 진행하면서 본궤도에 오른 것으로 보였다. 입찰 공고에 따른 총사업비는 10조 5300억 원 규모, 컨소시엄 참여 업체는 현대건설 등 14개사에 이른다.그런데 지난 5월 8일 현대건설컨소시엄이 애초 국토부가 제시한 공사 기간(84개월)이 아닌 108개월이 필요하다고 하면서 사업 진행에 큰 변수가 발생했다. 이어 같은 달 30일 현대건설은 "지역과 정치적 이해관계로 인한 공항의 안전을 담보할 수 없는 무리한 공기(공사 기간) 단축 요구와 조건을 받아들일 수 없다"라고 밝히면서 사업 포기를 선언했다. 애초 계획으로는 공사 시작 40일을 앞둔 시점이었다.<오마이뉴스>는 현대건설이 사업 포기 과정에서 컨소시엄 참여업체들과 어떤 논의를 거쳤는지 알아보기 위해 복수의 참여사 관계자에게 당시 상황을 물어봤다. 먼저 나온 반응은 "그런 식으로 하는 건 처음 봤다"는 것이었다. A사 관계자는 전화통화에서 이렇게 말했다.이 관계자는 "컨소시엄 형태 사업에서 효율성을 위해 주관사가 지분에 따라 공사 구간을 정리한다든가 다 하지만, 사업 포기를 그런 식으로 하는 건 처음 봤다"라면서 "매우 이상했다"라고 덧붙였다.B사 관계자 역시 "참여업체들과 어떻게 할지 사전에 동의를 구하거나 협의를 전혀 하지 않은 상태여서 불만이 많았다고 들었다"라며 당일 상황을 비슷하게 전했다.그러면서 이 관계자는 "주관사는 책임이 크다"라면서 매우 이례적인 상황이라는 의견을 전했다. 그는 "주관사 외 회사들이 회사 사정 때문에 빠지는 일은 흔히 있을 수 있다"라면서 "전체적으로 사업을 설계하고 인력과 돈을 투입한 주관사가 이런 걸 다 포기하고 나간다는 것은 그룹 차원에서든 어디서든 결정이 내려져야 가능한 일"이라고 말했다.현대건설의 독자적인 결정으로 보기 어렵다는 뜻이다.부산 지역에서는 정의선 현대자동차그룹 회장을 사업 포기 결정권자로 사실상 지목하면서 김건희 특검 수사를 요구하는 상황으로까지 번지고 있다.특히, 지난달 27일 최인호 더불어민주당 부산시당 시정평가대안특별위원회 위원장은 자신의 SNS를 통해 "윤석열이 느닷없는 계엄 선포로 탄핵을 당한 시점이 올해 4월 4일이었다"라면서 "탄핵 선고가 나고 대통령 선고 공고가 나자마자 4월 말 현대건설이 사실상 가덕 신공항 사업을 포기하는 것과 다름없는 108개월짜리 기본 설계를 발표했다"라고 지적했다.이어 최 위원장은 "(이로 인해) 가덕신공항 수주가 무효가 된다는 것을 누구보다 잘 알고 있는 현대건설이 고의로 수주를 포기한 것"이라면서 그 이유에 대해 "대통령실 관저 공사 뇌물 제공과 신공항 사업 특혜 수주의 연관성을 차단해 예상되는 김건희 특검 수사를 피해 보려는 의도"라고 주장했다.이와 같은 주장에 대해 현대차그룹은 "사실무근"이라는 입장이다. 현대건설 관계자 역시 "전혀 사실이 아니다"라면서 "현대건설의 독자적인 결정이었다"라고 강조했다.다만 이 관계자는 사업 포기 결정 과정에 대해서는 "사전에 같이 검토하거나 회의한 과정은 없었다"라고 전했다. 이어 그는 "(결정 이후) 설명회는 했다"라면서도 "사업 포기와 같은 결정의 경우 당연히 그쪽(컨소시엄 참여업체들) 의견을 물어보지는 못하는 것"이라고 주장했다. 주관사로서 독자적인 결정이 가능한 영역이란 말이다.공사 기간 108개월 제시 과정에서 어떤 논의를 거쳤냐는 질문에는 "안전과 품질을 지키기 위한 부분이었다는 것에 대해서는 공유된 상황이었다"라고 답했다. 억울하다는 뜻도 내비쳤다.